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 За кордоном
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Все про:біженці (197) Сирія (1498) Ердоган (333)

 Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган

Туреччина відкрила кордон із Євросоюзом, випустивши близько 18 000 мігрантів.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Близько 4 мільйонів осіб рухаються до кордону Туреччини через криваві атаки сирійського режиму, 1,5 млн - вже на кордоні, сказав Ердоган. У Туреччині наразі 3,7 млн сирійців, і вона не зможе впоратися з черговим напливом біженців, підкреслив він.

Дивіться також: Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.

Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178628
 
   
 Топ коментарі
 
От это правильно. пусть прямо к Меркель и макрону. Они любят Вову ублажать. Любишь кататься - люби и саночки возить.
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Облизывая х..ла, Европа будет кормить беженцев.
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так сказать БЕЗВИЗ по турецки )))) походу путин и Эрдоган не хило РАЗВОДЯТ европейских ЛОХОВ !!! почему нет ????
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так сказать БЕЗВИЗ по турецки )))) походу путин и Эрдоган не хило РАЗВОДЯТ европейских ЛОХОВ !!! почему нет ????
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А шо Вова Пу? Это макрон его в зад циловал. на праздник победобесия едет.
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Да тількі чогось в лохах остаються постійно вони і такі умнєкі як ти.
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Потрібно закривати кордон України з Туреччиною і відміняти безвізовий в'їзд для громадян Туреччини, який дії сьогодні на 90/180 діб!
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От это правильно. пусть прямо к Меркель и макрону. Они любят Вову ублажать. Любишь кататься - люби и саночки возить.
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Что правильно? Что они будут трахать твоих детей и внуков,и через лет 100 вся европа исламо-черножопой станет?
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теперь фрау меркель и микрона начнёт лихорадить..... это наруку куйлу.....
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Схера ли на руку. Побегут Вову просить закончить Севпоток или новый построить? ты не типилл макшанский под прокси часом?
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Угу ***** на 5млрд золота Англії продав не знає чим нафту перекрити.
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Облизывая х..ла, Европа будет кормить беженцев.
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Поделом проституткам кремлевским
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Згоден. Путлер устроил Макарону "парад" беженцев.
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вот поэтому.... Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Анкары, после гибели 33 турецких военнослужащих в Идлибе вечером в пятницу, 28 февраля.
Об этом сообщила греческая газета «Вима».

уже сегодня, 29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.
Ранее, в пятницу, о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
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Греция не сможет сдержать этот наплыв..если только не будет стрелять на поражение..
Единственный выход для них.. чтоб они не осели у них.. дать им коридор дальше.. В Германию.. и Франциюhttps://twitter.com/KTHopkins/status/1233311585558564864
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Макрону да Меркель подарок, пусть больше гнома кремлевского в зад целуют.
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28.02.20 16:32 Турция не открывала границу с ЕС для беженцев, соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе, - представитель Еврокомиссии Стано

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да то понятно, что мигранты там безнаказанно начали лезть, умиляет наивность чиновников ЕС Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2955
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Будет очередной урок.. что толлерантность оно конечно хорошо.. но и оно.. может стать угрозой для зажрафшихся бургеров и монсеньёров
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та да...толерантность погубит ЕС, рано или поздно...
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Власти Греции устроили временный лагерь.. для сирийцев.. и не знают, что с этим делать, так он быстро наполняется.
Местное население явно не в восторге.. и уже пошли столкновения с полицией
https://twitter.com/Ruptly/status/1233031411558473729
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злочин і кара... Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4460
Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Анкары....
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Зажимают яйца ЕС с помощью тисков-сирийцев.
Интересные времена наступают.
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ЕС сам себе яйца зажимает. Потакает Рассиси. В результате та кроме Украины развязала бойню в Сирии. Вовремя бы одернули Вову Пу - и не было бы беженцев.
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Были бы у ЕС - яйца... было бы что зажимать...
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С такими темпами развала европейской цивилизации недолго осталось ждать очередного Гитлера...
К Эрдогану претензий нет. Впрочем, как и к *****. Те играют в свою игру. А вот почему дебильные ****** европейских стран играют по их правилам мне непонятно. Мазохисты наверное. Никакого инстинкта самосохранения...
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Вот в том то и дело. В Германии, На волне раздражения по поводу дебильной политики Меркель всё более успешны на выборах ультра правые AFD,(кстати ещё те поклонники путина) и ультра левые, которые по ряду вопросов мало чем отличаются от правых. А центр, CDU, да и SPD как бы без яиц. Так что сложно всё.
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.....пойти ХЛЫНУТЬ себе что ли ?????в Европу на шару , нещитая перелета в Турцию ))))
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И это правильно, какого турция должна терпеть?
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Молодець Ердоган, справжній лідер свого народу! Заздрю туркам !

Проституткам путіна Німеччині і Франції приготуватись до прийому 3 мільнонів біженців серед яких будуть терористи ІДІЛ :D

Жріть, піжстилки пуйла - макроно - меркелі! 😂
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Оце європейки бкдуть раді, бо прийдуть бородаті дяді
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Європейці будуть радіти не менше, бо разом прийдуть і бородаті тьоті... Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1170
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Так вот для чего это всё было, многоходовочка из Кремля.
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Сирийские беженцы.. после открытия Турцией границы с Европой
Походу Европу ждёт "Короновирус".. похлещеТуреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9274
Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9359

пруф
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Ещё видео... счастливых беженцев.. пересекающих ночью.. границу
Смущает, что большинство.. мужики
https://twitter.com/Ruptly/status/1233383918738575361
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Коронавірус тобі привєт з Білорусії передавав.
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Браво ! Эрдоган -молодчина ! "Макроны" пусть чешут репу...Подлизывать кремлевской моли и забывать о своих обязательствах не продуктивно и даже глупо. Пора делать вывод !
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Воїни Ісламської Держави вже напевне в повній бойовій готовності прямують в Париж, Берлін, Брюсель ...
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Я даже низнаю что сперва выразить, озабоченность или взволнованность
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співчуття і пролиту 'крокодилячу сльозу' Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6543
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Эрдоган так давит на Францию и Германию, что бы они в свою очередь давали на РФ с целью прекращения поддержки режима асада, что бы турки с ним быстро наедине разобрались.
Меркель, Макрон, за пацифизм и политику невмешательства в военые конфликты нужно тоже платить.
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Пішли чутки що всі російські туристи в Турції постійно кажуть "вітаю" замість "привєт" та де треба і не треба кричать "Слава Україні" Тому, шановні жителі Турції, повідомляю - перевіряйте іх словом "паляниця". Це чудово працює вже декілька століть.
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Греція і Болгарія, потім Румунія і Угорщина.... А там і матьорі шестьорки Путіна такі як Автрія, Німеччина і Франція... 3 000 000 біженців крокують до озабоченців з ЄС ! Готуйте бургери, пиво і задниці, європейські пацифісти - толерасти !!!
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Вот путь кто то объяснит при чем тут ЕС и беженцы с Ближнего Востока. Это не бывшие колонии , как в Африке,а значит даже моральных угрызений совести у европейцев быть не должно. Да был период управление от Лиги Наций ( мандат), но это как бы сейчас ООН, побыли и ушли.. ВСЕ !!! До этого это была Турция столетия. Вот пусть и принимает, нет пусть идут в Иран или в Египет ( все таки братья по вере), нет так в "дружественную" РФ ( которая там всегда мутит). А теперь опять Эрдоган и Путин договорились и пустили кроме вируса еще и массу беженцев. Неужели ЕС такое беспомощное сообщество, что их границы проходной двор. ( так вроде нет) Потом Путин и Эрдоган развернут войнушку в Ливии и от туда народ попрет . Так и добьют Европу. Приняла Турция беженцев - молодцы.. а вот почему их теперь направляют в ЕС.. ( каким боком тут Европа). А потом в итоге удивимся что в ЕС на волне недовольства местного населения придут к власти националисты.
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здоровый национализм ещё никому никогда не вредил Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 3826
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А тем боком здесь Европа, что они союзники по НАТО, и Эрдоган хочет более активной поддержки, и у него есть хороший рычаг, (2-3млиона беженцев), что бы попросту принудить Европу к этому. Конечно хорошо бы отсидется и дальше делать со всеми гешефты, но похоже не получится. а мораль как быздесь ни при чем.
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у меня вопрос а европа что должна пропустить ее кто спросил какая дич в маразме..там и так на одного европейца три чурки разного помета---..негр пакистанец и арабоиндус..
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Таке відчуття що Ердоган зараз в одну дудку з ****** дмухають..Уявляю як це плішиве карликове чмо свої ручонки потирає і гаденько так посміхається
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А нах Турції 3 ляма дармоїдів ? А Греція там вето наклала на допомогу - но то хай смокчуть ... А пригадати тих добрих самаритян-італійців які перевозили в човнах імігрантів за пару євро ? ***** хай смокчуть дружно - я вже мовчу про миротворців політиків ...
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По-перше ЄС стільки лямов європейського бабла туркам кинув на ці табори біженців що можна ще стільки ж цієї босоти містити в тих таборах, по-друге причому тут взагалі Європа? Турцiя з Європою воює?
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И поэтому они по сути воюют против друг друга в Сирии и Ливии?, да нет, тут игра посложнее
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Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6717Теперь станет видно насколько Европа толерантна....
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Бегут они видители... пусть сидят в своей Сирии и наводят в своей стране порядок, ели существующий не нравится, ну типо там майданы, революции или еще нибудь !
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