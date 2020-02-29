 До відставки я був готовий від початку, розумію, наскільки часто змінюються міністри, - Пристайко

Про це глава МЗС повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Прямолінійно якщо запитати, чи готовий я до відставки, так, готовий. Я був готовий від початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував стати міністром закордонних справ. Я розумію, наскільки часто змінюються міністри. Готовність є завжди", - заявив Пристайко.

За його словами, відбором кандидатур на посаду глави МЗС має займатися глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а рішення вже залишається за президентом.

"Що стосується того, підбирається чи на мою посаду хтось, очевидно, що так. Завжди має бути зрозуміло, хто має взятися за роботу, якщо не конкретна людина", - додав міністр.

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