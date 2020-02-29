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 Події, За кордоном
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 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в США

У Кіркленді, штат Вашингтон зафіксовано перший у США випадок смерті від коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

У суботу представники охорони здоров'я повідомили, що чоловік у передмісті Сіетла, штат Вашингтон став першим пацієнтом із коронавірусом, померлим у Сполучених Штатах.

"Це сумний день у нашому штаті, коли ми дізнаємося, що вашингтонець помер від Covid-19", - йдеться у заяві губернатора Вашингтона Джея Інслі.

Зазначається, що перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований також у штаті Вашингтон.

Також читайте: За три дні на кордонах України виміряли температуру 160 тис. осіб, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178669
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво що ольгінці і ЗЕ!діджитал доказують що коронавірус нестрашний. Таке враження що в них одна методичка.
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В Иране толпа сожгла больницу, так как посчитали что там лечат больного из очага заражения.
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Президент Ірану вже висловився щодо іранського народу ?
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У Рухани у самого корона. Такие вот пироги.
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Лифчик-респиратор! - Все буде добре. Выпуск 1046 от 04.07.17

https://www.youtube.com/watch?v=inBtlA8Dozg
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Сподываюсь це фейк:

"Ватикан подтвердил официально: папа Римский болен коронавирусом"

https://www.dialog.ua/world/202267_1582999315
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_Тру, нет фейк. Опомнись, наконец, выбрось опасные для жизни иллюзии из головы нахер! Не будь тупой лемминг.
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Немає ніяких ілюзій. Я з преперів "лайт версії". Зараз через день надходить сенсаційна інфа, а на наступний - спростування.
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_Если мыслишь как преппер, значит знаешь: нужно было готовиться ещё вчера. Сейчас счёт идёт уже на дни. Увы, это реальность.
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даже срувесна вон пишет,что это фейк

Между тем, при самом беглом анализе сайта МСМ News выясняется, что это издание прошло перерегистрацию домена всего несколько дней назад, имеет всего лишь несколько новостей и никаким образом не может считаться хоть сколько-нибудь серьезным СМИ, которое способно получать информацию от пресс-службы римского понтифика.
Источник: https://rusvesna.su/news/1583001084
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Та ладно, это все заговор продавцов масок.
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Да, это вещь - все бациллы будут сидеть снаружи, а потом в комнате, куда она зайдет... Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в США - Цензор.НЕТ 8191
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Цікаво що ольгінці і ЗЕ!діджитал доказують що коронавірус нестрашний. Таке враження що в них одна методичка.
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an hour ago

239 new cases and 8 new deaths in Italy. Totals 1128 cases and 29 deathsочевидно что власти Китая нагло лгут, занижают число заражённых в 10-100 раз
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Ватикан заявил, что Папа Римский заболел коронавирусом
Пара Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Отмечается, что результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат.
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Бубочка прекрасно вписывается визитом в Ватикан в инкубационный период заболевших.
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жаль что прошло 3нед. как он общался с зеленским. Или не прошло??
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_А вы думали пандемия короны это шуточки, что ли? Если думали, то лишь потому, что сами легкомысленные идиоты.
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В субботу, 29 февраля, минздрав США объявил, что на территории страны зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Президент Дональд Трамп в ближайшее время проведет пресс-конференцию, касающуюся ситуации с распространением COVID-19 в США. Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории страны достигло 62 человек.

В субботу, 29 февраля, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. При этом, 29 человек скончались; 50 - выздоровели.

Украина, 29 февраля: За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек. Заболевших коронавирусом в Украине нет. - Минздрав.
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Де ті кацапські адійоти, які казали тут, що вірус вражає лише азіатів. Як в таке взагалі можна було вірити.
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