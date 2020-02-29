 Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"В інфекційне відділення обласної лікарні з клінічними ознаками грипу госпіталізували жителя Чернівців. Він з 21 лютого подорожував Італією", - йдеться в повідомленні.
Як розповів чоловік, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого він відчувався добре. Проте 28 лютого розпочав скаржитися на підвищену температуру і першіння в горлі.
"Госпіталізовано його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта", - заявили в ОДА.
Раніше з "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, що повернулася з Італії.
шутка.
Зе-бубачка колекціонує прізвища всїх, хто повернувся з за кордону в Україну з температурою, в баночці з під аналізів?
У нас умерло от какого-то гриппа сколько-то человек. Вы можете быть уверены, что это был не тот грипп?
Или вы к нам с Луны упали?
И как попки попугаи заладили "В Украине вируса нет", "В Украине вируса нет"
оказывается, даже зебилы начали прозревать,что он есть.
Вы считаете этого мало, чтобы было право вас оскорблять? я считаю, - более чем достаточно.
Потому что то, что этим все закончится, было ясно с самого начала.
Вы просто лжец.
У нас даже маски никто не носит. Преступная беспечность тоже есть следствие нашей ментальности. На самом деле, я бы закрыла хотя бы школы ещё на месяц до выяснения обстоятельств. Вопрос слишком серьезный , чтобы слепо верить, что вирус исчезает прямо на границе с Украиной (((
в Украине нету официальных заражённых
правительство НЕ купило ни одной тест системы
- у нас нету коронавируса!
З пояснень міністра МОЗ...