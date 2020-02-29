 "Я просив Путіна залишити турецьких військових наодинці із режимом", - Ердоган

Про це він повідомив на зустрічі з депутатами в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.
За його словами, Анкара не розуміє намірів Москви щодо Сирії.
"Я попросив Путіна, щоб Росія залишила турецьких військових наодинці із режимом, ми не можемо зрозуміти, які російські наміри там", - сказав Ердоган.
За його словами, Туреччина не розглядає конфлікт в Ідлібі, як можливість розширення своїх кордонів. Він зазначив, що Анкара має намір створити уздовж кордону зону безпеки.
"Якщо ми не очистимо наші кордони від терористів зараз, нам, можливо, доведеться вести більші війни всередині Туреччини", - сказав він.
Раніше, 28 лютого, стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
ты однако совсем тупой пропагандон ))))
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Из ночных новостей..
Турки разбомбили военный аэропорт асадитов Квейрис в Алеппо....Серьёзная потеря.Там же была и школа подготовки лётного состава.
так шо все кошерно и халяльно
Владимир Жириновский
В Турции наших туристов часто обманывают: выдают номера без воды с видом на стройку, обеспечивают плохим питанием. Людей заводят на рынки и вынуждают покупать что-то втридорога. Отдых сопровождается хамством, грубостью, бывает избиениями. Я советую меньше ездить отдыхать на Юг.
Замість Турції..
ПС. Арда накрылась медным тазом после антимонгольской революции в Китае.
Загляденье)))
Читаємо пости тих, хто накидує на Турцію негатив.
Робимо висновок, ху тут є за *****.
ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:
1. Помни, гибель турецких солдат - это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну ;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь - взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!
Роман Ковальов
https://kungurov.livejournal.com/260337.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR2l5tzr6HstjSy51FzH6uSDZaMwtG_TXW3egVrmPbaVMTc568Iytk1m6sg
Путен скрылся в облаке, такой вот, блин, мудак
Вот туда бы наших борцов за права собак отправить...
Для справки, ударные БПЛА Bayraktar TB2 есть на вооружении Украины.
ну-ну. Пусть просит дальше. У нас один ему в глаза смотрел. Этот просит....
мир сошел с ума.