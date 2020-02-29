 В Україну не впустили головного редактора російського телеканалу RTVi - не зміг підтвердити мету поїздки. ДОКУМЕНТ

Про це спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Він прилетів рейсом у "Жуляни" з Мінська. Можу зауважити одне: рішення пропускати або не пропускати через державний кордон приймає виключно інспектор прикордонної служби, який керується нормами законодавства про перетин державного кордону, зокрема і громадянами іноземних держав. На момент перетину державного кордону ця особа не змогла довести мету свого перебування в Україні інспектору, і на підставі цього було відмовлено у в'їзді в Україну", - сказав Демченко.

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Він наголосив, що це рішення не означає заборону на в'їзд в Україну у майбутньому.

"У мене немає інформації, що стосовно нього діяла якась заборона чи доручення правоохоронних органів. Йому відмовили саме через непідтверджену мету поїздки. Зазначу, що це не заборона на в'їзд в Україну. Тобто, якщо під час спроби наступного разу в'їхати до України він надасть всі необхідні підтверджуючі документи: з якою метою і куди він саме їде - і цього буде достатньо інспектору прикордонної служби, може бути прийнято інше рішення", - пояснив спікер.

Раніше Пивоваров написав у фейсбуці, що його не пустили в Україну. За його словами, прикордонники повідомили, що він "не зміг підтвердити причину перебування в Україні".

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Мовлення телеканалу RTVi заборонено в Україні. 6 березня 2019 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України розглянула результати моніторингів іноземної програми RTVI (має юрисдикцію Великої Британії) і продовжила термін тимчасового припинення її ретрансляції на території України на один рік - до 7 березня 2020 року. Національна рада визнала, що зміст RTVI не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.