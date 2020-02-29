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Все про:Харків (1668) декомунізація (295)

 Табличку із згадкою про комсомольців зняли зі стели до 100-річчя технічного університету в Харкові. ДОКУМЕНТ

Активісти добилися того, щоб керівництво "Харківського політехнічного інституту" зняло табличку.

Про це повідомив лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ще у листопаді 2019 року активісти направили до ректорату "ХПІ" звернення з проханням демонтувати як таку, що підлягає декомунізації, табличку з написом, що стела збудована в 1985 році на честь 100-річчя вишу за ініціативою комсомольців на кошти, які зароблені в студентському будівельному загоні", - сказав Поздняков.

За його словами, нещодавно активісти направили другого листа щодо демонтажу таблички ректору вишу Євгену Соколу.

"У листі-відповіді, який ми отримали, ректор зазначає, що за висновками Українського інституту національної пам'яті напис на табличці з тильної сторони стели на території ХПІ належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму і підлягає демонтажу", - пояснив Поздняков.

За його словами, ректор письмово підтвердив, що наразі табличку демонтовано.

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Табличку із згадкою про комсомольців зняли зі стели до 100-річчя технічного університету в Харкові 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178655
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно сняли! Я когда-то присутствовал при закладке капсулы,в одну из колон,в холле нашего Университета,в которой было "послание студентам-комсомольцам 2017 года".Так эту капсулу давно вытащили и выбросили . Но как выбросить на мусорку,те многие тысячи подонков в ошейниках,которых оставила нам на плечах,та империя,считавшаяся себя раньше тигром,но которая медленно превращается в империю-бешеную крысу?
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Всегда вспоминаю когда слышу о комсомольцах песню из ЧП районного масштаба, когда они комсомолок в бассейне раскладывали Табличку с упоминанием комсомольцев сняли со стелы к 100-летию технического университета в Харькове - Цензор.НЕТ 703
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"Чего не сделает русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
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Всегда вспоминаю когда слышу о комсомольцах песню из ЧП районного масштаба, когда они комсомолок в бассейне раскладывали
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писатель который всё это намалевал, та еще гнида хутинская оказалась
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Ура!!!! Наконец то!! Вот теперь заживём!!! Это было самое главное что мешало нашей ридний ненци Украини жить достойно как эуропэйци )))
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"Чего не сделает русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
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по твоему "эуропейцы" сразу видно чьих ты будешь
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Ти за будь-якого режиму будеш жити х**во. Бо тупий. Недарма тебе спамлять.
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сняли ржавую табличку о комсомольцах и стройотрядах.
достойнейшая перемога.
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Правильно сняли! Я когда-то присутствовал при закладке капсулы,в одну из колон,в холле нашего Университета,в которой было "послание студентам-комсомольцам 2017 года".Так эту капсулу давно вытащили и выбросили . Но как выбросить на мусорку,те многие тысячи подонков в ошейниках,которых оставила нам на плечах,та империя,считавшаяся себя раньше тигром,но которая медленно превращается в империю-бешеную крысу?
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Особый вид активиста: украинский-патриотический. Специализация: таблички, бюсты. Если соберутся в достаточно большие колонии, могут замахнуться и на памятник.
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Вообще то табличка посвящена 100 летию политеха. В те времена устанавливали табличку комсомольцы, а нынче таких называют активисты.
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Добровольно-принудительно заставили ссо-шников отстегнуть кровно ( комарами и мошкарой ) , заработанные деньги , на никому не нужную мишуру .
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Сколько тут ваты набежало. Не дадим, диды голодоморили
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Та правильно - ну какие, скажите, комсомольцы в буржуйские времена!
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Не помню, сняли ли в Киеве табличку героям трыпилля.
А как мне рассказывал мой сотрудник, а ему его бабушка - дело было так.
Сели киевские еврейчики на параход и поплыли в Трипилля батьку Зеленого воевать.
Приплыли они в Трыпилля, вышли на берег - никакого батьки нема.
Только с противополжной стороны Днепра гарматка - бабах в борт, параходик и затонул.
И тишина.
Бродили еврейчики по Трыпиллю, бродили, перпепились, да и легли спать.
Тут и приехал батька Зеленый с хлопцами в Трыпилля...
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Пысы.
В вики пишут, табличка не сохранилась.
И куй с ней.
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Саме так. Один єврей, приблизно 193х року народження, розповідав що його мама теж мала туди їхати, але спізнилася і... залишилася живою.
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