 "Щира подяка за неоціненну співпрацю", - президент Аргентини Фернандес подякував Зеленському за евакуацію аргентинців із Китаю

Текст листа має у своєму розпорядженні інформагентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний пане президенте, маю честь звернутися до вас, щоб висловити свою щиру подяку за неоціненну співпрацю з вашою країною під час евакуації аргентинських громадян, які перебували в місті Ухань, Китай, під час епідемічної ситуації, викликаної коронавірусом (COVID-19). Надзвичайну допомогу вашого уряду складно недооцінити, враховуючи, що серед евакуйованих громадян є сім'ї з маленькими дітьми", - йдеться в листі Фернандеса Зеленському від 22 лютого.
Президент Аргентини зазначив, що міцні зв'язки, що об'єднують дві країни, ґрунтуються на спільних цінностях, історичних дипломатичних зв'язках і важливій присутності громади українських мігрантів та їхніх нащадків, які зробили значний внесок у розвиток Аргентини.
"Високий гуманітарний жест, який є приводом для написання цього листа, підтверджує дружбу наших народів і мотивує відкривати нові горизонти для співпраці між Аргентиною і Україною. Користуюся нагодою, щоб знову запевнити вас у високій повазі", - наголосив Фернандес.
)))
Кошмар! Вчера туда привезли ...ну...эти... как их... не при детях же ш. Теперь там - бордель! А как же дети то теперь??))
А если серьезно... Нас тут упрекали за то, как мы встречали Хуаньцев. Но почему- то другие страны положились на нас. И кто они после этого? Молодцы? А мы - такие-сякие? Нам своих проблем мало...
однако ж к стилю постов все перечисленные факторы имеют весьма опосредованное отношение.
И больше не нужно разговаривать в таком тоне, пожалуйста.
я не доктор-вирусолог. в отличие от большинства (или всех) присутствующих кое-что понимаю в теории надёжности и мат. моделировании. ну и ещё кое в чём.
Ок, нет желания ответить на мой вопрос, хорошо, не надо. А кое в чем я тоже разбираюсь, но, скорее всего, у нас с ВАМИ разные кое-чтЫ). Спасибо.
за других вступаться не стоит - не маленькие. претензии нужно предъявлять или не предъявлять. средний вариант - намекнуть на их существование - плох.
на вопрос я в основном ответил. могу повторить в другой формулировке: профессионально занимаюсь просчитыванием очень опасных ситуаций.
Вы просчитываете риски (если я правильно выразилась). Профессионально! Можете сказать что-то доброе? Светлое? Хорошее? Хотя бы для тех, кто не хочет уходить в крайности или не хочет тратить даже самые маленькие свои сбережения?) Ведь на самом деле люди не могут отстраниться от своих родных, кто посещает разные мероприятия, кто работает в конце концов, детские сады и школы... Как быть? Что делать? Бежать то некуда. Да и смысла нет.
-- наташа, а я знаю как дєтєй дєлают
-- ой, вовочка! я знаю что дєлать шоп іх нє било
Также источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.
Так теперь он полез ТОЛКАТЬ УКРАИНУ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко( Ценхор)
Зеля Дэви ПЗДЦ
Бог Зебизян и кумир быдла.
https://youtu.be/LfyJRUI7oA4
италия вам в пример
и что самое главное то что люди слушают этот бред и соглашаются ...слов нет