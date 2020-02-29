 Держслужба експортного контролю не дозволила завезти броню для української бойової техніки компанії "Арей"

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, йдеться про те, що фінська сторона упродовж кількох місяців погодила надання компанії "Арей" ліцензії на покупку бронесталі: "Але це була чужа мирна країна, яка на тлі заборон поставляти в Україну військові товари таки простягнула нам руку".
Однак у Держслужбі експортного контролю виникла низка "компетентних" питань.
"На третьому місяці "розгляду", коли треба було видавати нам посвідчення, раптом виникла купа питань. Спочатку Шайтан (директор Держслужби експортного контролю. - Ред.) поставив перед фактом, що "Арей" не можна вносити до реєстру, бо ми не маємо повноважень за Постановою КМУ №1228. Ткнули, що ми проходимо за Постановою КМУ №838. Після того, як було відбито ще кілька тотально непрофесійних тверджень, Шайтан підтягує підмогу - Наталію Мацько", - повідомляють автори заяви, наводячи листування (див. нижче ) з Мацько, яке "свідчить про рівень її "компетентності".
Як наслідок, "Арей" у п'ятницю отримав відмову.
"Перевізник готовий вантажитись. Стоїть. Нам – штрафи. Фіни шоковані: українці не дають дозволу на ввезення бронесталі до України, яка воює! І що робити з цими шайтанами?" - йдеться в заяві.
Навіть за Зє проголосувати, проти Порошенка, вистачило.
Стволы на НКМЗ производят из чешской стали, хотя в Украине есть металлургия.
Хотите переворот устругнуть в Украине? Привести в Украину *****?
И не путин, а *****!
Крым это Украина!
Подобається не шайтан та мацько, що свідомо шкодять Україні, подобається те, ще цей факт не залишиться тепер поза увагою.
Уже одни обливали грязью Порошенко, бегали, преследовали! Другие вот так, лайки ставили, веря в пропаганду! А зебилы читали, смотрели, потом шли голосовали, *абы только не Порошенко*! Тепеоь привели к власти коллаборантов, предателей!
Давай ставь лайки, где предают Украину!
Вы во всем виноваты, что нас предают!
Сколько коллаборантов или недокацапскиз троллей!
Подобається не шайтан та мацько, що свідомо шкодять Україні, подобається те, ще цей факт не залишиться тепер поза увагою.
І шайтана і мацько, кожну сволоту в СБУ, взнати все про їх кураторів та зв'язки з паРашею, а потім на цугундер.