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 МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що зовнішньополітичне відомство не отримувало запрошення від Російської Федерації на участь президента Володимира Зеленського в параді 9 травня в Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

На запитання про дії української влади, якби Україні надіслали запрошення взяти участь у параді в Москві 9 травня, Пристайко відповів: "Запрошення не надходило. Це - перше. Воно, звичайно, надійде дипломатичними каналами. Нам не надходило. Ми б передали президенту Зеленському, якби воно надійшло".

Водночас він зауважив, що не здивується, якщо росіяни з певних політичних причин "закинуть таку штуку".

"І вони часто це роблять. Наприклад, вони вітають із Різдвом Христовим, начебто нічого не сталося, і ці втрачені душі не йдуть проти всієї Христової моралі й ідеї", - підкреслив міністр.

"І я не здивуюся, якщо вони це зроблять. Але позиція наша зараз залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня (в Москві. – Ред.), ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, і готові один одного пробачити. Ми вважаємо, що саме в цей бік має рухатися святкування. Це має бути святкування того, що, нарешті, континент перебуває протягом 75 років, якщо не брати до уваги наші шість років війни, у відносному мирі", - заявив глава МЗС.

Він додав: "Ми взагалі називаємо наш конфлікт останньою війною на європейському континенті. Ми хотіли б вірити, що це буде остання війна, ми трохи вже переросли те, щоб забирати один у одного території і вбивати масово, просто війська на війська".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178680
 
 
 Топ коментарі
 
Та воно і без запрошення попреться... МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8521
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Зелю уже даже братья россияне нах послали МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3673 МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8731
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Какое горе! А так хотелось Бубочке заглянуть в глаза Вовы Пу, стоя на мавзалее, перед бандами из Дыныры….
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"....континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил глава МИД..."

Вот и вся позиция нашего недоправительства - юлить/скользить!
А давайте закроем глаза и "не будем считать"!! МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6125 МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5193
Об этом нужно кричать постоянно!
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Поскольку здесь на цензоре уже второй раз в течении короткого промежутка времени публикуют подобную новость , то создается впечатление что слуги урода и ждзепрезерыло таким образом напоминают о себе и ВЫПРАШИВАЮТ у москвы приглашение на это ублюдучное пабедабесие.
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И Правый сектор не получил? МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5787
Почему промолчали, что не получил?
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Помню с месяц назад евросолидапнутые потребовали от ЗЕ дать объяснения по поводу поездки в Москву на 9 Мая. Оказывается это все был вселенский пи здешь. Кто же после такого будет уважать Пороха и его прихвостней?
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ПЕС должен брехать, иначе это уже будет не ПЕС
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якшо воно туди поіде то нехай там і остаеться..це ход в одну сторону...
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Яка сумна новина! не можу перестати ридати!
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Ребята вы серьезно.. а если бы прислали.. Вы что реально представляется что Зеленский имеет право ехать в Москву в период оккупации, аннексии нашей территории, продолжающейся 6 лет войны, сотни и сотни захваченных заложников, 14 тысяч убитых и раза в три - четыре раненных и т.д. Неужели вы это серьезно. Тогда пусть сразу подыскивает жилье съемное в Ростове. Потому что подобная ( как и любая другая) поездка туда, пуск воды в Крым, особый статус ОРДЛО, выполнения абсурдных требований агрессора и подобные вещи делают Зеленского нелегитимным , бывшим президентом, с обвинением измена Родине. С применением закона как по законам военного времени.
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Не приглашают,значит не достойны! Германия,Франция,США,Китай...- вот главные гости, что приедут преклонится.Забыли дурни,как Фриц за 3 месяца бомбил,сжигал и уничтожил Украину и если бы не ......Спросите правду неблагодарные у фронтовиков ВОВ.
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щось сумнівно..
що 9 травня хтось приїде..
крім маріонеток Ху№ла..

всі засцать зараз бути В МАСОВИХ СКУПЧЕННЯХ ЛЮДЕЙ....
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А якщо б отримав запрошення,то поїхав би?
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Напоминаю для тех, кто забыл.
1 марта 2014 года - Российская Федерация объявляет войну Украине.
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Пристайко: К сожалению, МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве. Пришлите, пожалуйста!!. Очень хочется поехатить и заглянуть в глаза Путину. И в жопу тоже.
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Цікаво..

До 9-го травня помиряться турецький і російський диктатори... ?)))
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Поплачте МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6752 Велічайшего Абіжають. А він так хотів очі фуйла побачить, кремль, парад. "Ура !" поволати. Прапорцем потіліпати. Сепарів привітати
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Комітет виборців проаналізував виконання обіцянок Зеленського.
Більшість не виконав, а ще частину - зробив точно навпаки.
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