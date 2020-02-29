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Все про:обстріл (6026) Донбас (15446) операція Об'єднаних сил (2111) КПВВ (95)

 Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр

Сьогодні російсько-окупаційні війська вчинили обстріл із протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об'єднаних сил, які перебувають неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі фейсбук.

Внаслідок обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень.

Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей.

Наразі здійснення пропуску через КПВВ "Мар’їнка" тимчасово припинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим "Червоний" до окремого розпорядження. Решта КПВВ працює у звичному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ Марїнка, поранено двох українських воїнів, - пресцентр 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178661
 
 
 Топ коментарі
 
Закривати КПВВ і не ризикувати життям наших хлопців, а тим "гражданам" скільки не догоджай, все одно люблять рашу.
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Иди броди со своим чоколядным свыном .Зовите турка ! Он знает что делать ...
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Закривати КПВВ і не ризикувати життям наших хлопців, а тим "гражданам" скільки не догоджай, все одно ******* рашу.
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Дилема будет решена третьим способом - отводом войск.
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и шо? КПВВ закрыли в связи с обстрелом ? (не на ночь... на на пару-тройку дней) ???
или таки два наших раненных Героя...это опять непонятно откуда стреляют и кто?
вислоухие, да наказывайте ж как-то за обстрелы!!! ну нельзя разшмалять в пыль как турки, но можно ж закрыть КПВВ...или шо? кормильцы обидятся???
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"НадА простА пИрИстать раниться" - Владимир Александрович Зеленский .
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Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі. На жаль, Україною править ні краплі не Ердоган. Цей не захистить
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В очах Путіна було написано, що він хоче тільки миру.
Але Ердоган не вміє читати російською . Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ "Марьинка", ранены двое украинских воинов, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 51
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Пора Украине применять стратегию Турции Эрдоган КРАСАВА.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть масковським окупантам!!!!
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Вот и сдулась армия рф в Сирии) Турецкие дроны
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.
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развести може? - буба в курсе, у него в тыкве войны нет, а она ****,
есть и плевать она хотела на бубину занюханую тыкву....
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Он осел зе не выделил деньги на боеприпасы для фронта
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Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ "Марьинка", ранены двое украинских воинов - в целях безопасности лугандонов закрыть на месяц КПВВ "Марьинка и любые другие КПВВ если обстрел был на расстоянии меньшем чем расстояние полёта пули. Пусть они со своими разбираются, или ездят в РФ.
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А что там это трусливое недоразумение воно уже позвонило пуйло или какашки из штанов вытряхивает
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С утра турки уничтожили 20 единиц бронетехники в Идлибе В Маарат_Нумане асадиты жгут покрышки чтобы спрятаться от турецких дронов В Хама более 250 асадитов -трупы и раненые - были доставлены в больницы за последние 72 ч.
С обеда русские прекратили летать над Идлибом
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Почему Порошенко не останавливает войну? Барыга, прекрати наживаться на войне! Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1640
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Ответку нужно давать кацапо-фашиской падале!как турки!а не в сирняки играться!кацапня понимают только силу!
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пофиг, зеля занят глазками куйла. ещё раз его с 9 мая поздравит
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100500% лично при встрече на расейке и еще ручку подобострастно пожмет.
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по информации агенства униан сепары испытали секретное оружие под кодовым наименованием рогатка
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А не пора ли пригласить турецкую армию на Донбас и в Крым для проведения маневров?
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Нужно также потренироваться с беспилотниками Байрактар которые Порох у Турции купил. Или зебилье опять скажет что нужно прекратить стрелять?
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4235
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"Погналі наши городскіх": "Асадити панічно відступають. За сьогодні звільнені 21 населений пункт. Рух на південь триває. Повстанці погнали асадитів в горах Джабал аль-Завії."
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Туречина сча валить русню, росія туди вкине нове м'ясо, нам би цією ситуацією скористуватися на міжнародній арені, но в нас ватне сцикло при владі
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зачем нужен посол, когда в Офисе президента сидит Андрей Ермак?
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«Сухопутный "Панцирь" продемонстрировал высочайшую боевую эффективность в Сирии, завоевав славу одного из лучших комплексов ПВО на планете». Короче, турки не знали, что это «один из лучших комплексов ПВО» и поэтому уничтожили его из дрона. $75млн тю-тю.
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Рашисткий пропагандон поддубный скулит в Сирии, что турки полностью контролируют небо, нанося удары по любым целям и тесня асадо-путинские войска с захваченных ранее позиций. Вот вам разница между страной НАТО и агрессивным блоком ВАТО.
И да, Союзмультфильм здесь тоже не поможет хлу
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