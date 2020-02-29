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 Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус

До лікарні в Чернівцях доставили чоловіка з підвищеною температурою, який недавно повернувся з Італії. Його перевірять на наявність китайського коронавірусу.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"В інфекційне відділення обласної лікарні з клінічними ознаками грипу госпіталізували жителя Чернівців. Він з 21 лютого подорожував Італією", - йдеться в повідомленні.

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Як розповів чоловік, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого він відчувався  добре. Проте 28 лютого розпочав скаржитися на підвищену температуру і першіння в горлі.

"Госпіталізовано його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта", - заявили в ОДА.

Раніше з "Борисполя" госпіталізували українку з підвищеною температурою, що повернулася з Італії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178646
 
 
 Топ коментарі
 
в нашей больнице?... ну, да... я так в начале года подлечил пневмонию тысяч на пять... практически на халяву...
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Для чего трезвонить, вот приехал мужчина, еще толком не проверили, но уже выводы, лучше побеспокойтесь о жизнях тех, кто в Украине умирает от обыкновенного гриппа. А то переключились на украинцев из-за бугра, где те зарабатывают деньги и если бы не вирус, фиг бы они вернулись сюда.
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Это чувак просто захотел подлечиться нахаляву и все. Высокая температура обнаружена у мужчины, приехавшего из Италии в Черновцы: его проверят на коронавирус - Цензор.НЕТ 4642
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Это чувак просто захотел подлечиться нахаляву и все.
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в нашей больнице?... ну, да... я так в начале года подлечил пневмонию тысяч на пять... практически на халяву...
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Панику разгоняем на гос. уровне... Кто заказал? Кому выгодно?
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Почему на гос? На мировом уровне. Многим это выгодно, список длинный и нетрудно догадаться кто в списке. И паника, которая может быть страшнее вируса. Она намного более контагиозна и распространяется намного быстрее вируса.
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вже дістали цими повідомленнями. У нас є можливість виявити цей вірус чи ні? В біса нагнітати тоді якщо людина просто хворіє ГРВІ? А якщо він і є в Україні, то він є. В нього інкубаційний період до 24 діб.
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А хто в курсі?
Зе-бубачка колекціонує прізвища всїх, хто повернувся з за кордону в Україну з температурою, в баночці з під аналізів?
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він чекає на кобеля Мішу і його суч..ку хозяйку
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с хозяйкой оказалось все плохо. Мошенница и аферистка вымагала деньги в своих акаунтах на эвакуацию. девку спалили, после чего она удалилась из всех акаунтов
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Для чего трезвонить, вот приехал мужчина, еще толком не проверили, но уже выводы, лучше побеспокойтесь о жизнях тех, кто в Украине умирает от обыкновенного гриппа. А то переключились на украинцев из-за бугра, где те зарабатывают деньги и если бы не вирус, фиг бы они вернулись сюда.
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так вони можуть їхати у відпустку, а тут їх бац... Он минулого року в мене теж темпуратура була і нічого просто ГРВІ. Правда то було торік, а цього якась дурня відбувається.
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Ольга, вы понимаете, что если есть этот вирус в Польше , в Китае и в Италии, то он у нас тоже есть? Или вы наивная девушка?
У нас умерло от какого-то гриппа сколько-то человек. Вы можете быть уверены, что это был не тот грипп?
Или вы к нам с Луны упали?
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ой,а шо ж это ваша бубочка до сих пор тест систем не закупила в нужном количестве?
И как попки попугаи заладили "В Украине вируса нет", "В Украине вируса нет"
оказывается, даже зебилы начали прозревать,что он есть.
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Женя, ну зачем вы переходите на оскорбления?
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Где вы увидели оскорбления? Констатация факта, не более
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потому то я ненавижу зебилов. Я ненавижу уб*дков, проголосовавших за это ничтожество, и тем самым поставившим под сомнение существование Украины. Я ненавижу тех, кто проголосовал за скота, который поздравляет путина с новым годом и заглядывает ему в глаза, который отводит позиции на нашей земле, залитой кровью. Из-за которого погибло столько солдат, сколько наверно не погибло и за 3 года. При котором вся рыговская шваль подняла голову и тявкает. Из-за которого ведутся разговоры, что мы будет патрулировать границы вместе с ополченцами. Из-за которого майдановцы стали не жертвами, а обвиняемыми. Из-за которого идет деукраинизация и потеря обороноспособности. За весь этот цирк с короновирусом и неготовность к нему. За феерический дебилизм и непрофессиональность.

Вы считаете этого мало, чтобы было право вас оскорблять? я считаю, - более чем достаточно.
Потому что то, что этим все закончится, было ясно с самого начала.
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Особенно удивило, что сейчас 'погибло солдат больше, чем за три года'
Вы просто лжец.
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Ну конечно есть. У многих инфекция протекает совершенно бессимптомно, в крайнем случае просто кашлянул или чихнул. Выявить такого больного можно только в том случае, если он попадает в число контактов кого-то из явно заболевших или сам обратится. А если нет? Тогда он, скорее всего, никогда даже не узнает, что переболел коронавирусом. Можно, конечно, забрасывать автобусы камнями, закрывать границы, только это не поможет. Можно на границе поставить табличку: "вирусу вход запрещен", и если вирус все-таки пройдет, значит, вирус не умеет читать. Да, вещь неприятная, но все же не так страшна как ее малюют. В Италии ситуация объясняется очень просто: там есть традиция при встрече с друзьями, даже просто хорошими знакомыми, я уже не говорю о родственниках, обниматься и целоваться в обе щеки. Даже если это чисто случайная встреча, скажем, на улице или в супермаркете. А представьте себе, что вы попали на свадьбу или день рождения, где встретите много друзей и знакомых, таких поцелуев будет туча. Я вот совсем недавно вернулась после двухмесячного отсутствия (была дома, то есть в Украине), так меня затискали и зацеловали ))). Не потому, что меня страшно любят, а потому, что так принято. То есть представьте себе масштабы возможного бедствия, если бы этот вирус и правда был такой страшный.
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Точно. Это как про суслика- которого не видишь, но он есть. Хотя шутки здесь, конечно, неуместны.
У нас даже маски никто не носит. Преступная беспечность тоже есть следствие нашей ментальности. На самом деле, я бы закрыла хотя бы школы ещё на месяц до выяснения обстоятельств. Вопрос слишком серьезный , чтобы слепо верить, что вирус исчезает прямо на границе с Украиной (((
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Япония- просто образец организованности нации. Вспомнить, как они в короткий срок преодолели последствия разрушения атомной станции. А ведь могли тоже закрыть глаза и сказать, что 'радиации нет' .
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вообще-то на картах распространения вируса, которые появляются в англоязычных СМИ, не помню где точно видел, и Украина, и Россия в одинаковом красном свете с Италией. Кажется в Латвии и Польше получше, в Португалии и Британии... Сам подцепил в Берлине месяц назад непонятно что: симптомов почти нет, но не лечится никак, заставляет прокашливаться и потеть... На горном воздухе в Тироле почти пропали и симптомы... Но вернулись, когда вернулся в немецкие города...
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Так в Италии в карантинной зоне все, что могли, позакрывали, не то что школы, причем уже давно. Но как-то это мало помогает.
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Если ещё и учесть финансовые возможности Италии по сравнению с нашими , плюс качество тех же лекарств- то выводы напрашиваются сами. Если даже поверить, что произошло чудо, и у нас этого вируса пока нет, то это просто временнАя фора, которую мы не используем и потом за это поплатимся.
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Вот как раз с финансовыми возможностями в Италии проблема. Огромный внешний долг, экономический кризис, безработица. А экономические последствия эпидемии вообще сложно предугадать - ущерб уже исчисляется миллиардами, причем не только в сфере туризма. Правительство Италии прекрасно понимает, что паника куда страшнее самого вируса, но, опять же, мало что может сделать, ведь тех, кто нагнетает обстановку, гораздо больше.
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Да и грипп в этом году какой-то необычный, вялотекущий.
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Посмотрите на карту. Это не говорит о том, что в России, Африке и Южной Америке нет случаев, когда в остальном мире полыхает. Просто в этих местах правительство боится, что ситуация выйдет из под контроля. #Coronavirus #Covid19
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Ну и где полыхает? В Китае, Южной Корее (по понятным причинам) и Италии (причину я тоже объяснила выше). В остальных странах случаев немного.
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наставили бы круизникам горчичников с банками - и уже здоровенькие ходили бы...
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Про Іран невідомо, бо звідти реальних даних не діждешся (тиранія, панове). А на лайнері все зрозуміло - купа людей на закритій і невеликій площі. Було б дивно, якби було інакше.
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Лайнер на карантине - вообще цирк. Общая система вентиляции и кондиционирования приведет в итоге к тому что там все переболеют
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В Сев. Корее первого заболевшего #коронавирус расстреляли.. Убедительный аргумент не заболеть
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86 кліентів з 119? Щось з цифрами не виходить. Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 9646
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119-86= обслуживающий персонал Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 873.ты шо,никогда в очередях не стоял?
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Первым ее рассказало издание Cerebrother - сатирический журнал, материалы которого редакция просто выдумывает. Так или иначе, новость показалась привлекательной ряду СМИ, которым можно доверять, но позже они ее удалили - как и медиа En Segundos, которое мы использовали в качестве источника. М
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история то жизненная,и вполне даже может случиться Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 1845
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Эта шутка гуляет по интернету уже несколько суток. А некоторые размечтались Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 8197
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гугл всё помнит, смотреть телефоны на вьезде, посещал опасные районы или нет. и под карантин. или в роуминге, водафоне и киевстар по идеи должны видеть какие номера были. И проверять людей
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навіщо його перевіряти? зараз микулинецька громада залучить попів, потарабанять в бубен, побігають з кадилами і АЛІЛУЯ! всі заражені відразу стануть здоровими.
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ВОЗ подарила Украине 30 тест систем - 30 чел можно проверить.......
в Украине нету официальных заражённых
правительство НЕ купило ни одной тест системы
- у нас нету коронавируса!
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Возможно, у украинцев иммунитет именно к короно вирусу. У меня в доме никто не болеет. Люди бы говорили. Потом, в Украине нет такой эксплуатации на работе как за рубежом. Поэтому есть силы и время поберечься. Вообще, пейте пол чайной ложки куркумы на стакан кипятка и кашель и недомогание сразу уйдут.Я вчера сдавала отчет в налоговую - ехать туда - полтора часа. Так на обратном пути двое подростков все полтора часа рядом со мной смеялись, пели и игрались в смартфон. Я хоть и сидела, но думала у меня будет обморок. А дома выпила кофе в куркумой и все стало нормально. И голова прошла и легкий кашель как рукой сняло и с носом все отлично.Это же не просто так никто вокруг не болеет. Это видно наш природный иммунитет и лечатся люди народными средствами.Я с этой куркумой уже год ничем не болею, а так всегда был кашель зимой.
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В Украине есть привычка лечиться, причем не всегда чайными ложками, иногда даже стаканами. Цель - чтобы сгинула вся нечисть, а остался только чистый спирт Високу температуру виявлено у чоловіка, який приїхав з Італії в Чернівці: його перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 5904. Сегодня Ивана, завтра Светланы, послезавтра еще какой-то повод. Трудно приходится вирусу в таких условиях. Кстати, Италии рекомендуют обрабатывать руки, поверхности именно спиртосодержащими моющими и дезинфицирующими средствами. Это не случайно, вирус чувствителен к действию спирта. А в Украине его принимают внутрь, и помногу! Когда вирус начал расползаться? Конец декабря-начало января. Думаю. даже раньше, но об этом не знали, думали, просто грипп. А в Украине как раз праздники: вид Романа до Ивана Украина ходить пьяна . Ну какой вирус это выдержит?
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У многіх короновірус проходить безсимптомно...Виявити його можна тільки вже в морзі...Але тоді ці многі вже неопасні...
З пояснень міністра МОЗ...
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Та в якому морзі... Більшість переносить захворювання на ногах. Небезпечним вірус є лише для людей похилого віку і з серйозними проблемами. Але ж вони можуть померти і від банального грипу. Наприклад, один з останніх померлих в Італії - дідусь 90 років, у якого був інфаркт. Питання: хто ж добив дідуся? Вірус чи інфаркт? Чи взагалі вік? А ось дитина, яку народила інфікована мати, народилася цілком здоровою. Тобто не все так драматично.
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У китайцев, видно, здоровье хлипкое. Вот и на прогулочном судне все наши украинцы вылечились. Никто у нас вокруг не пьет, но никто не болеет. У меня дочь по нескольку часов со своими двумя собаками прогуливается, бывает. Со всеми собачниками переговорит. И никто не болеет.Сказали бы. Придет домой, я ее куркумы с кипятком или с кофе прошу выпить и все вокей. Тьфу-тьфу. Так что, в Багдаде( В Украине) все спокойно.
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