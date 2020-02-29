 Табличку із згадкою про комсомольців зняли зі стели до 100-річчя технічного університету в Харкові. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ще у листопаді 2019 року активісти направили до ректорату "ХПІ" звернення з проханням демонтувати як таку, що підлягає декомунізації, табличку з написом, що стела збудована в 1985 році на честь 100-річчя вишу за ініціативою комсомольців на кошти, які зароблені в студентському будівельному загоні", - сказав Поздняков.

За його словами, нещодавно активісти направили другого листа щодо демонтажу таблички ректору вишу Євгену Соколу.

"У листі-відповіді, який ми отримали, ректор зазначає, що за висновками Українського інституту національної пам'яті напис на табличці з тильної сторони стели на території ХПІ належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму і підлягає демонтажу", - пояснив Поздняков.

За його словами, ректор письмово підтвердив, що наразі табличку демонтовано.

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