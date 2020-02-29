 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
У суботу представники охорони здоров'я повідомили, що чоловік у передмісті Сіетла, штат Вашингтон став першим пацієнтом із коронавірусом, померлим у Сполучених Штатах.
"Це сумний день у нашому штаті, коли ми дізнаємося, що вашингтонець помер від Covid-19", - йдеться у заяві губернатора Вашингтона Джея Інслі.
Зазначається, що перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований також у штаті Вашингтон.
https://www.youtube.com/watch?v=inBtlA8Dozg
"Ватикан подтвердил официально: папа Римский болен коронавирусом"
https://www.dialog.ua/world/202267_1582999315
Между тем, при самом беглом анализе сайта МСМ News выясняется, что это издание прошло перерегистрацию домена всего несколько дней назад, имеет всего лишь несколько новостей и никаким образом не может считаться хоть сколько-нибудь серьезным СМИ, которое способно получать информацию от пресс-службы римского понтифика.
Источник: https://rusvesna.su/news/1583001084
239 new cases and 8 new deaths in Italy. Totals 1128 cases and 29 deathsочевидно что власти Китая нагло лгут, занижают число заражённых в 10-100 раз
Пара Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Отмечается, что результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат.
В субботу, 29 февраля, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. При этом, 29 человек скончались; 50 - выздоровели.
Украина, 29 февраля: За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек. Заболевших коронавирусом в Украине нет. - Минздрав.