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Все про:Маріуполь (630) блокпост (125) операція Об'єднаних сил (2111)

 Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Правоохоронці зі складу Об'єднаних сил у Донецькій області затримали двох громадян, ймовірно причетних до збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні штабу сил ООС, інформує Цензор.НЕТ.

На блокпосту, розташованому на в'їзді в місто Маріуполь, військовослужбовці підрозділу Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил для перевірки документів зупинили рейсові автобуси сполученням Маріуполь - Костянтинівка і Новотроїцьке - Маріуполь, де як пасажири перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області причетні до збройних формувань Російської Федерації.

Цих громадян затримали військовослужбовці за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), та передали співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з'ясування всіх обставин.

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Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178637
 
 
 Топ коментарі
 
Два участника гибридных сил РФ===========
Это ноухау откуда взялось? Может они еще и участники боевых действий и им льготы полагаются?
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может боится, что на него портнов в суд подаст и поэтому решил дипломатично выражаться?официально террористами донбасситов никто не признавал
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Потрібн Воєнний стан бо всі ці арешти незаконні, ніхто не може обмежувати свободу пересування громадян України та інших країн які перебувають на території України на законних підставах інакше як за рішенням суду! На яких підставах затримали терористів? Де рішення слідчого судді? Немає! Отже затримання та арешт незаконні і їх випустить суд! Потрібен Воєнний стан!
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Бутусик,ты совсем сбрендил,какие гибридные силы,это террористы на службе у оккупанта.
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может боится, что на него портнов в суд подаст и поэтому решил дипломатично выражаться?официально террористами донбасситов никто не признавал
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Да конечно,завтра тут напишут что это уже миротворческие силы.
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а шо ето за новый вид вооруженных сил -гибридные войска,огородники шоле?
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объявлена шоле?
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такая война не объявляется, о ее наличии свидетельствуют какие то признаки
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приятно осознавать что то кто переплюнул по идиотизму ново-санжарцев
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Уничтожено 2100 асадитов и 300 единиц техники режима,(с)

в Сирии больньіх тожє крошат
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Два участника гибридных сил РФ===========
Это ноухау откуда взялось? Может они еще и участники боевых действий и им льготы полагаются?
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Да хорош уже ныть! Достали уже!
Если не захотим, никаких примирений не будет!
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Так я даже не сомневаюсь, что такие коллаборанты, предатели ждут ***** в Украине и хотят пролить реки крови!
Только и мы вам тоже прольем!
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Конгломерат іхтамнетів з дамбасістами.
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так у нас же гибридное противостояние с рашей, так что все правильно, непонятно только, почему такое изменение риторики, неужели готовимся к примирению?
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А то, теперь ты тоже президент, да и вообще, какая разница...?
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Этих гибридов самый раз на опыты бы пустить.По короновирусу. Так они могли бы хоть пользу принести человечеству. Все равно ж сдохнут.
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....ехало два ГИБРИЛОИДА из ЛУГАНДОНИИ до КИБОРГОВ ,по проблеме КОРОНОВИРУСА ))))
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Что значит ГИБРИДНЫХ СИЛ РФ? это что за фигня? ООС уже до чего ДОЖИЛИСЬ? Кого покрываем, россию, *****, янелоха оманского?
Боже, до чего уже дожились? Это,кто вам такое заставляет писать?
На Украину НАПАЛА РОССИЯ! Недоимперия страна - аккупант и агрессор!
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По чему все молчат о подписанном о совместном вылове с рускими в Азовском море рыбы в начале года.... наших рыбаков на основание этого поймали и осудили !!! .... Одни гниды подписывают, где эти твари которые это подписали !!! По чему про этих гнид ни кто ни пишет и их не сажает за то что они на подписывали !!!!!!
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