 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

У суботу представники охорони здоров'я повідомили, що чоловік у передмісті Сіетла, штат Вашингтон став першим пацієнтом із коронавірусом, померлим у Сполучених Штатах.

"Це сумний день у нашому штаті, коли ми дізнаємося, що вашингтонець помер від Covid-19", - йдеться у заяві губернатора Вашингтона Джея Інслі.

Зазначається, що перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований також у штаті Вашингтон.

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