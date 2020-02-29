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Все про:Кабмін (3737) промисловість (64) статистика (235) Компанієць (3)

 Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

Уряд змінив базовий рік для розрахунку індексу промислової продукції. Це дозволило за кілька днів "знизити" падіння індексу з 1,8% до 0,5%.

Маніпуляції зі статистикою виявив економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, ви не повірите, але завдяки неймовірним зусиллям уряду, їм за пару днів вдалося скасувати дев'ятимісячне поспіль падіння індексу промислової продукції, для цього треба було лише змінити базовий рік для розрахунку індексу.

І вуаля, після зміни базового року змінилась питома вага компонентів і відразу кардинально змінився індекс, тепер падіння промисловості вже не 9 місяців поспіль, а лише 4 місяці поспіль", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць 01

"Я зробив графік, на якому видно щомісячні дані за старою базою, за новою базою і на скільки процентних пунктів змінився індекс після зміни бази (зеленим кольором, якщо оновлений індекс зріс, червоним кольором, якщо оновлений індекс знизився).
За результатами 2019 року індекс промисловості вже знизився не на 1,8%, а лише на 0,5%", — додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці заборгували за комунальні послуги 67 млрд ​​гривень, - Держстат


Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178649
 
   
 Топ коментарі
 
Ну кто-бы сумневался Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 8089 У них все предвыборная компания на чистом вранье была построена.
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Врать -- не мешки ворочать

Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 270
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Ну кто-бы сумневался Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 8089 У них все предвыборная компания на чистом вранье была построена.
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Бачили очі що купували вибирали, тепер їжте хоч повилазьте!
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А кто Верховный главнокомандующий этого штаба? Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 5657
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і що? Це доводить тільки одне економісти в нас ще ті пройдисвіти, які водять в оману кого завгодно і коли завгодно.
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Для хорошей памяти. Про выбор весной 2019.
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- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Ведь ты ж сама писала жалобы!
Что нет?! Когда я их читал!©
😂😂
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Діра в бюджеті 81 млрд.грн. - ЗЕбіли, ви зробили це разом!!!
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Что вы от них хотите? Они намухлевали приход к власти. Тактику, которая подтвердила свою успешность, не меняют! Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 1829 И вааще: зебилов ещё много.
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смех без причины - признак... ? пральна - избирателя зелёного недоразумения. Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 7513
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Кабмин не смухлевал со статистикой , они клоуны .
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не смухлевал...потому как у них нет ваще никакой статистики..
(спросите у дуб-илета...он Вам (и нам) расскажет как надо делать... статистику))))
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если по зелёным тарифам платить 15 млрд. за полугодие, то какая разница плюс минус один процент.
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Правительство таки работает, не всякий так сумеет финтикультипнуть и выфинтикультипнуться.
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Беспринципность, способность идти на любую ложь, клевету, предательство, применять любые средства для достижения целей характерно именно для уголовного элемента,который сейчас и пришел к власти в Украине. Следующий этап в "развитии" уголовного элемента - это идти по трупам к достижению своих "целей".
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вчерашние школьники до сих пор оценки исправляют...
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Это те "вчерашние школьники",которые школу лет 20ть назад закончили?)
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за одно ЭТО уже безоговорочная отставка положена и уголовное дело даже. Подлог документов
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После того, как они заложили цену на снаряды до в три раза меньше, им грозит уголовное дело о подделке справки об окончании 1-го класса школы...
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ну сейчас зеленобобики налетят Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 4870! НЕПРАВДА ВСЕ!!!!!
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просто інвестиції течуть рікою, то промисловість і не росте. Та і взагалі, хіба хтось намагався її виростити?
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Чому мовчать 73%, що обрали ЗЕ? Їх усе влаштовує?
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они ждут когда 23% выйдут на Майдан и все за них приберут... Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 47
Так нет... - большинство из тех 23% махнули на тот дурдом и уехали......
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Люди дивляться на мародера і на кота в мішку і починають розуміти, що їх пошили в дурні двічі. Якщо з Янеком, то тричі
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Малоросс, ты про какого-то мародёра или мародёрку, которая распродала вооружение ВСУ?
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..а мама любит скорость...п***ец, такого ублюдочного депутатского "корпуса" страна еще не знала....отара сделала всех нас раком!.. Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 6697..
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С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Пусть бы все там разорвало -
Лишь бы не было войны.

Частушка 60-х
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А шо вы ожидали? С самого захода - на лого зеленой партии Голобородько на велике, а в реальности - Моника в бронелимузине с кортежем, от размера которого Чивокуня от зависти зеленеет, на перекрытых улицах.
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та шо там чивокуня - страусы он никак не привыкнут на теслах ездить после мерсов...
и де тот гребаный гринпис?
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Зверуга ты безжалостный. Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9018 Пошел нарезать Сало.....
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тот хто ту свинку кормил, хорошо знал, шо делал и шо хотел, шо бы на столе лежало...!
а птица, даже если большая - ето потрошки на перекус.
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Обезьяна встала очень рано,
Обезьяна съела два банана,
Обезьяна шла без чемодана,
Обезьяна радовалась рано, рано.
Солнце застыло, тучами заплыло,
А перед грозою тишина была.
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следите за руками...
а пока вы следите нестандарно отдипломьеный премьер в углу свое воркует....
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Светлое будущее уже обещали комуняки, покажите реальную работу для народа, повышение зарплат, снижение коммунальных платежей... Не стоит ждать народу пять лет треп очередной коррупционной команды.
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так.... реальная работа, реальная работа, показать, показать - а можно еще дней 100?
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Как говорил один большой начальник - чтобы повысить показатели в будущем, надо сначала занизить план и дело в шляпе, получай премию!
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Вопрос к Янелоху и всей этой ******* шо припёрлась во власть - Пасаны, а оно вам надо было? Вы же тупые!!! Вы же безграмотные, трусливые и бездарные. Вы понятия не имеете как устроено и работает государство, и зачем это вообще нужно. Сидели бы в своих "кварталах" и лигах, быковали бы на корпоративах и выдавали в эфир свои тупые хохмы.
Эти "штанишки" не по вам! Уйдите с миром, сами.
Всё, что говорит о вашей "деятельности" - это один-два скандала в день!!! И никого просвета в развитии Украины. Только предательство, трусость и безисходность.
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И кто оно такое, этот Компанеец?...... фейсбук знает и "Обозреватель" ... Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 6418
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вы, свинособаки, выдавая себя за зебанатов, делаете им плохую услугу... они выглядят еще тупее чем есть, с вашей помощью дебилов))))
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Ты тоже не знаешь? .... я так и думал, но ты ему веришь, правда?
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До таких маніпуляцій ніхто раніше не вдавався. Безсоромніа брехливість - типова риса залених. Уявляю, аби так зробили за Порошенка. Крику було б у всіх медіа. А зараз владна брехня це вже як норма.
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Зебилы, есть кто? Ау? Хоть кто-то? Это я так, просто интересно...
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Квартальные клоуны без цирка не могут. И тут обосрали с приколами
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https://censor.net.ua/news/3178652/dohody_obschego_fonda_gosbyudjeta_vypolneny_v_fevrale_na_937_markarova,а компанієць за педебілами-лісом
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мухлюют пожарные, мухлюет милиция, мухлюют прохожие в нашей столице. Мухдюют вкзде, но не могут найти...
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Эта шкодливая мразота откинула страну лет на пять назад. А ведь был шанс.
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сегодня рано паниковать.
пенсии и зарплаты только после 4 марта.
карты с кэшами только с завтрешнего дня.
вирус в стране со вторника
отставка правительства в среду.
первые новости от работы мвф в стране и перспективы транша - 2 марта
продажа огвз в евро - 3 марта
цветы и шампанское с 5 марта
С 6 марта страна уйдёт в запой.
Музыка начнёт играть числа с 10-го Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 5051
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