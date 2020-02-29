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 Відзавра українці зможуть їздити в РФ тільки за закордонними паспортами, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба нагадує, що з 1 березня українці зможуть їздити в Росію тільки за закордонними паспортами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Нагадуємо, що з 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056", - йдеться у повідомленні.

Громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов

Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.

Зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця в Радбезі ООН: Уже понад 125 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178657
 
   
 Топ коментарі
 
Я бы вообще запретил ездить в макшанию. Хочешь к уродам - через третьи страны. И по возвращению - клеймо на лоб в виде двуглавой дохлой курицы.
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малоросам і хохлам не позаздриш
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Это я вполне понял, но поинтересовался " а как насчет расеянских граждан ?", имея ввиду по каким паспортам они пересекают границу.
А то, что у расеян нет украинских паспортов для меня офигенная новость, капитан очевидность.
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Хорошая новость из турецкой Анкары.Эрдоган решил построить дополнительный вход в Черное море.Параллельно с проливом Босфор будет построен новый водный канал в Черное море под названием "Стамбул".Длина проекта 43 км.Ну Эрдоган,во дает!!!
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Порошенко на такое не осмелился. Где аплодисменты злочинной владе?
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל








Вот и сдулась армия рф в Сирии) Турецкие дроны
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.



https://twitter.com/i/status/1233795188218376192


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Да введите наконец визы с паРахой !
Не-е .Это не наш метод .Тамже наши люди .
И найдутся недовольные . Вот когда ПРОСТО недовольных визами с кацапстаном начнут сажать и штрафовать дело пойдёт на лад и мышебратство быстро закончится
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При Порошенко невведение визового режима объясняли слишком большими хлопотами для государства.
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А может слишком большими хлопотами для петиной семьи и его личного бизнеса в рф ?
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"Озверение сынов Отчизны
Бьётся с озверением всех иных прочих
Но единое желание у всех у них
Убивать,убивать всех иных прочих
...
Ненависть ненависть
Ненависть ненависть
Ненависть ненависть
Ненависть ненависть
Всех объединяет ненависть
Всех объединяет ненависть
Всех объединяет одно желание -
Убивать и насиловать всех иных прочих"(с)

PS - c вами все в порядке?
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Украинцы в раисю не ездят, туда ездят малоросы!
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Батя когда то говорил,КацаПсины сыны от псины Шарикова
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Турция выгнала посла РАБссии вон....вместе с ФСБэшным дерьмом при посольстве.Эрдоган наточил Ятаган не хило,объявлена всеобщая мобилизация.Замес пошел нехилый
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В настоящее время активного бойкота придерживаются такие страны как:
- Ливан
- Сирия
- Кувейт
- Саудовская Аравия
- Ливия
- Малайзия
- Пакистан
- Иран
Если ваш паспорт имеет израильские отметки, в вышеупомянутые государства не только не стоит даже пытаться ехать, в некоторые даже может быть опасно. Вот как-то так,чтоб после токсичний РФ реогировали цивилизованные страны,тогда не будут шляться по помойкам.
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ТИо что РАБссия стала помойкой известно с 26 октября 1917 года,но многие это не поняли до сих....
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помните, оно рождалось на помойке (в переводе на "грязной" реке - реке москве), помойкой была есть и будет
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вы ездили на заработки? или вы не бедный человек? судя по флагу США.
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Теперь бабушкам, чтобы проведать внуков, нужно делать загранпаспорта.
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До рашки бабушка добраться может, а до Центра оказания админ.услуг нет? Відзавра українці зможуть їздити в РФ тільки за закордонними паспортами, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8354
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Иногда до Рашки ближе, чем до центра, не все живут в зап части Украины.
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Для тех, кто был в летаргии :
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу». Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в наданні послуг фізичним та юридичним особам. Можуть мати територіальні підрозділи для легшої доступності.
ЦНАПи почали створюватися у 2013 році на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» В деяких регіонах за ініціативою міськрад діяли вже в 2010 році. Вот в этих местах можно очень быстро оформить загранпаспорт чадолюбивым бабушкам. (И дедушкам!)
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Нечадолюбивым женщинам: на хрена хоть бабушкам и внукам создавать дополнительные трудности?
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На слезу давишь? Эти "трудности" создало ***** и кацапы. Не надо с больной головы на здоровую перекладывать.
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Украинцы с радостью приветствуют это решение.
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несомненно. и с чуством "глубокого удовлетворения". "планы партий - планы народа!"
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а от чому Педро не ввів візовий режим після початку війни - до цього часу незрозуміло
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Нарешті, тепер може трохи менше наших зебілів почне туди їздити.. А кацабні треба взагалі заборонити вїзд в Україну, доки не повернуть окупований Крим і Донбас
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На ПМЖ в Россию пусть едут и без документов. Открыть зелёный коридор "чемодан-вокзал-Россия".
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прикинули сколько оторвет себе вороватое "государство"?
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Козломордый, ты сайт не перепутал? На этом сайте место русни - возле параши.
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Нет уже давно 5 миллионов, тебе ***** в мозг насрало. А на ленинградке твоя сестра и жена стоят. Мамку твою оттуда выгнали на окружную - спилась, курва старая.
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т.е. Украинский занграпаспорт невозможно подделать? и как прежде в Украину будут вьезжать с внутренними московитскими паспортами? их тоже не подделать?
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Ну, не знаю... ...сеструха из Днепра звонила -- планировали в Турцию летом закатиться...
Сомнения её теперь мучают. Будем шось другое искать -- три четверти планета -- моря и океаны... -- не пропадём...*)
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редкая дристайка долетит до середины днепра Відзавра українці зможуть їздити в РФ тільки за закордонними паспортами, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8175
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