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 Політика України
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Все про:Росія (26592) федералізація (14) Пристайко (394) Козак Дмитро (6)

 Заступник глави адміністрації Путіна Козак може просувати ідею федералізації України, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що мета заступника глави адміністрації російського президента Дмитра Козака, який відповідає в Кремлі за український напрямок, може бути спрямована на федералізацію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

Пристайко зауважив, що Козак відомий планом щодо Придністров'я, де було припинено військове протистояння, але той план жодним чином не сприяв реінтеграції Молдови.

"Я не хотів би, щоби ми, припинивши війну, що є нашим першим пріоритетом, все ж таки перейшли до другого етапу плану Козака - це повна дезінтеграція і поштовх ву бік федералізації. Це нас абсолютно не влаштовує", - наголосив Пристайко.

"Якщо Російська Федерація, шукаючи компроміс, пропонує план Козака - його оригінальна версія нас не влаштовує", - додав він.

При цьому, український міністр зазначив, що, поки зарано говорити, чи вплине зміна Владислава Суркова на Дмитра Козака як відповідального в Росії за український напрямок на припинення війни і мирне урегулювання на Донбасі.

 "Можна очікувати, що, дійсно, у Російській Федерації теж відбуваються зміни, і хотілося би вірити тим коментаторам, які нагадують, що, можливо, "партія війни" поступилась "партії миру", яку представляє замість Владислава Суркова Дмитро Козак. Як професійний дипломат, я взагалі не вірю нічому, включаючи це, тобто, я не бачу достатньо підстав, щоби зробити висновки про те, що до вирішення українського питання підключилась партія миру. Коли ми це побачимо, тоді ми зможемо про це говорити", - сказав Пристайко.

 Також він додав, що раніше Козак не був підключений до Мінських переговорів.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак  займатиметься питаннями інтеграції та українською проблематикою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178666
 
 
 Топ коментарі
 
московия - это гигантская помойка между Украиной и США, населена дикими племенами русни, поклоняющимися хуйлу.
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Ба, Пристайло аж осмелел перед увольнением. Решил показать свой "патриотизм". Нужно было перед этим показывать, когда бубочка формулу Штанмайера подписывал и позиции Украины Ху*лу сдавал.
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русский, это у тебя с географией проблема. В Мире есть одна-единственная помойка, которая на западе граничит с Украиной, а на востоке - с США. Ты географию по пачке Беломора учил, как вся остальная русня? Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9196
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московия - это гигантская помойка между Украиной и США, населена дикими племенами русни, поклоняющимися *****.
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русский, это у тебя с географией проблема. В Мире есть одна-единственная помойка, которая на западе граничит с Украиной, а на востоке - с США. Ты географию по пачке Беломора учил, как вся остальная русня? Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9196
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...руцке, водки здесь нет, иди к Натахе своей уже, не пости х***ю всякую..
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Так и тебя никто сюда не звал, руснявое. Твое место на срусьвЯЯсне.сру.
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от мне интересно - а хто тебя сюда звал????
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мне на тебя пох))
ты и твои личинки всегда прячетесь))
кто в горах
кто в пустынеюи то шо у твоей ишачки в сумочке ствол - так это ж хорошо)))
может какой то нигер и всунет ей по скобу
ты зря ей короткий купил
надо было десерт брать - так оно иожет кайфонуло бы на старость лет
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а хочеш реально плржать???
как конь?))
давай адрес
я к тебе на пропорти приеду))
смешно будет)))
ты подастаеш свои стволы
смажеш
главное око побрей))
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Ано белый начальник, ано не рапотает, ано шисни учит.
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пропагандист пять лет по 16 часов перепечатывал сайты ДНР и РФ. Без отвращения.
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Рашка сраная и так федеральная.
Легче будет развалиться.
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Скорее бы развалилась...
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Если по -настоящему в Московии провести федерализацию, там ничего через пол-года не останется, кроме метрополии в мокшанских болотах.
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А где эти болота ?
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Ба, Пристайло аж осмелел перед увольнением. Решил показать свой "патриотизм". Нужно было перед этим показывать, когда бубочка формулу Штанмайера подписывал и позиции Украины Ху*лу сдавал.
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Лучше поздно ,чем никогда, может ещё на 20% 🐲зегниду опустят с его мыльным рейтингом
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может продвигать идею федерализации Украины / очередное откровение хапуги
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Предлагаю указать России - регион -- Сибирь на федерализацию с Китаем.
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Раньше говорили : - так тож и коню понятно )) .
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Почему может? И почему Козак? Это не Козак, это Путин. Козак - инструмент, вроде веника, или швабры. Хозяин веника - Путин.
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дристайку седня прорвало,как обратный клапан на фекалке
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Ну а вы для чего? Не допустите этого.
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Разваливать в первую очередь надо было КГБ а не СССР. А так можно сказать что всё это было фикцией. 28лет поизображали незалежность и хватит.
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Зелёная власть хочет вернуть техосмотр, чтобы была очередная кормушка как это уже было раньше

https://www.rbc.ua/rus/styler/shtrafy-34-tysyach-zhdet-ukraintsev-vozvrashcheniya-1582950985.html

Штрафы до 34 тысяч: что ждет украинцев после возвращения техосмотра

Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7867





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В США техосмотр ежегодно, за просроченный стикер - штраф.
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А при чем тут США ?
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К примеру. А как в ВБ с техосмотром? Есть?
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Есть, как в любой нормальной стране.
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Угу. А почему в Украине не должно быть?
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Если по уму, то должно быть.
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а знаеш почему????
не потому шо нормальные люди машины будут держать в нерабочем состоянии
а потому шо некоторые с ишака сразу на авто садятся
и не догоняют шо они среди людей живут
и могут сдуру натворить делов
они ж не понимают - заправлять мало
не ишака кормить
тут и ремонтировать нужно
а за бабки - гастрабайтеры беженци шо хош смогут научится
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Пеной из пасти не захлебнись, зверушко Заступник глави адміністрації Путіна Козак може просувати ідею федералізації України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2556
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Хорошо в Кацапии , все свои проблемы порешали , с Сирией справились , китайцев нагнули , турок жизни поучили - теперь Украину жизни учат .
Всё успевают , всё у них получается
Одно плохо - кобыла околела ...
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нам зовсім не цікаво що там двигає раша нам дуже цікаво куди ми йдемо і що та як будуєм але ніхто в країні нічого про це не каже тому висноворк влада сама не знає чого прийшла до влади заради чого я думаю заради наживи і якихось не зрозумілих амбіцій
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Замглавы администрации Путина Козак
зам ************ ************* ***** в третеьей степени козак будет делать все шо угодно *****..... - кацапские никому не нужные заморочки ....наплевать забыть....

кацапня - она без рангов, она всегда и везде кацапня....
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У мида Украины в авторитетах отставной козы барабанщик числиться, но это для осла оманского подходит.
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Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко Народ выбрал ЗЕ (дураки) Зе тебя назначял. А ты тут рассуждаешь о *************???? Ты ДЕБИл рассуждай о России, о русском народе чтобы они пришли к единому мнению стать унитарным государством Если бы в России на дотации не было бы чок ло мур дык лыи ,Россияне жили в ШОКОЛАДЕ. А так как они хотят войны пусть живут в ДЕРЬМЕ.
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Это министр делает такую ссылку полный слив того,что все таки оманский осел зе встречался с патрушевым
патрушев рулит козаком ..
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козак этот, криворожский уроженец, Козак, до последнего атома из КГБ..ну чего ждать от него, неужели непонятно?..
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Кому как, какая разница, а вот ослу зе это подходит..
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Если Козак всучит нам Лугандон ,это будет начало нашего конца . для этого он и поставлен .что бы мягко втулить раковую опухоль .
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Втулять как моряков и обворованные катера и спросить с него и обратиться не куды..
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а мы не хотим в кацапню.... вроде бы.... - в зеленку-шару хатим!
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А слабо Козаку продвигать идею федерализации России? Или по нынешнему российскому законодательству это уголовно наказуемо?
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Таки паРашка і є *********!
Давно з Марсу??
)))
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Не толька "продвигать", но и.."задвигать", млять!
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