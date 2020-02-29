 Відзавра українці зможуть їздити в РФ тільки за закордонними паспортами, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Нагадуємо, що з 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056", - йдеться у повідомленні.
Громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами.
Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.
Зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.
А то, что у расеян нет украинских паспортов для меня офигенная новость, капитан очевидность.
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Вот и сдулась армия рф в Сирии) Турецкие дроны
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.
https://twitter.com/i/status/1233795188218376192
Не-е .Это не наш метод .Тамже наши люди .
И найдутся недовольные . Вот когда ПРОСТО недовольных визами с кацапстаном начнут сажать и штрафовать дело пойдёт на лад и мышебратство быстро закончится
Бьётся с озверением всех иных прочих
Но единое желание у всех у них
Убивать,убивать всех иных прочих
...
Ненависть ненависть
Ненависть ненависть
Ненависть ненависть
Ненависть ненависть
Всех объединяет ненависть
Всех объединяет ненависть
Всех объединяет одно желание -
Убивать и насиловать всех иных прочих"(с)
PS - c вами все в порядке?
- Ливан
- Сирия
- Кувейт
- Саудовская Аравия
- Ливия
- Малайзия
- Пакистан
- Иран
Если ваш паспорт имеет израильские отметки, в вышеупомянутые государства не только не стоит даже пытаться ехать, в некоторые даже может быть опасно. Вот как-то так,чтоб после токсичний РФ реогировали цивилизованные страны,тогда не будут шляться по помойкам.
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу». Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в наданні послуг фізичним та юридичним особам. Можуть мати територіальні підрозділи для легшої доступності.
ЦНАПи почали створюватися у 2013 році на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» В деяких регіонах за ініціативою міськрад діяли вже в 2010 році. Вот в этих местах можно очень быстро оформить загранпаспорт чадолюбивым бабушкам. (И дедушкам!)
Сомнения её теперь мучают. Будем шось другое искать -- три четверти планета -- моря и океаны... -- не пропадём...*)