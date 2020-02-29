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 Від початку доби - 7 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Окупанти від початку поточної доби 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, зокрема із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь.

Про це повідомив на брифінгу в Міністерстві оборони речник відомства Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

Відразу після опівночі бойовики випустили 6 мін калібру 120 мм по українських позиціях у районі Невельського.

Після 1:20  3 міни калібру 82 мм було випущено по захисниках Травневого. Також позиції було обстріляно з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння.

Приблизно з 2:00 до 3:00 бойовики вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських позиціях у районі Красногорівки.

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Після 6:30 по позиціях біля Лебединського було випущено 10 мін калібру 82 мм.

О 10:45 також із мінометів калібру 82 мм було обстріляно позиції поблизу Оріхового.

Крім того, було зафіксовано порушення режиму тиші із застосуванням гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі насесених пунктів Красногорівка та Павлопіль.

Підрозділи Об'єднаних сил кілька разів відкривали вогонь у відповідь із застосуванням легкого піхотного озброєння.

Постраждалих унаслідок обстрілу серед українських військовослужбовців немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178633
 
 
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тайна зеленой говорящей каски начинает проясняться
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Обстріли терористів мають недопускатись силами ударних та розвідувальних БПЛА, які мають сотнями кружляти в повітрі над терористами і відслідковувати їх активність і завдавати превентивного удару у випадку небезпеки нападу! Для цього потрібні війська БПЛА, але Генштаб нічого не робить для створення військ БПЛА, бо Хомчак поганий Головнокомандуючий, нікчемний та бездіяльний.
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Укушенный в мозг грицацуевым предлагает заднепроходного?!
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