 Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

Маніпуляції зі статистикою виявив економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, ви не повірите, але завдяки неймовірним зусиллям уряду, їм за пару днів вдалося скасувати дев'ятимісячне поспіль падіння індексу промислової продукції, для цього треба було лише змінити базовий рік для розрахунку індексу.
І вуаля, після зміни базового року змінилась питома вага компонентів і відразу кардинально змінився індекс, тепер падіння промисловості вже не 9 місяців поспіль, а лише 4 місяці поспіль", - пише він.
"Я зробив графік, на якому видно щомісячні дані за старою базою, за новою базою і на скільки процентних пунктів змінився індекс після зміни бази (зеленим кольором, якщо оновлений індекс зріс, червоним кольором, якщо оновлений індекс знизився).
За результатами 2019 року індекс промисловості вже знизився не на 1,8%, а лише на 0,5%", — додав він.
Дупло,дупло,пло,лооо...
купуваливибирали, тепер їжте хоч повилазьте!
Накрылась премия в квартал!
Ведь ты ж сама писала жалобы!
Что нет?! Когда я их читал!©
😂😂
(спросите у дуб-илета...он Вам (и нам) расскажет как надо делать... статистику))))
Так нет... - большинство из тех 23% махнули на тот дурдом и уехали......
Прямо милому в штаны.
Пусть бы все там разорвало -
Лишь бы не было войны.
Частушка 60-х
и де тот гребаный гринпис?
а птица, даже если большая - ето потрошки на перекус.
Обезьяна съела два банана,
Обезьяна шла без чемодана,
Обезьяна радовалась рано, рано.
Солнце застыло, тучами заплыло,
А перед грозою тишина была.
а пока вы следите нестандарно отдипломьеный премьер в углу свое воркует....
Эти "штанишки" не по вам! Уйдите с миром, сами.
Всё, что говорит о вашей "деятельности" - это один-два скандала в день!!! И никого просвета в развитии Украины. Только предательство, трусость и безисходность.
пенсии и зарплаты только после 4 марта.
карты с кэшами только с завтрешнего дня.
вирус в стране со вторника
отставка правительства в среду.
первые новости от работы мвф в стране и перспективы транша - 2 марта
продажа огвз в евро - 3 марта
цветы и шампанское с 5 марта
С 6 марта страна уйдёт в запой.
Музыка начнёт играть числа с 10-го