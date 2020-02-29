 За три дні на кордонах України виміряли температуру 160 тис. осіб, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У пунктах пропуску, в аеропортах країни, на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з окупованим Кримом продовжується проведення температурного скринінгу. Перевірку проводять працівники Державної прикордонної служби та медики. За 3 доби температурний скринінг провели у понад 160 тис. осіб. У разі виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини проводяться додаткові дослідження.
Зазначається, що медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.
😁
Источник: https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok?fbclid=IwAR1NW6ZN1UqHEO5etkfywREiyVR0cEKGX8QfiUB7M9Ispf5BN5k78psIxrI
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віслюки створюють видимість бурної діяльності....не більше того.... от я знаю одну дурепу, яка замість виконувати свою міністерську роботу, відпочиває на шару в санаторії нацгвардії в Нових Санжарах
А мона конкретніше : скільки і на якому кордоні??
🤔
Возьми с полки пирожок...
В субботу, 29 февраля, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. При этом, 29 человек скончались; 50 - выздоровели.
Украина, 29 февраля: За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек. Заболевших коронавирусом в Украине нет. - Минздрав.