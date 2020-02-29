 155 законів проти 173: нова Рада за пів року спрацювала не так продуктивно, як попередня, - КВУ

Про це свідчать підрахунки Комітету виборців України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас депутати IX скликання частіше працювали в пленарному режимі: за пів року вони провели 72 пленарні засідання, їхні попередники - 63.
"Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, аніж у їхніх попередників. А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів чи поданих законопроєктів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Він визнав, що оцінювати роботу парламенту за кількістю ухвалених законів не зовсім правильно, але саме такий підхід демонструвало керівництво Ради і депутати монобільшості, "акцентуючи на своїй ефективності".
ты опять вылезло блистать своей тупизной ?
тебе бы сценаристом в Квартал-95,
а потом в депутаты
ШО вы понимаете в супертурборежимах
=))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=h0tO-WMNszA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=og4rxHnAVXo
Сеялки, кирпичи, или может гвозди в кг?
Что за дурость считать законы в количествах....
Может их вообще новых пока принимать не нужно...
Может многие законы вообще упразднять нужно...
Дурдом...
Источник: https://censor.net.ua/n3178634
Память как у гуппи и мозг амебы - только рефлексируют на заголовки статей с последующим корпоративным (стайным) лаем.
Итог - большинство зебильных законов отменит одним махом следующая проунраиская Рада