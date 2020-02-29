EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  1423  16
Все про:НАТО (2312) Польща (2117) США (6309) вишкіл (1349) Дуда (214)

 У Польщі та країнах Балтії відбуваються найбільші за останні 25 років навчання з участю американців

Навчання Defender Europe-2020 триватимуть до червня. У них візьмуть участь близько 37 тис. солдатів із 18 країн, зокрема майже 30 тисяч військовослужбовців із США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Це будуть дуже тривалі навчання, вони відбуватимуться у нас кілька місяців (до червня. - Ред.)", - зазначив президент Польщі Анджей Дуда.

Він додав, що проведення цих навчань є результатом його домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.

Дуда зазначив, що до Польщі для участі в навчаннях прибуде багато американських солдатів. Він попросив поляків бути з ними привітними і з розумінням поставитися до можливих проблем із рухом через колони військової техніки на дорогах.

Дивіться також: "Попутний вітер": ЗСУ відпрацювали оборону узбережжя Азова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що ці навчання надзвичайно важливі для безпеки країни.

"Навчання на кшталт цих демонструють здатність до дій союзницьких військ. Імовірний агресор має брати до уваги, що в разі агресії він зіткнеться з рішучою відповіддю Польщі та НАТО", - заявив Блащак.

У навчаннях Defender Europe-2020 візьмуть участь близько 37 тис. солдатів із 18 країн. Упродовж найближчих тижнів у Польщу та інші країни прибуде до 20 тис. військових із США, до яких долучаться 9 тис. американців, які дислокуються в Європі. Крім того, в навчаннях візьмуть участь 8 тис. військовослужбовців з інших країн НАТО, переважно з Великої Британії на Німеччини.

Дивіться також: Українські "Гради" виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Польщу на навчаннях представлятимуть 2 тис. солдатів, важка техніка, авіація, а також поліція, прикордонники та пожежники. Більшість американської важкої техніки прибуде залізницею.

Під час перебування на європейському континенті американські війська візьмуть участь у декількох менших навчаннях на території Європи. Зокрема, йдеться про багатонаціональні навчання Swift Response-20 Saber Strike-20, Allied Spirit-20 і Dynamic Front-20.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178636
 
   
 Топ коментарі
 
В странах Балтии - это намного лучше чем в Прибалтике как пишут ордынцы.
 показати весь коментар
 
Respect, Американці та Балтійські країни, Польща, розуміють, що пацюки кацапські не зупиняться...!!!! смерть расіянцям!!!!
 показати весь коментар
 
Потому что так правильно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
США готують наступ на путіна, враховуючи що війна НАТО з путіним вже йде в Сирії.
 показати весь коментар
 
 
В странах Балтии - это намного лучше чем в Прибалтике как пишут ордынцы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Обоснуй, чем лучше?
 показати весь коментар
 
А мне "Прибалтика" больше нравится. Да и правильней звучит. Всё же страны при Балтийском море, а не в нём.
 показати весь коментар
 
Ну да. Прибалтика, Причерноморье, Забайкалье, но не Балтия, Черномория, Байкалия
 показати весь коментар
 
Respect, Американці та Балтійські країни, Польща, розуміють, що пацюки кацапські не зупиняться...!!!! смерть расіянцям!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
впервые за 25 лет украинская армия собрала всю свою мщь,шобы показать клятым мацкалям, кто в хате хозяин
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
это они муйньой страдают, тренируйтесь на рашиках в сирии
 показати весь коментар
 
Хорошо бы и Украина приняла участие в таких учениях, для нас это жизненно важно
 показати весь коментар
 
 
Туди мабуть запрошують, а не припхатись здрасті, я ваша тьотя.
 показати весь коментар
 
 
Чому українців не запросили? Не довіряють Зеленському і його "бакановим"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору