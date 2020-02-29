 Евакуйованих у Нових Санжарах ще перевірять на коронавірус, щоб підтвердити, що всі здорові, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі фейсбук повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Сьогодні у евакуйованих з Уханю людей, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари", вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на коронавірус. Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові. Нагадуємо, що в жодної людини немає ознак гострих вірусних захворювань.

Вчора у всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади", - сказано в повідомленні.

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