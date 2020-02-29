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 Політика України
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Все про:МЗС (2068) відставка (620) Пристайко (394) Єрмак Андрій (120)

 До відставки я був готовий від початку, розумію, наскільки часто змінюються міністри, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не відкидає можливості того, що його можуть відправити у відставку.

Про це глава МЗС повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Прямолінійно якщо запитати, чи готовий я до відставки, так, готовий. Я був готовий від початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував стати міністром закордонних справ. Я розумію, наскільки часто змінюються міністри. Готовність є завжди", - заявив Пристайко.

За його словами, відбором кандидатур на посаду глави МЗС має займатися глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а рішення вже залишається за президентом.

"Що стосується того, підбирається чи на мою посаду хтось, очевидно, що так. Завжди має бути зрозуміло, хто має взятися за роботу, якщо не конкретна людина", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонував керівництву ООН направити на Донбас оціночну місію для оцінки масштабу і витрат, - Пристайко про миротворців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178663
 
 
 Топ коментарі
 
Ну скажем честно...министр иностранных дел из тебя...как пуля из гавна...
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слушай, плюнь в рожу Лаврова, если ты всё равно будешь уволен..
Лавров конечно обидется, но очень многие будут довольны.. и тебе зачтется..
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*конфІскацією. А то звучить якось непристойно )))
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Кожен готовий спробувати поексперементувати,не справився-не біда,відставка і на Сейшели,а відповідати нема кому.Тому було би правильно,щоб бажаючі знали,що буде коли не справився не просто відставка,а з посадкою і конфІскацією майна.
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слушай, плюнь в рожу Лаврова, если ты всё равно будешь уволен..
Лавров конечно обидется, но очень многие будут довольны.. и тебе зачтется..
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Якби то Дещиця. Буде "нова морда" із обойми регіоналів наподобі Кожари, може навіть і він.
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Какая может быть отдача в работе, с таким настроем.
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Что и подтвердилось результатами работы. Зачем тогда браться за гуж. Брал бы пример с Зеркаль.
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Та якби ж тільки не забили каналізацію.
А то й Україну гімном заллє...
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Ну скажем честно...министр иностранных дел из тебя...как пуля из гавна...
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по ходу действий для того и назначали.....
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Был готов к отставке с момента назначения...Премьер говорит, шо его увольняли всю жизнь....Млин, шо за дворовую команду Моника собрал на Чемпионат Мира?
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Данко вырвал сердце из груди, что бы осветить людям путь в будущее. Такова уж участь впереди идущих.
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На всякий случай после отставки изъять наградное оружие (если имеется) либо иное.
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увы, дристайка оказался лишь бледным подобием пашки джинсоватого и не оправдал надежд ни режиссеров, ни публики К отставке я был готов с самого начала, понимаю, насколько часто меняются министры, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8751
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Этот, как его, Инфузория? Хламидия? А! Арахамия! Чего там сегодня ляпнул? Нужны профессионалы в правительство? Офигеть! Гений, ***...
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"Фрукт такой. Не помню, как называется: "я - ее"?, "мы - ее"? Вспомнил! Ананас!"
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9 месяцев назад об этом надо было думать! НО, лучше, чем никогда!
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Когда министр несёт такую чушь по СМИ, то он должен быть готов ко всему, а не только к отставке.
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Климкина на Пристайко = Шило на мыло?
Нет, часы на трусы.
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А шо пасажир зробив за цей час? Навіть не згадаєш. Хіба шо москалі в парє зайшли на білому коні. Ото й усе, так виглядатимуть усі успіхи зеленої команди. Най би поміг нас Бог пройти через ці експерименти...
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команда имитаторов не проводит реформ (о том честно не заявляли) - команда имитаторов проводит перестановки. так что не только он был готов - были готовы и мы. Кто будет следующим? По слухам. Ответьте плз.
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чому стільки узькоязичного бидла на цензорі? І чому рейтинг новин узькім язигом в Україномовній версії?? Типу ітакпаймут????
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Самый дебильный министр МИД за всю историю Украины. Наигрался?
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Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, Пристайко./Типа А что я могу сделать? Я человек маленький./Но большой рвач:Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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-- Вы готовы стать Министром?
-- Готов!
-- А к отставке Вы готовы?
-- Готов!
-- А к чему Вы не готовы?
-- К промежутку!
-- К какому промежутку?
-- К рабочему!
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опа . опа срослась пи да и жопа . этого не может быть - промежуток - должен быть До відставки я був готовий від початку, розумію, наскільки часто змінюються міністри, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2095
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настало время собирать жидкие камни
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"К отставке готов, но не хочу. Быть министром МИД престижно и выгодно."
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надто багато розказують про відставку ...скоріш за все черговий "розвод"ЛОХІВ від моношобли ...
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А я думаю, что это он правду матку последние дня три про кацапстан говорит... Так вон оно что...
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Пристайко - обдристайко . Уходи , ты обосрался .И отчитайся за свои миллионы ,ворюга .
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