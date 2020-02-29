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 Політика України
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Все про:Держслужба експортного контролю (1) Фінляндія (159)

 Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії "Арей"

Державна служба експортного контролю відмовила компанії "Арей" у видачі дозволу на ввезення бронесталі з Фінляндії для української техніки.

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про те, що фінська сторона упродовж кількох місяців погодила надання компанії "Арей" ліцензії на покупку бронесталі: "Але це була чужа мирна країна, яка на тлі заборон поставляти в Україну військові товари таки простягнула нам руку".

Однак у Держслужбі експортного контролю виникла  низка "компетентних" питань.

"На третьому місяці "розгляду", коли треба було видавати нам посвідчення, раптом виникла купа питань. Спочатку Шайтан (директор Держслужби експортного контролю. - Ред.) поставив перед фактом, що "Арей" не можна вносити до реєстру, бо ми не маємо повноважень за Постановою КМУ №1228. Ткнули, що ми проходимо за Постановою КМУ №838. Після того, як було відбито ще кілька тотально непрофесійних тверджень, Шайтан підтягує підмогу - Наталію Мацько", - повідомляють автори заяви, наводячи листування (див. нижче ) з Мацько, яке "свідчить про рівень її "компетентності".

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Як наслідок, "Арей" у п'ятницю отримав відмову.

"Перевізник готовий вантажитись. Стоїть. Нам – штрафи. Фіни шоковані: українці не дають дозволу на ввезення бронесталі до України, яка воює! І що робити з цими шайтанами?" - йдеться в заяві.

Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 01
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 02
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 03
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 04
Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії Арей 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178632
 
   
 Топ коментарі
 
Броня - не актуально ! Щас собачку з Китая евакуюїм , це важливіше :

Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 3904
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На кой нужна броня для того, чтоб "просто перестать стрелять"? Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 5581
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На кой нужна броня для того, чтоб "просто перестать стрелять"?
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Потрібно було завозити бронесталь сталь для бронювання VIP автівок депутатів, тоді б дозволили! А так влада сцить що в когось в руках з'явиться танк, який неможливо буде знищити жодним засобом ураження, а до того все йде, бо обшивання радянського танку додатковим шаром фінської бронесталі зробить його практично нечутливим до ******** протитанкових засобів.
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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Та бачимо, скільки в тебе багато розуму.
Навіть за Зє проголосувати, проти Порошенка, вистачило.
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Дивная фамилия "Шайтан"? Не пригласить ли экзорцистов от Исмагилова? Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 6151
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У нас на сайті є свій екзорцист. Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 2807 та ще й свій Люцифер. Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 1553
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для шайтана нужен исламский. редкая специальность.
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Просто перестать стрелять уже не актуально. Теперь кроме этого надо еще и просто перестать защищать себя броней и перестать прятаться по окопам.
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Броня - не актуально ! Щас собачку з Китая евакуюїм , це важливіше :

Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 3904
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Банда Коломойского и его Зеленая марионетка уничтожает страну и сдает её Кремлю.Коломойский и Зеленский враги Украинского народа.
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В СССР броню катал Мариуполь, но в Украине нет никеля. Месторождения никеля в Европе- Финляндия - (на севере напротив российского Мончегорска) и Россия( Норильск и Мончегорск). Одним из результатов советско- финской войны 1939-40 захват месторождений никеля.
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УЧИ МАТЧАСТЬ! И НЕ ДЕЛАЙ ВЫСЕРОВ! В Украине 12 месторождений НИКЕЛЯ с запасами 300 тыс тонн руды
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В Украине чистый никель не производится. Украина-- сырьевой придаток.
Стволы на НКМЗ производят из чешской стали, хотя в Украине есть металлургия.
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а как же Никополь ? 12 месторождений никеля\ рядом \ содержат 217 тыщ тонн . Сульфидно медно-никелевое месторождение в Житомирской тоже оценено в тысячах тонн . другое дело . что он весь уходит на каламойские ферросплавы и насколько помню в кацапиию уходило всё . что оставалось.
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Причём здесь месторождения? Никель свободно продаётся на мировом рынке. Это ж не плутоний
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Как это кто-то какой-то там Арей, а наши хлебальники кто будет кормить. Где этот решака "уволить" почему молчит. Или оно в теме?
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та своя броня дешевле и качественней будет,чем от саамов фольгу завозить
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Не звени рогами, бот, своя броня уже показала себя - трещины, недавно во всех новостях это было с видео.
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с таких туполобых рогоносцев як ти и начинается зрада
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По каким характеристикам "своя броня" будет качественней?
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Я все не запомню, ты приведи хотя бы одну характеристику.
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Это вам кремлядям, медведчукам, рыгам, дали новые методички?
Хотите переворот устругнуть в Украине? Привести в Украину *****?
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Зелёная падаль уничтожает всё до чего может дотянутся. Порох создавал, эти ублюдки всё уничтожают, там самым работая на врага. Янелох и шобла - государственные преступники.
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Правильно зробили! Якась фірмочка "Арей", зареєстрована в листопаді 2017р, зі статутним капіталом аж в 5000грн. буде поставляти броню для танків?! Напевно свинарчуки намагаються і далі грабувати Україну!
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А финская броня, которая готова к отгрузке в Украину, при чём к 5000 Гривен?
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...интересно чем это посмешище закончится..СНБО, ау, ваша епархия, не ждите пока этого шайтана на палю посадят, лучше сами ото растреляйте говно это, пока вами не занялись военные люди..
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це шо, команда професійних клованів, замість контролю над експортом, контролює імпорт?
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Просто мразі, капітулянти. Нищать Україну. Обеззброюють
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Вопрос к Зеле.....какого перца ушлепки которые при рыгосоевых мерзавцах занимались беспределом продолжают делать тоже самое?
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Потому, что ты врал про Порошенко и способствовал приходу к власти кацапов.
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Все для Путин,а все для его победы...ну не твари
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Путин их Бог они на него молятся.Украины и украинского народа для них не существует.Их цель тотальный саботаж, разрушение экономики и обороноспособности Украины,c последующей ликвидацией.
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Кому ты это пишешь? Кому? Это троллина из недоимперии!
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Да ты же одна из коллаборантов или троллей кацапских , что поставила лайк под этой статьёй! Еще онО тут пишет...
И не путин, а *****!
Крым это Украина!
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І я ставлю, це лайк не самому саботажу, а лайк за викриття факту саботажу від імпортерів. Включай мізки.
Подобається не шайтан та мацько, що свідомо шкодять Україні, подобається те, ще цей факт не залишиться тепер поза увагою.
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Больше ставте лайки, давайте!
Уже одни обливали грязью Порошенко, бегали, преследовали! Другие вот так, лайки ставили, веря в пропаганду! А зебилы читали, смотрели, потом шли голосовали, *абы только не Порошенко*! Тепеоь привели к власти коллаборантов, предателей!
Давай ставь лайки, где предают Украину!
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Это вы 73% привели этих зеленых коллаборантов, предателей к власти!
Вы во всем виноваты, что нас предают!
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А де ж ЗМІ, Нацкорпцус, дружини і, нарешті, Гарант?
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Еще поставили лайки, что им нравится, под украинскими флагами! Я в шоке!
Сколько коллаборантов или недокацапскиз троллей!
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Включай мізки.
Подобається не шайтан та мацько, що свідомо шкодять Україні, подобається те, ще цей факт не залишиться тепер поза увагою.
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Шайтан та Мацько - рашистські консерви, що свідомо шкодять Україні та перешкоджають поставкам якісного продукту для оборони України.

І шайтана і мацько, кожну сволоту в СБУ, взнати все про їх кураторів та зв'язки з паРашею, а потім на цугундер.
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