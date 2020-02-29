 Втрати окупантів на Донбасі в лютому становлять 38 осіб, - штаб ООС

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ протягом лютого 2020 року склали:

безповоротними – 38 осіб;

пораненими та травмованими – 44 особи;

озброєння та військової техніки – 5 одиниць, зокрема, пошкоджено одну станцію РЕБ.

Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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