 Евакуйованих у Нових Санжарах ще перевірять на коронавірус, щоб підтвердити, що всі здорові, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі фейсбук повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Сьогодні у евакуйованих з Уханю людей, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари", вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на коронавірус. Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові. Нагадуємо, що в жодної людини немає ознак гострих вірусних захворювань.
Вчора у всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади", - сказано в повідомленні.
https://www.facenews.ua/video/2020/321251/
Местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас.
Об этом сообщает телеканал Iran International.
Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом.
А сколько....? Это большой секрет...
- Соломон Маркович, а счего Вы без маски? Совсем не боитеся отого коронавируса?
- Изя, мальчик мой! мине уже 85 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия, аллергия на кошек...и это только то шо я знаю...так я тебя умоляю ... отам...у нутри мене... такая конкуренция среди стремящихся меня добить, шо, если у мой организм попадет отот несчастный вирус...то он таки просто встанет в очередь...
...я послухал вчера... -- могу на украинский вкратце перевести... ...на русский не хочу -- нехай кацапы помучаются в панике...*)
https://www.reddit.com/live/14d816ty1ylvo/
в других странах не лучше
...мой адрес не дом и не улица -- мой адрес Советский Союз!
...а грузчики, трезвые ходють, как не русские...*)
Ю Корея в 40 раз меньше по насу чем Китай. и не эпицентр..... получается власть Китая занижает число заражонных в 10-100 раз
но эти цифры - лишь вопрос времени... если посмотреть на абсолютное ничегонеделание властей. эх... писал здесь 3 недели назад - достаточно просто прекратить принимать самолёты с Китая.... а сейчас и др стран - и не надо дрожать и вымирать