 США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На церемонії підписання цієї Угоди присутні представники близько 30 країн, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Раніше низка західних ЗМІ передали з посиланням на текст декларації, що згідно з цим документом Сполучені Штати та їхні партнери по місії НАТО в Афганістані виведуть усіх своїх військовослужбовців з афганської території протягом 14 місяців за умови, що рух "Талібан" дотримуватимуться угоди.
Згідно з прописаними в декларації умовами, спочатку іноземний військовий контингент в Афганістані буде скорочено до 8,6 тис.осіб протягом 135 днів із дня підписання Угоди в Досі.
У підсумку США і їхні партнери "завершать повне виведення своїх сил в Афганістані упродовж 14 місяців і виведуть всі свої сили з решти баз".
Упродовж останнього тижня на території Афганістану зберігається режим "зменшення насильства", який поширюється на американських військових, талібів і афганські сили безпеки. Згідно з офіційними даними, в період з 22 лютого, коли режим набув чинності, значно зменшилася кількість інцидентів у сфері безпеки.
Прямі переговори між США і "Талібаном" розпочалися у 2018 році. Переговорний процес протягом довгого часу проходив фактично безрезультатно, а у вересні минулого року президент США Дональд Трамп навіть заявляв, що переговори з угрупованням "мертві".
У січні, однак, таліби заявили, що вони розраховують на швидке підписання мирного договору з США, і повідомили, що проєкт угоди вже готовий. У США вимагали, щоб таліби на ділі продемонстрували, що вони готові зменшити інтенсивність бойових дій в Афганістані.
Турки продолжают.
https://twitter.com/markito0171/status/1233753383418388481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1233753383418388481&ref_url=https%3A%2F%2Fglav.su%2Fforum%2F5%2F2237%2Fmessages%2F
Идиоты...
Талибан победил США.., и скоро полностью заберет власть в свои руки, по всей стране...
Ничего там США не достигло...
В Афганистане будет мусульманская страна жесткого ислама, на подобие Ирана...
"Не знаю выполнили ли все свои цели" Четырнадцать лет назад, 7 октября 2001 года, США начали контртеррористическую операцию «Несокрушимая свобода». Целью данной операции было уничтожение боевиков «Аль-Каиды» и их союзников из движения «Талибан». ни алькаиду ни талибан не уничтожили. и даже позорно подписали мирный договор с талибаном...
https://twitter.com/Kyruer/status/1233757398545895428
https://youtu.be/VQBC3LW0F9E
талибанцы мамой клялись?
если нет - не сработает,
если да - ето по талибански они всех на зуй послали...
я не согласен, шо с талибаном можно и нужно договариваться - ето шо бы морду лица сохранить? зачем ето?
уходить так уходить и нечего тут перьями шелестеть, загрузились в самолеты и домой....
mission complete.
а там уже хай сами варятся....
Законы для лохов! Воруй,убивай!
Амеры поставили лояльную себе власть из местных вождей. Именно последние воевали с талибами последние годы. И именно им нужен был мир.
Мало того амеры импортировали демократию - права женщин, геев, выборы, толерантность. Это то чего там не было и что осовременит Афганистан со временем.