 Двох учасників збройних формувань РФ затримано на блокпосту в Маріуполі

Про це йдеться в повідомленні штабу сил ООС, інформує Цензор.НЕТ.
На блокпосту, розташованому на в'їзді в місто Маріуполь, військовослужбовці підрозділу Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил для перевірки документів зупинили рейсові автобуси сполученням Маріуполь - Костянтинівка і Новотроїцьке - Маріуполь, де як пасажири перебували громадяни, які згідно з пошуковою базою Національної поліції України в Донецькій області причетні до збройних формувань Російської Федерації.
Цих громадян затримали військовослужбовці за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), та передали співробітниками Нацполіції в Донецькій області для подальшого з'ясування всіх обставин.
в Сирии больньіх тожє крошат
Это ноухау откуда взялось? Может они еще и участники боевых действий и им льготы полагаются?
Если не захотим, никаких примирений не будет!
Только и мы вам тоже прольем!
Боже, до чего уже дожились? Это,кто вам такое заставляет писать?
На Украину НАПАЛА РОССИЯ! Недоимперия страна - аккупант и агрессор!