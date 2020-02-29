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Все про:Путін (16395) Сирія (1498) Ердоган (333)

 "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що просив президента Росії Володимира Путіна припинити підтримку сирійських військ в Ідлібі.

Про це він повідомив на зустрічі з депутатами в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

За його словами, Анкара не розуміє намірів Москви щодо Сирії.

"Я попросив Путіна, щоб Росія залишила турецьких військових наодинці із режимом, ми не можемо зрозуміти, які російські наміри там", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина не розглядає конфлікт в Ідлібі, як можливість розширення своїх кордонів. Він зазначив, що Анкара має намір створити уздовж кордону зону безпеки.

"Якщо ми не очистимо наші кордони від терористів зараз, нам, можливо, доведеться вести більші війни всередині Туреччини", - сказав він.

Читайте також: Кількість загиблих турецьких військових збільшилась до 36. Знищено 2100 прихильників режиму Асада і 300 одиниць техніки, - Ердоган

Раніше, 28 лютого, стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178645
 
 
 Топ коментарі
 


ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ В ТВИТТЕРЕ

@NashaCanada

«Сухопутный "Панцирь" продемонстрировал высочайшую боевую эффективность в Сирии, завоевав славу одного из лучших комплексов ПВО на планете».
Короче, турки не знали, что это «один из лучших комплексов ПВО» и поэтому уничтожили его из дрона.
$75млн тю-тю.

"Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6590
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Давайте чесно. Фуйло підтримує садистів. У нас- сепарню, в Сирії- диктатора. Для нас важливо, що Ердоган нищить наших ворогів. Ворог мого ворога, мій друг
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Да я Во-Во по стилю давно вычислил. Он же вроде кубанЕц?
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Коцап да и коцап.По украински не бум-бум.Мне иногда даже жалко его.Чувак реально живет на Цензоре😂
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Угу. Я бОльшую часть жизни прожил в США, и для меня давно нет разделения россиянин - русский. A russian is a russian. Все одинаково русские - шойга, рамзанка дыров, ротенберги, ***** и все остальные тувинцы с бурятами, включая кубанцОв. "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган - Цензор.НЕТ 5062
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Так и нужно было сразу сказать, что издеваетесь над глупой рекламой в Звязде-сру, а не над самим "Панцирем"
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А почему бы не поиздеваться над поделкой рукожопых пионэров? А заодно над теми лохами, которые эту поделку покупают именно как "убийцу дронов"?
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тот кто их делает и рекламирует для продажи не знает зачем нужны его поделки....
ты однако совсем тупой пропагандон ))))
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ох и м.дак же ты. Это как раз прикол в том, что русня свою криворукую разработку разрекламировала на фоне военной истерии в рашке. Чтобы ванька говнов с деревни красное знамье с зомбоящика хавал. А на деле оно на уровне советского ПВО с беспилотниками бороться почти не может как видишь
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Самое интересное,что он не просто стоял,а был на боевом дежурстве с включёнными РЛС.На видео этот факт есть,а лапти пытаются опровергнуть.Очередная кривизна земли.
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Из ночных новостей..
Турки разбомбили военный аэропорт асадитов Квейрис в Алеппо....Серьёзная потеря.Там же была и школа подготовки лётного состава.
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Примечательно то что основной задачей комплекса является прикрытие более дорогих комплексов т.к. стрелять по дронам из С-400 очень дорого.
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Хороший совет. Чего ты раньше молчал .В нём так нуждался Петя .Ещё не поздно. Подскажи его Вове
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Плохо просил . х.йло любит шоб на коленях перед ним проползли .Султану Эрдогану не слабо так ? И шоб язык рассейский вторым государственным в Турции сделал , шоб кацапская вата в Анталье , Белеке и Кемере не чувствовала себя нацменьшинством . В тайожный саюз нужно вступить будет . Будут покупать турки у кацапов лампочки ,,осрам " мухосранского производства и джинсы ,,мадок" пошитые в кооперативе ,,тётямотя" из кобылозадовска
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Один на один с курдами он попросил его оставить. Тех сирийских беженцев, которые сейчас идут в Европу из Турции (а их два миллиона и они арабы-сунниты) планировалось расселить на месте курдов и тем самым решить курдскую проблему. Осталось ответить на вопрос: куда планировали деть курдов? "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 3037 "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 1691
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Курдских коммунистов? Туда же, куда к сожалению не дели в 1917 всю эту бухую обдолбанную коксом матросню с маузером на пузе или дамбаскую мразь с калашом на наколках в 2014.
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Особенно после того, как поджарил валенков в микроволновке "панцирь".
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ну почему в микроволновке?ТРАДИЦИОННО,В ДУХОВКЕ,НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ...
так шо все кошерно и халяльно
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вспыхнуло врагоприобретение "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8290.внезапна...

Владимир Жириновский

В Турции наших туристов часто обманывают: выдают номера без воды с видом на стройку, обеспечивают плохим питанием. Людей заводят на рынки и вынуждают покупать что-то втридорога. Отдых сопровождается хамством, грубостью, бывает избиениями. Я советую меньше ездить отдыхать на Юг.
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Ну, а шо? Таки прав москалик. Русне привычнее ездить на отдых на север, причем массово. Воркута, Колыма....
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Думаю,якщо Кацапія домовиться з майбутньою метрополією -Китаєм,то можливо зняти з карантину відомий курорт Хайнянь..
Замість Турції.. "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган - Цензор.НЕТ 9115
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Вааще то митраполия это Казакстан и Монголия. "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган - Цензор.НЕТ 3779 "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган - Цензор.НЕТ 3779 "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган - Цензор.НЕТ 3779
ПС. Арда накрылась медным тазом после антимонгольской революции в Китае. "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган - Цензор.НЕТ 3779
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" Он бы мог прочитать в глазах путина желание мира. но Эрдоган не читает на кацапском" из сети.
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Попросил. После того как он убил 36 турецких военных. Лол.
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Ща по новостям показали, как турки кацапню шкварили.
Загляденье)))
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Как русские говорят: "А друга ******* особенно приятно"
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Турція, належить до стратегічних партнерів України і супротивником раші.
Читаємо пости тих, хто накидує на Турцію негатив.
Робимо висновок, ху тут є за *****.
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...я просил "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 7925 ...***, да это он бы тебя завтра просил, если бы начал и продолжил херачить пару-тройку дней все тамошние базы ихтамнетов...послал колону без воздушного прикрытия..нафига?..ох турка, турка..
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ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:
1. Помни, гибель турецких солдат - это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну ;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь - взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!

Роман Ковальов
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Типа раз-на-раз выйти? Мужчина! Но кацапы так не могут,эти нелюди только на слабых бросаются как стая бродячих собак!
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Если же Турция серьезно станет воевать с асадитами, а ихтамнеты начнут открыто помогать последним, то даже в этом случае прямое столкновение вооруженных сил Турции и Сирии не является неизбежным. У Эрдогана появляются железные основания перекрыть Босфор и воздушное пространство Турции для кораблей и военных самолетов РФ. Теоретически снабжение группировки ВКС в Сирии может осуществляться через Мурманск, но практически у путинской сверхдержавы для этого нет сил. Я в недавнем посте про военную мощь рейха приводил такую статистику: советский ВМФ, насчитывающий 1561 вымпел в 1985 г., за годы вставания с колен усох до 172 единиц, 90% которых составляют ржавые корыта 70-80-х годов постройки. Но и они окажутся бесполезными, если Турция, воюя с Сирией, станет осуществлять морскую блокаду побережья. Кстати, объявлять войну Сирии Эрдогану нет никакой необходимости, поскольку террористический режим Асада не признан цивилизованным миром. Исламскому Государству никто же ультиматумы не вручал? Вот и Асад с точки зрения мирового сообщества - главарь террористической группировки, мочить которого - доброе дело.

https://kungurov.livejournal.com/260337.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR2l5tzr6HstjSy51FzH6uSDZaMwtG_TXW3egVrmPbaVMTc568Iytk1m6sg
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В победе Турции не сомневаюсь! Бабы сРуцкие за@б рожать новых свинособак. сРашка- есть зло, причем - мирового масштаба. Зло должно быть уничтожено.
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А что там?У меня последнее время редко открываются заспамленные комменты😂
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С телефона или планшета такое бывает.
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Челобитную сцарю непрпльна подавал, султан!!
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Один сумасшедший диктатор всегда поймет другого сумасшедшего диктатора.
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Я спросил у путена: где твоя Идлибия?
Путен скрылся в облаке, такой вот, блин, мудак
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нада ж было помидорками подсластить просьбу ну елыпалы
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Этот тоже не понимает кто такой вместо Путин. И почему ему всюду на планете нужна война. Не просто война, а тотальное уничтожение вместе с больницами и лагерями мирных беженцев.
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то, что они не нашли компромисса - нам на руку.
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"Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган" - Эрдоган диктатор, но не такой ушлый, как бес путлер, ему ещё надо нарабатывать стаж.
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Ну и "валенок" этот Эрдоган! Всё ему надо подсказывать!Не понимает!А в глаза козломордому заглянуть не пробовал? Вон наш посмотрел в глаза этому *****-и всё увидел и понял.
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значит плохо просил .. нужно было смачнее плешивцу жопу вылизывать ! пусть учится у зели с беней !
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Там у вас связь с Москвой хреновая,он может тебя и не услышал,или не так понял.Лучше шли ему письма стратегическими ракетами,прямо в Кремль,так надёжней будет.
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А Путин ему в ответ , " А я вот тоже создаю "зоны безопасности" и в Приднестровье, и в ОРДЛО и в Крыму и в Абхазии и в Юж. Осетии, и на "дальних подступах" в Сирии.. Ты же понимаешь Эрди - границы России не заканчиваются ни где". А Константинополь ( ваш Стамбул) это вообще главная скрепа русских крестьян и рабочих.
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один диктатор попросил другого диктатора оставить его один на один с третьим диктатором. сюрр.
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.....какой ЭРДОГАН наивный ((((с кем и о чем говорить с ПУЙЛОМ ((((
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Завтра(условно) этот турок опять будет с х****м целоваться. Попомните моё слово.
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ай.молодчага Эрдоган...Другими словами,если без дипломатической деликатности.Эрдоган предложил путину3 уйти из Сирии или "не путаться под ногами у Турции"..))
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Турки начиная с вечера 27 февраля в Сирии блестяще продемонстрировали очередную надпотужную победу русского оружия. Стреляли, как в тире. С ударных беспилотников. Сидя в мягких креслах с джойстиками в руках. Боевая машина Панцырь, в боевом положении, с крутящимся локатором, предназначенная для ПВО ближнего радиуса, в том числе против беспилотных летательных аппаратов, уничтожена ракетой с беспилотного летательного аппарата. Россияне наверное немножко пожалели, что спустили скаты у турецких бронемашин.
Для справки, ударные БПЛА Bayraktar TB2 есть на вооружении Украины.
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"он попросил путина"
ну-ну. Пусть просит дальше. У нас один ему в глаза смотрел. Этот просит....
мир сошел с ума.
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Чем больше кацапа просишь, тем для тебя хуже. кацап понимает только по морде.
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Этот ролик очень отображает происходящее. https://t.me/and_inspire/8839
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