 Доходи загального фонду держбюджету виконано в лютому на 93,7%, - Маркарова

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики, доходи загального фонду ДБ виконано на 93,7% від розпису,
сукупні доходи (ЗФ+СФ) на 95,3% від розпису.
Нова податкова служба перевиконала план на 7.1%, надходження становили 37,1 млрд грн, тобто на 2,5 млрд грн більше за розпис", —написала міністр.
Маркарова відзначила, що митниця виконала план на 78,3% і пояснила це міцною гривнею і скороченням обсягів імпорту.
За її словами, всі значимі видатки проведені. А завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю на обслуговування і погашення боргу вдалося витратити менше, ніж було заплановано.
"І головне: на повній швидкості рухаємося щодо запровадження середньострокового бюджетування та Бюджетної декларації на 2021-2023 роки.TeamMinfin - молодці! Дякую МФУ, ДПС, ДКСУ, ДМС і ДФС за гарну роботу, в чому числі в суботу 29.02)", — підкреслила міністр.
1 марта - выплаты по евробондам -419 млн.долл.
4 марта - погашение кредита по ОВДП 4,2 млрд.гривен
11 марта - погашение кредита по ОВДП 950 млн.гривен
13 марта возврат кредита МВФ 407 млн.долл.
25 марта возврат кредита по евробондам 110 млн.долл.
Разговор в кафе, ужинают главврач столичной больницы, высокопоставленный госслужащий и другие не официальные лица, разговор о власти, разумеется, и о своих впечатлениях говорит главврач:
- В чем разница? Богатырева была плохим министром, она построила вертикаль коррупции и это сходило ей с рук. Но у нее была ответственность за все министерство, и все программы закупки лекарств выполнялись, закладывали откаты, но решения принимались.
Затем власть сменилась. Пришел Квиташвили, затем Супрун. Они уже не несли ответственность за все, что происходит в министерстве, а только за то, что им интересно. Но они отвечали за определенные вопросы и за некоторые органы управления, и в этих сферах были решения. Да, начали закупать без откатов, но что-то важное могли уже и по каким-то причинам не купить, и им это сходило с рук.
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Теперь новая власть. И уже никто ни за что не отвечает.
Я пытаюсь подписать закупку жизненно важных для больницы лекарств, но это невозможно. Министерство уснуло. Равнодушные люди говорят - «вот вернется министр из Новых Санжар, тогда и приходите, а мы ничего не решаем».
Взятки не берут, но своих обязанностей не выполняют и ничего им за это не будет…
Госслужащий раздосадованно вступает в беседу:
- Ну не может такого быть. Я сейчас прямо при вас наберу министра, и она подпишет согласование госсзакупок!
(Набирает) - Зоряна, здравствуйте, у меня к вам вопрос, к вам обращается главврач, говорит, не может подписать срочный вопрос, скажите, пусть кто-то подпишет…
- Да, мы все сделаем, все сделаем! Я скоро вернусь из Новых Санжар, и обязательно приму!
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Немая сцена. Все стараются не улыбнуться…
«Простота хуже воровства».
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***
Диалог пересказал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
https://nv.ua/ukraine/politics/goncharu ... 72985.html
29.02.2020 г.
Глядя, как несет на риф "Коломойский" утлую лодочку Зеленского, мы все больше понимаем, что тогда, когда решался вопрос приватизации "Привата" и многие, очень многие советовали Порошенко договориться с Коломойским, Порошенко был прав. Он сказал "Его нужно остановить. Каждый раз он будет хотеть все дольше и больше". Это стоило ему президентства, это стояло ему огромных проблем, но он был прав.
Увольнение Гончарука без соблюдения юридических процедур может иметь самые непредсказуемые юридические проблемы. Формирование правительства вне законодательного поля фактически ставит под судебный удар любое решение которое кому то не понравится.
Цель того идиотизма, который выносит Зеленский по поводу должности главнокомандующего ВСУ на рассмотрение Верховной Рады - сохранение за лояльным ему Хомчаком генеральских погон. Хомчак согласен на все что скажет Зеленский - отводить,разводить, убирать артиллерию, приказывать не стрелять в ответ, ему плевать. Но уходить на должность гражданского министра с зарплатой 20 тысяч он категорически не желает. Потому и накатал рапорт об отставке. У него пенсия будет в полтора раза выше. Для спасения Хомчака, Зеленский ломает всю логику реформы и унификации ВСУ по натовским принципам и создает для него отдельную, ничем не предусмотренную структуру.
На фоне беспрецедентного падения личного рейтинга, полного провала экономической политики, надвигающегося экономического и социального кризиса Зеленский решил провести давно спрогнозированную смену части правительства. Еще полгода можно будет рассказывать как они "усилили правительство и как хорошо теперь будет" Мы не знаем кого именно собирается менять Зеленский, но твердо уверены что менять нужно всех - некомпетентного, безвольного, президента, бездарное и непрофессиональное правительство и "турборежимную" Верховную Раду.