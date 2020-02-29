 Одесит злякав злодія-домушника, і той почав стріляти йому по ногах

Очевидці повідомили про те, що трапилося в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За їхніми словами, житель ЖК "Диво-місто" зауважив, що невідомий смикає за ручки вхідних дверей на різних поверхах будинку. Він попросив його пояснити свою поведінку. Замість відповіді зловмисник дістав пістолет і зробив 7 пострілів.

"Одесит з травмами був доставлений в лікарню, де йому була надана медична допомога. Надалі потерпілий повідомив про те, що трапилося в поліцію", - повідомили в Приморському відділку поліції.

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Наразі особа зловмисника встановлена. Його дії кваліфіковані за ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейськими вживаються заходи із встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за скоєний злочин.