 Від початку доби - 7 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомив на брифінгу в Міністерстві оборони речник відомства Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

Відразу після опівночі бойовики випустили 6 мін калібру 120 мм по українських позиціях у районі Невельського.

Після 1:20 3 міни калібру 82 мм було випущено по захисниках Травневого. Також позиції було обстріляно з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння.

Приблизно з 2:00 до 3:00 бойовики вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських позиціях у районі Красногорівки.

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Після 6:30 по позиціях біля Лебединського було випущено 10 мін калібру 82 мм.

О 10:45 також із мінометів калібру 82 мм було обстріляно позиції поблизу Оріхового.

Крім того, було зафіксовано порушення режиму тиші із застосуванням гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі насесених пунктів Красногорівка та Павлопіль.

Підрозділи Об'єднаних сил кілька разів відкривали вогонь у відповідь із застосуванням легкого піхотного озброєння.

Постраждалих унаслідок обстрілу серед українських військовослужбовців немає.

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