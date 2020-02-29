 Місцева влада не має займатися політикою, - віцепрем'єр Шмигаль

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає Цензор.НЕТ.
"У місцевому самоврядуванні взагалі не має бути політики. Це мають бути старші, шановані люди, яких обирають і довіряють їм управляти бюджетом і добробутом громади. Політика має бути від обласного рівня до державного рівня. Тут вже мають починатися політичні партії, ідеології. На місцевому рівні має бути місцеве самоврядування, яке піклується про господарство", - сказав Шмигаль.
Він також заявив, що реформа децентралізації є найуспішнішою в країні і її підтримують майже 70% громадян України.
"Сьогодні реформа децентралізації є однією з найуспішніших і однією з найзрозуміліших для людей. За останніми дослідженнями близько 70% людей схвалюють цю реформу. І студія сьогодні продемонструвала, що щонайменше 84% знають, що це за реформа", - сказав віцепрем'єр, коментуючи результати опитування в студії, де 84% глядачів відповіли "так" на запитання, чи розуміють вони, що таке децентралізація.
Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський відкликав законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з аргументацією, що внесення таких змін вимагає детального обговорення і консультацій із представниками всіх сторін. 4 лютого було призначено нового віцепрем'єра з регіональної політики Дениса Шмигаля. А вже 25 лютого Міністерство розвитку громад і територій та Комітет із питань організації державної влади та місцевого самоврядування ВРУ почали широкі громадські обговорення в Києві та регіонах щодо продовження реформи децентралізації. Як раніше заявляв Денис Шмигаль, результати цього обговорення мають лягти в основу змін до Конституції України.
а деніс абрамовіч це хуцпато ігнорує
Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть.
- А правда, что нас в Сибирь везут?
- Не знаю. Я аполитичен
куда гонят туда и идите
/полное пренебрежение мнением народа /
наверное нужны перевыборы
Статья 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия.
Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная.
Цензура запрещена.
Государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины
а то путін нападьоть