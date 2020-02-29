 Відзавра українці зможуть їздити в РФ тільки за закордонними паспортами, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Нагадуємо, що з 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056", - йдеться у повідомленні.

Громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов

Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.

Зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця в Радбезі ООН: Уже понад 125 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти