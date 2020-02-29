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Все про:Аргентина (39) Зеленський (4642) евакуація (291) COVID-19 (425) Нові Санжари (123)

 "Щира подяка за неоціненну співпрацю", - президент Аргентини Фернандес подякував Зеленському за евакуацію аргентинців із Китаю

Президент Аргентини Альберто Фернандес направив президенту України Володимиру Зеленському лист з подякою за евакуацію аргентинських громадян із китайського міста Ухань, звідки почав поширюватися коронавірус COVID-19.

Текст листа має у своєму розпорядженні інформагентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане президенте, маю честь звернутися до вас, щоб висловити свою щиру подяку за неоціненну співпрацю з вашою країною під час евакуації аргентинських громадян, які перебували в місті Ухань, Китай, під час епідемічної ситуації, викликаної коронавірусом (COVID-19). Надзвичайну допомогу вашого уряду складно недооцінити, враховуючи, що серед евакуйованих громадян є сім'ї з маленькими дітьми", - йдеться в листі Фернандеса Зеленському від 22 лютого.

Президент Аргентини зазначив, що міцні зв'язки, що об'єднують дві країни, ґрунтуються на спільних цінностях, історичних дипломатичних зв'язках і важливій присутності громади українських мігрантів та їхніх нащадків, які зробили значний внесок у розвиток Аргентини.

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"Високий гуманітарний жест, який є приводом для написання цього листа, підтверджує дружбу наших народів і мотивує відкривати нові горизонти для співпраці між Аргентиною і Україною. Користуюся нагодою, щоб знову запевнити вас у високій повазі", - наголосив Фернандес.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178650
 
   
 Топ коментарі
 
Ну всьо , тепер святий!
Зеля Дэви ПЗДЦ
Бог Зебизян и кумир быдла.

"Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2348
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МАЛО того что ЕРМАК представляет собой политика с нетрадиционными подходами 😀😀😀
Так теперь он полез ТОЛКАТЬ УКРАИНУ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
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там вже ящик кондомів занесли - грєв славний!
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А масок в аптеке нет . Надо шить из марли , как в 1918-м .
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Сколько пирожков в день тебе дает ху@ло ?
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там вже ящик кондомів занесли - грєв славний!
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Не. Это президент Аргентины потроллил Зеленского. Типа, у нас все прекрасно, а ты -нелох сорокадвухлет сам расхлебывай теперь ситуацию с коронавирусом.
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Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок, https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok

)))
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А за "теплу" зустріч новобидляр він не подякував?
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це сьодні після гуманітарного ящика с різінкамі прийшло
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Молодцы санжарцы. Правильно все делали. Потому что знают, что в случае чего рукожопая власть зе-команды не сможет ничего сделать, чтобы остановить распространение вируса по Украине.
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находятся семьи с маленькими детьми?? Источник: https://censor.net.ua/n3178650

Кошмар! Вчера туда привезли ...ну...эти... как их... не при детях же ш. Теперь там - бордель! А как же дети то теперь??))

А если серьезно... Нас тут упрекали за то, как мы встречали Хуаньцев. Но почему- то другие страны положились на нас. И кто они после этого? Молодцы? А мы - такие-сякие? Нам своих проблем мало...
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какой-то у тебя стиль... "дзуйхицу" это по-японски называется...
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ну ше розкажи шо ти молодой, женатий, занятой, здоровий і в тебе всьо харашо... Тут на хворумі зібрались одінокійє, больнийє, бєзработнийє, старийє і нікаму нє нужнийє лузєри, ілі інваліди (нєнужнийє лузєри апріорі) шоп потєшіть свойо ЧСВіЗ, убіть врємня, ілі прокрастініровать
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я про себя вообще мало рассказываю. не молодой. и хватит откровений.
однако ж к стилю постов все перечисленные факторы имеют весьма опосредованное отношение.
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такім канцелярітом разгаварівают токмо потомствєннийє юристи
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Давно ТЕБЯ)) хочу спросить. Ты - доктор, вирусолог? Нет, я серьезно! Что знаешь ты и чего НЕ знаем мы о данном вирусе? Возможно, после твоих слов многие изменят свои мнения и настроения) Спасибо.

И больше не нужно разговаривать в таком тоне, пожалуйста.
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тон как тон. без мата. если есть претензии, то поподробней. слово "дзуйхицу" отрицательной коннотации искони не имеет.

я не доктор-вирусолог. в отличие от большинства (или всех) присутствующих кое-что понимаю в теории надёжности и мат. моделировании. ну и ещё кое в чём.
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"дзуйхицу" здесь не при чем. Я просила не только относительно собственной персоны. )

Ок, нет желания ответить на мой вопрос, хорошо, не надо. А кое в чем я тоже разбираюсь, но, скорее всего, у нас с ВАМИ разные кое-чтЫ). Спасибо.
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продолжай на "ты" - так сподручней ругаться.
за других вступаться не стоит - не маленькие. претензии нужно предъявлять или не предъявлять. средний вариант - намекнуть на их существование - плох.
на вопрос я в основном ответил. могу повторить в другой формулировке: профессионально занимаюсь просчитыванием очень опасных ситуаций.
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так ти матіматік!!! А шо більше: Пі йЄтоє, чи йЄ Пітойє? (Для взрослих імєйєца пікантная хвормуліровка)
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простенькая задачка на экстремум функции от одной переменной насколько я помню.
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Тогда что ждет нашу страну и, собственно, людей? Есть ли у нас шансы и насколько они велики? Либо их нет и стОит действительно уйти кому "в запой" или "во все тяжкие". Кто-то сможет потратить очень большие деньги, купив самые роскошные вещи из своих мЕЧТ)). Понимаю, что мы сейчас (в основном) живем сегодняшним днем. Никто не знает, что будет завтра. И наступит ли оно вообще.. Дело не только в вирусе.
Вы просчитываете риски (если я правильно выразилась). Профессионально! Можете сказать что-то доброе? Светлое? Хорошее? Хотя бы для тех, кто не хочет уходить в крайности или не хочет тратить даже самые маленькие свои сбережения?) Ведь на самом деле люди не могут отстраниться от своих родных, кто посещает разные мероприятия, кто работает в конце концов, детские сады и школы... Как быть? Что делать? Бежать то некуда. Да и смысла нет.
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так чєловєчєская воля нє прощітиваєца - вот токмо шо нас заставіт на іздохє, із паслєдніх сіл, ткскзть, на пєрдєлє возможностєй восстать і пабєдіть??? Національна ідєя оказалась нікакой, да йєстьчьо і разварована мєлкімі убогімі лічностямі... ПІСЄЦ нам, українці, ПІСЄЦ...
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паетому я готовлю грібную заправку до млинців. Завтра встрєча трьох старих адіночєств - тіпа, звонім друг другу каждий дєнь - мо когось інсульт чи інфаркт трахнув
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договорились, шо кожен пече свої млинці і робить заправку. Мені поручили грибні та сільодочну. Одна вже готова. Зараз охолонуть яйці, то додєлаю. А завтра напечу млинців - шоп свіженькі, та напхаю пасту
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в младшей групє дєтсада:
-- наташа, а я знаю как дєтєй дєлают
-- ой, вовочка! я знаю что дєлать шоп іх нє било
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Пряма мова Фернандеса: Дякую, Вольдемар, дуже дякую!
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Зеля в этом не виноват даже.Оно так само получилось.
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ИНТРЕСНО: что раша сраершает подкоп под Гончарука : готовя на этот рост пророссийского премьера ,
Также источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.
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МАЛО того что ЕРМАК представляет собой политика с нетрадиционными подходами 😀😀😀
Так теперь он полез ТОЛКАТЬ УКРАИНУ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
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Ну почему фантастика? 😀😀😀

Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко( Ценхор)
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да на здоровье .. мы уж как нибудь тут сами перегрипуем ...
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В центре Днепра 37 тонн гептила (ЮМЗ) , в Павлограде 1800 тонн ракетного топлива . Через 200 км - Донбасс . Говорят , что Днепр - сердце Украины . "Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая - Цензор.НЕТ 3107
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Ну всьо , тепер святий!
Зеля Дэви ПЗДЦ
Бог Зебизян и кумир быдла.

"Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2348
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А чё Жителей Санжар не поблагодарили за гостеприимство ?????
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А чё Жителей Санжар должы сдыхать сами со своии детьми в случае зараженности прибывших гостей а аргентина поблагодарит а это?
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Единственный положительный результат за все время правления Бубочки . Только упаси Бог Фернандеса приглашать его в Аргентину !!
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За кирпичи, Вам, нижайший поклон. Спасибо, что не сожгли...
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так чего к себе домой не полетели?или ну его нах еще заразят аргентину?
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В Иране в городе Бендер-Аббас, где недавно коронавирусом заразился топ-чиновник, 28 февраля, люди подожгли больницу, в которой, якобы, собирались разместить инфицированных этим смертельно опасным вирусом из другого города.

https://youtu.be/LfyJRUI7oA4
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а чег к себе не повезли свих людей?лучше шоб у когото другого отсидятся?хитрожопые суки
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мрази аргентинские не захотели своих людей пускать домой и нашли дураков кому можно втюхать потенциально зараженных -это если что то пускай там украинцы болеют и сдыхают
италия вам в пример
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Было прямо сказано. Здесь я читала, что, мол, если у них НЕ найдут этот вирус, то тогда власти своих граждан заберут домой)) По логике вещей получается, что если таки найдут, тогда что? А ото). Вот она, гуманность, во всей своей красе. Не то, что мы в Санжарах)).
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да мы в Санжарах))-херовые потому что подохнуть не хотим а они которые не захотели своих гражнан принимать- хорошие((

и что самое главное то что люди слушают этот бред и соглашаются ...слов нет
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У нас всегда так: Бей своих, чтоб чужие боялись.
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Как было на самом деле сми как обычно не пишут. А было все так: квартальные клоуны видя как стремительно валится рейтинг ишака, решили заснять видосик о победе "величайшего". Тут как раз в тренде коронавирс и китай. Решено было спасать наших. Итак, самолет на 200 персон есть, а желающих лететь мало. Чтобы не летел пустой борт решили подбросить иностранцев, а то пиар может не получиться
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Сегодня второй раз в жизни послушал Рабиновича по ТВ. Так уметь манипулировать сознанием человека надо уметь. Не смотрите ТВ, кроме о животных и вселенной.
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Аргентинский кокаин...Патрушев...самолет...причинно-следственные связи. "Щира подяка за неоціненну співпрацю", - президент Аргентини Фернандес подякував Зеленському за евакуацію аргентинців із Китаю - Цензор.НЕТ 6350
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