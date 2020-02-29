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 Політика України
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Все про:ВР (7136) позачергове засідання (15)

 Питання про Кабмін, дії силовиків у сфері боротьби з корупцією: опубліковано порядок денний позачергового засідання Ради

4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради планується розгляд питань про Кабінет міністрів, а також діяльність силовиків у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

"У суботу, 29 лютого, Президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання, яке скликається відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

На позачерговому засіданні Ради планується розгляд питання про Кабінет міністрів, а також про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Також буде розглядатися законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Розглядати в Раді планують і проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України.

А також проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Закону України "Про запобігання корупції".

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020-го.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178660
 
   
 Топ коментарі
 


НикоХунта

Штош, 1 сезон сериала подходит к концу
На сцену выходит новая труппа
Без самокатов, без обязательств и без принципов
Они вложились, им надо вернуть
2 сезон больше всего впечатлит зебилов
Кульминация и развязка будет вкусной и пройдет под крики я за него не голосовал
Congrats!
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Чтоб не было коррупции, вы депутаты должны работать, нужно менять таможенный кодекс, автоматизировать все разрешительную документацию, чтоб у чиновника было минимум возможности брать взятки... как это было сделано в Грузии...
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Это официально а подковерно мы и не знаем следим за ручками
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за копытами.
что важного они могут решить?
Вопрос о Кабмине, действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией: опубликована повестка дня внеочередного заседания Рады - Цензор.НЕТ 2481
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Будут решать единственную задачу - как посадить П.Порошенко, почему он до сих пор на свободе.
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Данила иму исчё адын чумадан гринов передасц - за карумпан стоп.
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В мире сейчас ВОПРОС противодействию вирусу - а зелёные квакуши собирают в зале 400 человек ШОБ СРАЗУ ВСЕ ЗАРАЗИТЬ- а про вирус ни гугу?

В ЕС школы начинают закрывать, торговые центры - а у лягушек только КВА КВА
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Сколько в Украине тест систем? Как распределили по областям? Чем лечить то будут ?

Вон французов просят отказаться от рукопожатий
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а эти пусть хоть в десна целуются...а вдруг... зараза к заразам и причепится ? )))))
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Чтоб не было коррупции, вы депутаты должны работать, нужно менять таможенный кодекс, автоматизировать все разрешительную документацию, чтоб у чиновника было минимум возможности брать взятки... как это было сделано в Грузии...
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Это делается не только в Грузии, потому это не открытие Хаки Бенукидзе...
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Внизу толпень восторженно- припе№денного электората бросает в воздух чепчики.
Не смолкает троекратное ура, в воздух взлетают разноцветные шарики и цветы!
Цветы полетели! Маэстро, урежте марш!
Эй вы там наверху! Электорат требует новых свершений!
🤣
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Цель внеочередного заседания Рады поделить министерские места(КОРМУШКИ) между Коломойским и Ахметовым.Ручной зеленый пудель Коломойского решил окончательно ликвидировать Украину,грабить будут по-черному.
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Монобольшинство внесло в Раду законопроект о создании частных пенсионных фондов.
Понятно, что в итоге украинцы не найдут ни фондов, ни своих взносов -Тимошенко
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Следите за Аваковым, больные и умершие! ...почти (с)
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"действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией"

Так они сами и есть коррупционеры.Зюзиных коррупционеров никто не трогает
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НикоХунта

Штош, 1 сезон сериала подходит к концу
На сцену выходит новая труппа
Без самокатов, без обязательств и без принципов
Они вложились, им надо вернуть
2 сезон больше всего впечатлит зебилов
Кульминация и развязка будет вкусной и пройдет под крики я за него не голосовал
Congrats!
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Ответственность за катастрофические последствия правления этого режима будут в равной степени нести его создатели, исполнители ролей и попутчики.
Это должен помнить каждый, кто будет пытаться приспособиться к катастрофе и урвать свой жирный кусок грязного пирога.
Каждый, кто лжёт. Каждый, кто голосует. Каждый, кто защищает.
Не обвиняйте потом других в своём неминуемом жизненном крахе, в презрении и ненависти тех, кто сегодня привычно ожидает чуда, а завтра обвинит вас том, что оно не произошло. Не говорите, что вас не предупреждали.
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Не бачу приводу для паніки...
Вас дурнів відставками годують з травня місяця...
Те що топ чиновники йдуть у відставку, не означає, що щось зміниться, це значить, що за ниточки смикають десь за ширмою не змінні персонажі.
Це запозичена у росіюшки технологія...
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Интересно,дойдет ли когда нибудь до Одичалой Отары 73%,что их Зеленый Вошьдь их мягко говоря "зробив їх разом" с Коломойским ,Ахметовым и прочими.Когда на бордах писали "Зробимо їх зе раз"-їх-це Одічалу Отару 73%.
МажьТє і БлєйТє,ДумайТе-не Ваше!
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А вас коли ахметов з коломойським зробив?
Вони 30 років Україною правлять...
Чи при пєті ахметов в тюрмі сидів?
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Мелковато как-то.Вот козломордые вообще-то за Пупина свои голоса отдали аж 84,72%.Надо бы зелёной капусте у козлов поучиться.
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Поросяче болото навіть через овечу шкіру проступає.Тому свиноферму не спутати з отарою.
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Мы живем при капитализме. Разве нет?
При капитализме правят олигархи и их ТНК. А вы не знали?
Выбор любого народа любой страны на планете это выбор всего из ТРЕХ вариантов:
1) вся власть у местных олигархов
2) вся власть у пришлых олигархов ТНКорпораций
3) вся власть у местного диктатора и его силовиков, которые маскируются под коммунистов, социалистов и пр. "народных защитников".
Выбирайте, но осторожно ))
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А ніхто не звернув уваги на ЧАС? Купа питань, а засідання призначене на кінець робочого дня.... Знову "турборежим"? "Блазенята" будуть спішить додому, будуть "одобрямси" незрозуміло чого... А на ранок Україна прокинеться у "сраці"...
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Шо , опять , как при Пеце с Леркой гривна упадет в три раза ?
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Когда команда зеленых с квартала 95 украла за 9 месяцев 118млрд....
это все что могут ослы зе
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впервые под куполом цирка выступают клоуны на самокатах
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