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 Суспільство
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Все про:звіт (130) ДБР (927) Венедіктова (51)

 ДБР відзвітувало про розслідування "справ Майдану" в лютому. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань опублікувало звіт про перебіг розслідувань злочинів на Майдані за лютий 2020 року. Такі звіти відомство почало публікувати в січні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, ДБР започаткувало щомісячні звіти про "справи Майдану", - йдеться в повідомленні.

Звіт представлено у вигляді відкритого листа в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової до сімей Героїв Небесної Сотні та громадськості.

У ньому зазначено, що станом на кінець лютого 2020 року у провадженні спецпідрозділу ДБР перебуває 51 справа про злочини на Майдані.

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Венедіктова інформує, що упродовж лютого слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України в Києві. Колишнього правоохоронця підозрюють у зловживанні владою через затримання мітингувальників.

Крім того, ДБР затримало колишнього бійця спецпідрозділу "Омега" і оголосило йому підозру в замаху на вбивство.

Також ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо судді Дніпровського районного суду Києва через арешти мітингувальників під час Революції Гідності.

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ДБР відзвітувало про розслідування справ Майдану в лютому 01
ДБР відзвітувало про розслідування справ Майдану в лютому 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178629
 
 
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Ипатий Коловрат это они на одну страничку текста наработали за месяц?! Что ждут пока все фигуранты естественной смертью умрут?!
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Один обвинительный акт,это капля в море.А ещё сколько ждать решения суда???....+ ваша квалификация.Нет ни желания,ни умения.
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Дело о зверском убийстве донбасскими террористами воина ВСУ Романа Беспалого когда будет расследоваться ?
Или "ГБР", которое не боится 5-го Президента Украины, боится "партнёров по минскому процессу" ?

Иуды, будьте вы прокляты.
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при гюге ткого не було,тогда хотя бы не просыхали
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