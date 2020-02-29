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 За три дні на кордонах України виміряли температуру 160 тис. осіб, - МОЗ

У разі виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини проводяться додаткові дослідження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У пунктах пропуску, в аеропортах країни, на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з окупованим Кримом продовжується проведення температурного скринінгу. Перевірку проводять працівники Державної прикордонної служби та медики. За 3 доби температурний скринінг провели у понад 160 тис. осіб. У разі виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини проводяться додаткові дослідження.

Зазначається, що медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих у Нових Санжарах ще перевірять на коронавірус, щоб підтвердити, що всі здорові, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178668
 
 
 Топ коментарі
 
повна дурня.... якщо інфікована людина може, до 14 днів, бути без симптомів, то скільки таких вже заїхало на територію України?
віслюки створюють видимість бурної діяльності....не більше того.... от я знаю одну дурепу, яка замість виконувати свою міністерську роботу, відпочиває на шару в санаторії нацгвардії в Нових Санжарах
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еще 42 млн. и выведем среднюю температуру по Украине...
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Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок 28-02-2020, 09:15 | 30116 5 Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга разоблачили коронавирусные махинации советника президента, главы Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения - Михаила Радуцкого. Об этом передает Полиграф.НЕТ со ссылкой на АНТИФАШИСТ. Владелец частной клиники «Борис» сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харковском заводе медпрепаратов, человек, похожий на советника президента выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств. На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях. «Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?», - вопрошает Чаплыга. «И это только две подтвержденные закупки перепродажи... Говорят этот персонаж выгреб всю страну!», - подчеркивает активист. И призывает донести эту информацию до президента, чьим советником является коррупционер Радуцкий. Также Чаплыга напомнил, что именно Радуцкий был инициатором срыва «медицинского майдана» 26 февраля, более того, инспирировал самосожжение человека возле офиса президента, чтобы отвлечь украинцев от протеста медиков, выступающих против геноцидных реформ и уничтожения медицины в стране. Политолог заявил, что глава комитета ВР, контролирующий Минздрав, лично следил и угрожал организаторам медицинских протестов, а также признавался, что в Украине живет миллионов десять «лишних людишек», которые своими болезнями подрывают медицинские бюджеты. «Это еще не все. Когда коронавирус доберется до Украины, тот же Радуцкий продаст нам импортированные из Китая маски, но уже в три раза дороже», - прогнозируют пользователи соцсетей.

Источник: https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok?fbclid=IwAR1NW6ZN1UqHEO5etkfywREiyVR0cEKGX8QfiUB7M9Ispf5BN5k78psIxrI
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еще 42 млн. и выведем среднюю температуру по Украине...
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лучше раз измерить температуру чем 100 раз пообещать.
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Лучше переобещать, чем недообещать. Народ не любит Жадных.

😁
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І не знайшли жодного з підвищеною температурою? Це брехня кожен 100 буде з підвищеною температурою, отже це все профанація перевірки.
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а кто сказал шо температура первый показатель?
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Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок 28-02-2020, 09:15 | 30116 5 Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга разоблачили коронавирусные махинации советника президента, главы Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения - Михаила Радуцкого. Об этом передает Полиграф.НЕТ со ссылкой на АНТИФАШИСТ. Владелец частной клиники «Борис» сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харковском заводе медпрепаратов, человек, похожий на советника президента выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств. На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях. «Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?», - вопрошает Чаплыга. «И это только две подтвержденные закупки перепродажи... Говорят этот персонаж выгреб всю страну!», - подчеркивает активист. И призывает донести эту информацию до президента, чьим советником является коррупционер Радуцкий. Также Чаплыга напомнил, что именно Радуцкий был инициатором срыва «медицинского майдана» 26 февраля, более того, инспирировал самосожжение человека возле офиса президента, чтобы отвлечь украинцев от протеста медиков, выступающих против геноцидных реформ и уничтожения медицины в стране. Политолог заявил, что глава комитета ВР, контролирующий Минздрав, лично следил и угрожал организаторам медицинских протестов, а также признавался, что в Украине живет миллионов десять «лишних людишек», которые своими болезнями подрывают медицинские бюджеты. «Это еще не все. Когда коронавирус доберется до Украины, тот же Радуцкий продаст нам импортированные из Китая маски, но уже в три раза дороже», - прогнозируют пользователи соцсетей.

Источник: https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok?fbclid=IwAR1NW6ZN1UqHEO5etkfywREiyVR0cEKGX8QfiUB7M9Ispf5BN5k78psIxrI
© polygraf.net
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повна дурня.... якщо інфікована людина може, до 14 днів, бути без симптомів, то скільки таких вже заїхало на територію України?
віслюки створюють видимість бурної діяльності....не більше того.... от я знаю одну дурепу, яка замість виконувати свою міністерську роботу, відпочиває на шару в санаторії нацгвардії в Нових Санжарах
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Так і шастають...
А мона конкретніше : скільки і на якому кордоні??
🤔
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На кордоні з лугандоном, міряли ректальним термометром, одним на всіх За три дні на кордонах України виміряли температуру 160 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2627
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"За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек, - Минздрав"
Возьми с полки пирожок... За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2659
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Хочешь измерить температуру - марш на границу!
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молодцы! выдать медали и премии санитарным стахановцам!
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Наш " учитель истории" надеюсь круглосуточно ходит с градусником в вовузеле? Не хочется потерять " самого великого правителя всех времен".
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они с таким же "успехом" могут выявлять сифилитиков
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В субботу, 29 февраля, минздрав США объявил, что на территории страны зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Президент Дональд Трамп в ближайшее время проведет пресс-конференцию, касающуюся ситуации с распространением COVID-19 в США. Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории страны достигло 62 человек.

В субботу, 29 февраля, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. При этом, 29 человек скончались; 50 - выздоровели.

Украина, 29 февраля: За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек. Заболевших коронавирусом в Украине нет. - Минздрав.
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Верховну раду меряйте .Особенно после принятия идиотских законов ,идиотизм которых зашкаливает за последние пол года .
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Пока требуют от министра Милованова роста экономики, министр промониторил свой зэлекторат и решил, что важнее научить его правильно чихать. А то ходят: морда в слюнях, рукав в соплях.
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