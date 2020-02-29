 За три дні на кордонах України виміряли температуру 160 тис. осіб, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У пунктах пропуску, в аеропортах країни, на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з окупованим Кримом продовжується проведення температурного скринінгу. Перевірку проводять працівники Державної прикордонної служби та медики. За 3 доби температурний скринінг провели у понад 160 тис. осіб. У разі виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини проводяться додаткові дослідження.

Зазначається, що медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

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