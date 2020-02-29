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Все про:Афганістан (82) угода (155) США (6309) Талібан (7)

 США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані

Представники США і афганського угруповання "Талібан" в присутності спостерігачів підписали в Катарі історичну угоду, яка покликана започаткувати врегулювання збройного конфлікту в Афганістані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На церемонії підписання цієї Угоди присутні представники близько 30 країн, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Раніше низка західних ЗМІ передали з посиланням на текст декларації, що згідно з цим документом Сполучені Штати та їхні партнери по місії НАТО в Афганістані виведуть усіх своїх військовослужбовців з афганської території протягом 14 місяців за умови, що рух "Талібан" дотримуватимуться угоди.

Згідно з прописаними в декларації умовами, спочатку іноземний військовий контингент в Афганістані буде скорочено до 8,6 тис.осіб протягом 135 днів із дня підписання Угоди в Досі.

У підсумку США і їхні партнери "завершать повне виведення своїх сил в Афганістані упродовж 14 місяців і виведуть всі свої сили з решти баз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талібан узяв на себе відповідальність за збитий на сході Афганістану пасажирський літак

Упродовж останнього тижня на території Афганістану зберігається режим "зменшення насильства", який поширюється на американських військових, талібів і афганські сили безпеки. Згідно з офіційними даними, в період з 22 лютого, коли режим набув чинності, значно зменшилася кількість інцидентів у сфері безпеки.

Прямі переговори між США і "Талібаном" розпочалися у 2018 році. Переговорний процес протягом довгого часу проходив фактично безрезультатно, а у вересні минулого року президент США Дональд Трамп навіть заявляв, що переговори з угрупованням "мертві".

У січні, однак, таліби заявили, що вони розраховують на швидке підписання мирного договору з США, і повідомили, що проєкт угоди вже готовий. У США вимагали, щоб таліби на ділі продемонстрували, що вони готові зменшити інтенсивність бойових дій в Афганістані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178651
 
 
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С вами, русский, шо-то подписывать ни в коем случае нельзя - вы недоговороспособны по натуре вашей.
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получается, США как и СССР зря угробили кучу своих солдат и несчастных афганцев, зря выкинули на ветер миллиарды денег...
Идиоты...
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Нет. Амеры там всё конкретно форматнули. Не знаю выполнили ли все свои цели или нет, но это совсем не тот Афган, что был раньше.
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не пишите глупости...
Талибан победил США.., и скоро полностью заберет власть в свои руки, по всей стране...
Ничего там США не достигло...
В Афганистане будет мусульманская страна жесткого ислама, на подобие Ирана...
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Время покажет. Я не верю, что можно дважды войти в одну реку. История не повторяется.
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"там всё конкретно форматнули". нунуну.. конкретно по пунктам давай что и как улучшилось для афганцев. экономика на подьеме? население радуется американцам?

"Не знаю выполнили ли все свои цели" Четырнадцать лет назад, 7 октября 2001 года, США начали контртеррористическую операцию «Несокрушимая свобода». Целью данной операции было уничтожение боевиков «Аль-Каиды» и их союзников из движения «Талибан». ни алькаиду ни талибан не уничтожили. и даже позорно подписали мирный договор с талибаном...
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Давно вы слышали про афганский терроризм? Терроризм как раз побежден. Худший сценарий такой - американцы выходят оттуда через год. Через три года власть получают талибы, может пять лет. Дальше только через десять лет начинают появляться террористы в Афганистане. Но мне кажется что будет всё иначе.
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А ссср дебело в Афганістані відсмоктали.
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...амеры уйдут и все по новому начнется...талибы-воины....
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Правильно, пора расиянцам ответ за зверства держать. Ну и наркоту жрать, пока не повыздыхают.
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До 9 травня Україна має капітулювати перед Путіним. Інакше - окупанти підуть далі вглиб країни
https://youtu.be/VQBC3LW0F9E
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Уже ходили. И на Лондон и на Рейкьявик, куда только их не носило.
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Великолено США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане - Цензор.НЕТ 3304Тромб, Питер и Лука...героин на героине.
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от даже не решил еще смеяться или плакать...
талибанцы мамой клялись?
если нет - не сработает,
если да - ето по талибански они всех на зуй послали...
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Ну ты ж согласен, шо этот замес когда-то как-то должен закончиться? Судя по истории, выхода два - либо так, либо всех Афганцев под корень зачистить.
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согласен конечно....
я не согласен, шо с талибаном можно и нужно договариваться - ето шо бы морду лица сохранить? зачем ето?
уходить так уходить и нечего тут перьями шелестеть, загрузились в самолеты и домой....
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Ну да,шоб сохранить лицо, шоб иметь более-менеe легитимную бумажку на руках.
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уход американцев из Афгана? - у рашки на головную боль больше, шо тоже совсем неплохо....
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как по мне, я бы ето сделал сразу после как бин ладена достали - пришли, сделали, ушли -
mission complete.
а там уже хай сами варятся....
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С террористами теперь соглашения подписывают,вот такие времена.
Законы для лохов! Воруй,убивай!
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Талибан не террористы. Давно вы слышали про афганских террористов вообще?
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Талибы это религиозные фундаменталисты. Типа, ИРА, наших бандеровцев или народной армии Сапаты в Мексике. Они имеют низовую поддержку населения и оттого каждую весну там начиналась новая война.
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Советом Безопасности ООН признано террористической организацией в 2003. Аль Каида их союзники
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Бен Ладен соответственно тоже не террорист,а 11 сентября отныне фейк?
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Бен Ладен из Аль-каиды. Талибан поддерживал террористов, но сама основа этого движения не террористическая.
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Слава Лохматому Чму! Непревзойденный Мастер сделок! Стабильный гений! Лохматое Чмо - лучший президент Америки! Лохматое Чмо 2020!
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Из того что я знаю. Амеры разгромили афганские террористические базы так, что теперь там террористами даже не пахнет. При власти талибов там было разбойничье гнездо. Сейчас такой страной стал Иран.
Амеры поставили лояльную себе власть из местных вождей. Именно последние воевали с талибами последние годы. И именно им нужен был мир.
Мало того амеры импортировали демократию - права женщин, геев, выборы, толерантность. Это то чего там не было и что осовременит Афганистан со временем.
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ага, разграмілі США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані - Цензор.НЕТ 8273 он талібан жив здоров, навіть сша напряму з ними веде перемовини
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Когда США вторглись в Афган, то там Талибы правили страной. Сейчас они прячутся по горах и рассеяны в социуме. Но существуют.
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ага прячутса США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані - Цензор.НЕТ 5849 он літають на перемовини, їх делегацію приймають офіційно всюди. куйово как то прячутса
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Но власти у них нет той, которая была тогда. Может они её вернут - это главное опасение, но кто его знает.
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те що сша де факто капітулює перед ними і є владою!
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Любой мирный договор можно назвать капитуляцией, но это не так. Если Россия выведет свои войска из Донбасса это будет капитуляция России?
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одна із найпотужніших армій світу де факто капітулювала перед бородатими мужиками з калашами! тож обісрався совок, обісралось і сша! з чим їх і вітаю!а афганістан як не мав щастя та спокою, так його не матиме!
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68 Виски смотрим сериал.Там про Афган разжевано.
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Короче , вся Афганская наркота - теперь в росии .
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правильно,зачем в Аргентину самолет гонять!
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Хтось колись правильно сказав , що ці рептілоїди (кацапи) , самі себе знищать . Тільки не треба їм заважати .
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Как только последний самолет с американскими солдатами покинет Афганистан....талибы установят там свою власть...
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восток там такое ,не разберешся без 100 грамм,талибан принимал пыня в кремле,что то там им обещал,а трамп видно их купил,что бы не заниматься в афганистане ловлей по горам!трамп просто скинул эту проблему ,а там и наркотрафик и граница таджикистана и пакистан!короче пыня опять в наваре! США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані - Цензор.НЕТ 362
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Какая такая пыня? ***** что ли? Так так и пиши...
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мне нравится ласкательно-уменьшительное "пыня",хотя могу и *****
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Пыней ***** называют в паРаше....а в Украине его называют ******...
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Уходят.Сабаки.Хоть одну больницу или школу построили?Или только наркотой.....
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