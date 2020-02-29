 Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі фейсбук.
Внаслідок обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень.
Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей.
Наразі здійснення пропуску через КПВВ "Мар’їнка" тимчасово припинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим "Червоний" до окремого розпорядження. Решта КПВВ працює у звичному режимі.
или таки два наших раненных Героя...это опять непонятно откуда стреляют и кто?
вислоухие, да наказывайте ж как-то за обстрелы!!! ну нельзя разшмалять в пыль как турки, но можно ж закрыть КПВВ...или шо? кормильцы обидятся???
Але Ердоган не вміє читати російською .
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.
есть и плевать она хотела на бубину занюханую тыкву....
С обеда русские прекратили летать над Идлибом
И да, Союзмультфильм здесь тоже не поможет хлу