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 Політика України
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Все про:місцеве самоврядування (63) Денис Шмигаль (11)

 Місцева влада не має займатися політикою, - віцепрем'єр Шмигаль

Місцева влада має займатися добробутом громади, а не політикою.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У місцевому самоврядуванні взагалі не має бути політики. Це мають бути старші, шановані люди, яких обирають і довіряють їм управляти бюджетом і добробутом громади. Політика має бути від обласного рівня до державного рівня. Тут вже мають починатися політичні партії, ідеології. На місцевому рівні має бути місцеве самоврядування, яке піклується про господарство", - сказав Шмигаль.

Він також заявив, що реформа децентралізації є найуспішнішою в країні і її підтримують майже 70% громадян України.

"Сьогодні реформа децентралізації є однією з найуспішніших і однією з найзрозуміліших для людей. За останніми дослідженнями близько 70% людей схвалюють цю реформу. І студія сьогодні продемонструвала, що щонайменше 84% знають, що це за реформа", - сказав віцепрем'єр, коментуючи результати опитування в студії, де 84% глядачів відповіли "так" на запитання, чи розуміють вони, що таке децентралізація.

Читайте також: Дискусія про децентралізацію в областях України триватиме ще упродовж двох тижнів, - віцепрем'єр Шмигаль

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський відкликав законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з аргументацією, що внесення таких змін вимагає детального обговорення і консультацій із представниками всіх сторін. 4 лютого було призначено нового віцепрем'єра з регіональної політики Дениса Шмигаля. А вже 25 лютого Міністерство розвитку громад і територій та Комітет із питань організації державної влади та місцевого самоврядування ВРУ почали широкі громадські обговорення в Києві та регіонах щодо продовження реформи децентралізації. Як раніше заявляв Денис Шмигаль, результати цього обговорення мають лягти в основу змін до Конституції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178642
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно. Политика - то только царское дело, а холопы должны только на выборы стадом идти. Местные выборы ведь по партийным спискам собираетесь проводить?
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"Если ты не занимаешься политикой, политика займётся тобой" (с) Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7632
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ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ!!! а не службовцям. Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8184 Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8184
а деніс абрамовіч це хуцпато ігнорує Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 863
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"Если ты не занимаешься политикой, политика займётся тобой" (с)
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ну вот,вероятный новый премьер... Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4861.если конечно предыдущего снимут не нарушая буквы закона
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Гончарук, вчера, написал повторное заявление, слезно просит НЕ ОТКАЗАТЬ.
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Звиздуй к старшим братьям , малоросс зелёный !
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Шо оно мелит? Оно значит может заниматься политикой - другие нет. Зетипилл. не иначе.
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Шо у них в голове? Они видимо думают шо до уровня области все должны быть ослами и баранами, тупо выполяющими политику верхушки - то есть Осла Оманского. Это какой то треш.
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ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ!!! а не службовцям.
а деніс абрамовіч це хуцпато ігнорує Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 863
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ТОЧНО ТАК!

Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть.
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Зеленые поменяют эту статью или тупо забьют на неё..., как обычно!
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это уже "конституционный переворот"
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после яныка пока нет,конституционный суд толкует статьи Конституции
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Правильно. Политика - то только царское дело, а холопы должны только на выборы стадом идти. Местные выборы ведь по партийным спискам собираетесь проводить?
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По партийным спискам "Слуг народа" это, как он объясняет, - уже не политика....
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Очередной Ахметовский жулик.Назначен Ахметовым грабить Украину и сдавать её Кремлю.
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Вы это местным властям скажите.
- А правда, что нас в Сибирь везут?
- Не знаю. Я аполитичен
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Совок давно проехали .а эти клоуны под путлера косят-🖕🏼🖕🏼👊👊
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Тобто? Скажіть йому хтось, що так починають у тоталітарних країнах
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А потім, якийсь політик вилізе і відбере у селян паспорти, а потім хтось вдягне на жінок паранджу, бо рівень спідниці не сподобається
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Не всё сразу, мозги только на 73% сдвинуты набок...
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Ахметівська підстилка Шмигаль, хоче шоб всі заткнули писок на місцях і незаважали красти асяким ахметовам !
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Эти гниды 🤡🤢🐸💩🦟миллиарды тырят ,копейки рабочим платят ,да ещё хотят,чтобы народ и пикнуть не смел 🖕🏼🖕🏼🖕🏼
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это мы стадо баранов
куда гонят туда и идите
/полное пренебрежение мнением народа /
наверное нужны перевыборы
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Конституция Украины

Статья 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия.
Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная.
Цензура запрещена.
Государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины
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этого им точно не нать, зато теперь будут шмыгать носом
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вот поэтому и хотят изменить Конституцию
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Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления
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одни уже отказались от политики "на местах",теперь вот ходят!
Місцева влада не має займатися політикою, - віцепрем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 1325
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Открыл Америку. Об этом давно говорят мэры городов - уберите политическую составляющую на местных выборах. В советах должны быть представители тер. громады которые и будут представлять и озвучивать проблемы территории. Даже в ОГА политика не нужна. И самое главное - денежки врозь!!! А не так как сейчас - свою тупость власти прикрывают грабежом местных бюджетов.
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Основой любой экономики есть- люди. Экономические отношения - это прежде всего отношения между людьми. Политика всегда опирается на экономику - "аксиома". Мы всегда за всё платим (временем своей жизни). Нельзя отдавать своё будущее на "сказки" о "светлом будущем" разным "проходимцам".
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Типично по совковому,только в худшей редакции.
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І взагалі- бидло повинно стояти у стійлі і не підіймати голову.
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старейшина поедет в область отслюнявит депутану и о,чудо разрешат коровнику крышу подлатать Місцева влада не має займатися політикою, - віцепрем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 1476
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Добре хоч у нас встигли зробити реконструкцію двох парків, освітлення, поробили дороги та зробили пішохідний фонтан. При дубінському поки-що ніхріна не робиться. Ні його не видно, ні його представників у громадській приймальні.
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Политика с греческого языка переводиться как градоустройство "полис" - город. Объясните этому довбню что политикой занимался и заниматься народ.
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А у нас місцеві політики критикують Трампа кожний день. Хто це чмо?
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це органи місцевого самоуправління, а не влада. Якась маячня.
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ми політики і не заважайте нам красти,
а то путін нападьоть
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Ещё одно выползло поруководить местной властью.
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він країни не поплутав? Покажіть мені хоч оде місто або село, яке може бути взірцем для решти України?
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Очень верно! Только тогда и выборную систему придется перестроить, чтобы в местные депутаты выбирать только по мажоритарке и КАТЕГОРИЧЕСКИ БЕЗ участия политических партий. Партии должны работать только на общенациональном уровне. Тогда и политическая система государства начнет правильно выстраиваться.
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