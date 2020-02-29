 Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

Маніпуляції зі статистикою виявив економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, ви не повірите, але завдяки неймовірним зусиллям уряду, їм за пару днів вдалося скасувати дев'ятимісячне поспіль падіння індексу промислової продукції, для цього треба було лише змінити базовий рік для розрахунку індексу.

І вуаля, після зміни базового року змінилась питома вага компонентів і відразу кардинально змінився індекс, тепер падіння промисловості вже не 9 місяців поспіль, а лише 4 місяці поспіль", - пише він.

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"Я зробив графік, на якому видно щомісячні дані за старою базою, за новою базою і на скільки процентних пунктів змінився індекс після зміни бази (зеленим кольором, якщо оновлений індекс зріс, червоним кольором, якщо оновлений індекс знизився).

За результатами 2019 року індекс промисловості вже знизився не на 1,8%, а лише на 0,5%", — додав він.

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