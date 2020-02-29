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Все про:ліквідація (298) знищення (222) Донбас (15446) найманці РФ (1018) операція Об'єднаних сил (2115)

 Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС

У лютому 2020-го українські воїни ліквідували 38 найманців РФ, а також знищили 5 одиниць техніки ворога.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ протягом лютого 2020 року склали:
безповоротними – 38 осіб;
пораненими та травмованими – 44 особи;
озброєння та військової техніки – 5 одиниць, зокрема, пошкоджено одну станцію РЕБ.

Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр

Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178678
 
   
 Топ коментарі
 
Несколько часов назад началась битва за Алеппо. Турция похоже берёт крупнейший город в кольцо. Есть вероятность крупного котла группировки асада-путинских войск.

Захерячте их в котел.За Иловайск,Дебальцево...Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2045
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Учитесь правильно писать заголовки. Надо хотя бы так "Потери оккупантов на Донбассе в феврале составили 38 организмов, - штаб ООС" (это цензурный вариант).
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Удивляет формулировка -людей ....Так путинообразный скот ,,,там нет людей...
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Тоже резонуло слово в названии "человек".
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так зелённое чумирло их повстанцами назвал, вот и .....
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Несколько часов назад началась битва за Алеппо. Турция похоже берёт крупнейший город в кольцо. Есть вероятность крупного котла группировки асада-путинских войск.

Захерячте их в котел.За Иловайск,Дебальцево...Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2045
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от куда такие вести, не скупись, поделис источником пожалуйста
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ясненко, то чуть ты выдал за желаемое, что мол началась битва, но чтоб не сглазить, приседеняюсь.
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Прямо сейчас Турция бомбит военный аэродром Нейраб к югу от #Aleppo.Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 841
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Ихтам нет, как говорит их х@йло!!! Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6272Турция Слава !
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наших сколько?террористов калаборантов потом!хотелось бы видеть результаты от "просто перестать стрелять"!
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***-да-нихуя... надо брать пример с турков...
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Учитесь правильно писать заголовки. Надо хотя бы так "Потери оккупантов на Донбассе в феврале составили 38 организмов, - штаб ООС" (это цензурный вариант).
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53


#200_бригада 26.02.20 Свинарчук "Кабан" Дмитрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. За инфу спасибо
@666_mancer

Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5544
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Он тоже любил сруцкий мир по гробовую доску ?
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Наших ребят расстреливают и эти колуны молчат !!! Что ещё надо !!!
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буба - разведи уже и совместно попатрулируй...
вроде 42 - письнул и пашел в патруль...

рубаха нужна ота ярко синяя - и бздынь - ты не замечен снайперами....
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НАДО. У Эрдогана беспилотники одолжить 😀😀😀
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поистине хениальная тактика у кремлёвSSкага рейха , сначала оболванить «хвашизьмом», потом выглянув из-за юбок в кокошниках - «асвабадить»
от хвашизьму … потом скиздить «асвабаждённае»
- проведя рейхферендумъ среди асвабаждённых…потом до самой смерти зайопывать асвабаждённых сваими дидами...
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Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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Турецкие F-16 над Идлибом. Впервые за всю войну турки ввели авиацию в Сирию. Беспилотники наносят удары по авиабазам южнее Алеппо. Начальник Генштаба и министр обороны на границе с Сирией.
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турки когда нибудь и наш Крым себе вернут... Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8341
А украинский народ все так и будет выбирать себе презиков среди мусорного отребья чужих народов...
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если бы украинцы вместо трусливого и тупого еврея выбрали бы себе презиком храброго и мудрого украинца, то цифра 38 голов раше-оккупантов выросла бы в сотни раз...
Нужно у турок попросить их Эрдогана взаймы, когда Зе-лох здрыснит.... Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5245
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и где взять такого украинца? Храброго и мудрого?
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За такие потери весь штаб ООС ***** просто обязан наградить. Вместе с главнокомандующим конечно, ибо такие потери козломордых ***** как бальзам на душу.
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С турков надо брать пример: https://youtu.be/DuPjZrEn7Bw
Хотя, наше убожество на такое разве способно..!?
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а кацапы то ,,Орланы" сирийцам не давали, так что минус ихтамнетов=))
https://twitter.com/StasSwanky/status/1233857020119437312
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Трупаки ещё давайте -- в штабеля складывать -- у кого выше получится?
-- при разведении и прекращении...
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