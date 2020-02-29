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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1190) COVID-19 (425) Нові Санжари (123)

 Евакуйованих у Нових Санжарах ще перевірять на коронавірус, щоб підтвердити, що всі здорові, - МОЗ

У громадян, що перебувають на обсервації в Нових Санжарах, вдруге візьмуть аналізи для перевірки на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі фейсбук повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Сьогодні у евакуйованих з Уханю людей, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари", вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на коронавірус. Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові. Нагадуємо, що в жодної людини немає ознак гострих вірусних захворювань.

Вчора у  всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати п'ятьох дітей, любить писати листи президенту, - стало відомо, хто кидав каміння в автобуси з евакуйованими, - ЗМІ

Евакуйованих у Нових Санжарах ще перевірять на коронавірус, щоб підтвердити, що всі здорові, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178656
 
   
 Топ коментарі
 
міністерку три рази перевірте.. контрацептивов подозрительно много везли
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Так тесты приедут только во второй декаде марта! Чем проверять будете?!
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а клістир ми вам ще поставимо на дорожку, щоб ви не казали, що вас тут не лікували!(с)
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міністерку три рази перевірте.. контрацептивов подозрительно много везли
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Надо проверить этот публичный дом и на венерические заболевания.
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Так тесты приедут только во второй декаде марта! Чем проверять будете?!
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В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом (видео)

https://www.facenews.ua/video/2020/321251/
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Жители Ирана подожгли больницу, в которую привезли больных коронавирусом. ВидеоФевраль 29, 2020Без рубрикиКомментарии

Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7761

Местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас.

Об этом сообщает телеканал Iran International.

Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом.
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то есть не имея лекарст от вируса В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено десять заболевших. Из-за чего вечером в пятницу, 28 февраля, протестующие подожгли клинику Тохид Бандар Аббас, где находились пациенты с коронавирусом.
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никто из здавомысящих не согласится на уговоры чтобы рядом с ним поҫелили чуму
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и аргентина не пустила своих граждан к себе !зачем если для этого есть Санжары? Евакуйованих у Нових Санжарах ще перевірять на коронавірус, щоб підтвердити, що всі здорові, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3632
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а клістир ми вам ще поставимо на дорожку, щоб ви не казали, що вас тут не лікували!(с)
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Може, они и здоровы. А вот как вирусоносителей выявить?
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Когда берут анализы или делают тест при помощи тест систем как раз и проверяют НАЛИЧИЕ ВИРУСА а не "здоров/не здоров."
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Дай Бог, дай Бог! А что градусником проверяют? Евакуйованих у Нових Санжарах ще перевірять на коронавірус, щоб підтвердити, що всі здорові, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7641
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Цікаво, за чий рахунок і в якому розмірі обійшлась Україні ця обсервація...
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За счет бюджета разумеется...какая то из районых больниц и возможно не одна не до получит этих средств...
А сколько....? Это большой секрет...
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Почему на халяву? През Аргентины за своих граждан осла оманского поблагодарил...😃
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Туда уже тесты на беременность пора завозить....неделю без презиков трахались... 😃
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а сколько на пару тысяч инфекционистов спецкостюмов?... - это и будет их реальное количество...
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Были бы больны ,презервативы не заказывали бы
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***
- Соломон Маркович, а счего Вы без маски? Совсем не боитеся отого коронавируса?
- Изя, мальчик мой! мине уже 85 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия, аллергия на кошек...и это только то шо я знаю...так я тебя умоляю ... отам...у нутри мене... такая конкуренция среди стремящихся меня добить, шо, если у мой организм попадет отот несчастный вирус...то он таки просто встанет в очередь...
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В Германии, 31 человек, реально переболели кронвирусом. Радио Баерн 3, начало трансляцию интервью с ними -- по 40 минут с каждым. Делятся впечатлениями...

...я послухал вчера... -- могу на украинский вкратце перевести... ...на русский не хочу -- нехай кацапы помучаются в панике...*)
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-- а по-немецки, пруфик можна? ...а то, везде не лучше, чем у тебя... -- в других странах...*)
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Вчера в Беларуси схамэнулысь наконец! ... -- сразу в аптеках маски пропали...*)
...мой адрес не дом и не улица -- мой адрес Советский Союз!
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Я ж тут, по фирмам всяким езжу еженощно -- раньше висели у умывальников мыльные дозаторы -- недели с 4 тому, спиртовые распылители рядом подвесили... ...вчера, в комнатах отдыха, столовках и в курилках, бутылки и салфетки с 75% раствором спирта поставили!

...а грузчики, трезвые ходють, как не русские...*)
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а здорова Скалецька вже поїхала до Києва... мадмазель забула про карантин, незнала незнала і забула. Хай нас береже боженька з такою міністрою здоровля.
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в партии слуга олигархов уже считают СКОЛЬКО они сэкономят, если умрёт 1 млн пенсионеров
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8 hours ago 219 new cases in South Korea, total 3,150
Ю Корея в 40 раз меньше по насу чем Китай. и не эпицентр..... получается власть Китая занижает число заражонных в 10-100 раз
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если в Ю.Корее 3.150, то думаете у нас 500-1000 нет?
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точно нет, думаю. потому что Ю Корея гораздо больше связана с Китаем чем мы
но эти цифры - лишь вопрос времени... если посмотреть на абсолютное ничегонеделание властей. эх... писал здесь 3 недели назад - достаточно просто прекратить принимать самолёты с Китая.... а сейчас и др стран - и не надо дрожать и вымирать
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Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, еще раз провезут в автобусах мимо селян , это лучше любой проверки.
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