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Все про:Держприкордонслужба (2434) журналістика (984) Росія (26588) Демченко Андрій (7)

 В Україну не впустили головного редактора російського телеканалу RTVi - не зміг підтвердити мету поїздки. ДОКУМЕНТ

Головному редактору міжнародного російськомовного телеканалу RTVi відмовили в перетині кордону в аеропорту "Київ" ("Жуляни") через те, що він не зміг довести мету свого перебування в Україні.

Про це спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Він прилетів рейсом у "Жуляни" з Мінська. Можу зауважити одне: рішення пропускати або не пропускати через державний кордон приймає виключно інспектор прикордонної служби, який керується нормами законодавства про перетин державного кордону, зокрема і громадянами іноземних держав. На момент перетину державного кордону ця особа не змогла довести мету свого перебування в Україні інспектору, і на підставі цього було відмовлено у в'їзді в Україну", - сказав Демченко.

В Україну не впустили головного редактора російського телеканалу RTVi - не зміг підтвердити мету поїздки 01

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Він наголосив, що це рішення не означає заборону на в'їзд в Україну у майбутньому.

"У мене немає інформації, що стосовно нього діяла якась заборона чи доручення правоохоронних органів. Йому відмовили саме через непідтверджену мету поїздки. Зазначу, що це не заборона на в'їзд в Україну. Тобто, якщо під час спроби наступного разу в'їхати до України він надасть всі необхідні підтверджуючі документи: з якою метою і куди він саме їде - і цього буде достатньо інспектору прикордонної служби, може бути прийнято інше рішення", - пояснив спікер.

Раніше Пивоваров написав у фейсбуці, що його не пустили в Україну. За його словами, прикордонники повідомили, що він "не зміг підтвердити причину перебування в Україні".

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Мовлення телеканалу RTVi заборонено в Україні. 6 березня 2019 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України розглянула результати моніторингів іноземної програми RTVI (має юрисдикцію Великої Британії) і продовжила термін тимчасового припинення її ретрансляції на території України на один рік - до 7 березня 2020 року. Національна рада визнала, що зміст RTVI не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.

В Україну не впустили головного редактора російського телеканалу RTVi - не зміг підтвердити мету поїздки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178643
 
   
 Топ коментарі
 
Угу, щас твой клоун, лично дающий разрешения на въезд в Украину своим дружбанам, выступавшим в Крыму, сделает визовый режим.
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зебилы и дня прожить не могут, чтобы не вспомнить Поророшенко. То, что уже девять месяцев у нас президент Зеленский, они даже не вспоминают.
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Пора визовый режим вводить,жирный липецкий инвестор на это к сожалению не решился.
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Угу, щас твой клоун, лично дающий разрешения на въезд в Украину своим дружбанам, выступавшим в Крыму, сделает визовый режим.
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зебилы и дня прожить не могут, чтобы не вспомнить Поророшенко. То, что уже девять месяцев у нас президент Зеленский, они даже не вспоминают.
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Странные московиты.Лезут в Украину а почему-понять не могут.
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а ты-то сам за кого?
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Можно подумать, что пограничнику или любому другому государственному служащему Украины, можно что то доказать!
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Тупой, ещё тупее...
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Если мы для них никто, чого лезут сюда как тараканы?
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таких і у нас багато... так що нехай вони гуртом збирають валізи
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-инспектор В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 4775 В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 4775 В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 4775, а после вопроса а,ну,перекрестись, мацкаль окнчательно выпал а осадок
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Весной запахло, летят как мухи на г...о, обоняние обострилось. И никаких "нациков" или "биндёревцев" не боятся.
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Что то серьёзное на российском информ фронте намечается?! Ибо в Украину попёрли скопом не рядовые московитские ТВшавки и радиоцокотухи!Недавно был главред Венедиктов...а сейчас главред Пивоваров!!!!Наверное планируется открытие в Украине "хитрого руССеского зомбиТВканала! В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 5754
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Обмінний фонд сам до рук іде... Підкинути флешку з таємними документами, пакетик з білою речовиною та 3 патрони- не відкараскається.
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а сейчас в РФ заробитчан больше, чем работает во всей промышленности Украины
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А диалог был приблизительно такой?
- Мета? (Че приехал)?
- Да так..
- Ну, так и ехай отсюда..
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Зеленопузі бандери не пустили москаля! нехай пєті пожаліється, той йому соплі підітре.
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" ...люблю Украину и переживаю за нее" - в феврале-марте 2014-го надо было переживать...
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и запустили сотни тысяч россиян ..... сколько среди них агентов влияния..... начать с делового партнёра порошенко медведчука...
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миша. вы за партнеров зеленского не слышали, ермака!?

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Півоваров, здається, - заступник Вєнєдіктова. Невже вони знову за своє - робити для українців свій ''качественный продукт''?.
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