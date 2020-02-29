 Питання про Кабмін, дії силовиків у сфері боротьби з корупцією: опубліковано порядок денний позачергового засідання Ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.
"У суботу, 29 лютого, Президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання, яке скликається відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.
На позачерговому засіданні Ради планується розгляд питання про Кабінет міністрів, а також про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.
Також буде розглядатися законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.
Розглядати в Раді планують і проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України.
А також проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Закону України "Про запобігання корупції".
Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020-го.
что важного они могут решить?
В ЕС школы начинают закрывать, торговые центры - а у лягушек только КВА КВА
Вон французов просят отказаться от рукопожатий
Не смолкает троекратное ура, в воздух взлетают разноцветные шарики и цветы!
Цветы полетели! Маэстро, урежте марш!
Эй вы там наверху! Электорат требует новых свершений!
🤣
Понятно, что в итоге украинцы не найдут ни фондов, ни своих взносов -Тимошенко
Так они сами и есть коррупционеры.Зюзиных коррупционеров никто не трогает
НикоХунта
Штош, 1 сезон сериала подходит к концу
На сцену выходит новая труппа
Без самокатов, без обязательств и без принципов
Они вложились, им надо вернуть
2 сезон больше всего впечатлит зебилов
Кульминация и развязка будет вкусной и пройдет под крики я за него не голосовал
Congrats!
Это должен помнить каждый, кто будет пытаться приспособиться к катастрофе и урвать свой жирный кусок грязного пирога.
Каждый, кто лжёт. Каждый, кто голосует. Каждый, кто защищает.
Не обвиняйте потом других в своём неминуемом жизненном крахе, в презрении и ненависти тех, кто сегодня привычно ожидает чуда, а завтра обвинит вас том, что оно не произошло. Не говорите, что вас не предупреждали.
Вас дурнів відставками годують з травня місяця...
Те що топ чиновники йдуть у відставку, не означає, що щось зміниться, це значить, що за ниточки смикають десь за ширмою не змінні персонажі.
Це запозичена у росіюшки технологія...
МажьТє і БлєйТє,ДумайТе-не Ваше!
Вони 30 років Україною правлять...
Чи при пєті ахметов в тюрмі сидів?
При капитализме правят олигархи и их ТНК. А вы не знали?
Выбор любого народа любой страны на планете это выбор всего из ТРЕХ вариантов:
1) вся власть у местных олигархов
2) вся власть у пришлых олигархов ТНКорпораций
3) вся власть у местного диктатора и его силовиков, которые маскируются под коммунистов, социалистов и пр. "народных защитников".
Выбирайте, но осторожно ))
это все что могут ослы зе