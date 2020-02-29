 Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Близько 4 мільйонів осіб рухаються до кордону Туреччини через криваві атаки сирійського режиму, 1,5 млн - вже на кордоні, сказав Ердоган. У Туреччині наразі 3,7 млн сирійців, і вона не зможе впоратися з черговим напливом біженців, підкреслив він.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців у Європу.
Згодом у ЄС заявили, що Туреччина не відкривала кордон для біженців, а угода про стримування незаконної міграції залишається чинною.
Об этом сообщила греческая газета «Вима».
уже сегодня, 29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.
Ранее, в пятницу, о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Единственный выход для них.. чтоб они не осели у них.. дать им коридор дальше.. В Германию.. и Франциюhttps://twitter.com/KTHopkins/status/1233311585558564864
https://twitter.com/KTHopkins/status/1233311585558564864
https://twitter.com/Ruptly/status/1233383918738575361
при том.. лезут во все щели, после слов Эрдогана
Остров Лесбос: https://twitter.com/Ruptly/status/1233362730284965890
Местное население явно не в восторге.. и уже пошли столкновения с полицией
https://twitter.com/Ruptly/status/1233031411558473729
Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Анкары....
Интересные времена наступают.
К Эрдогану претензий нет. Впрочем, как и к *****. Те играют в свою игру. А вот почему дебильные ****** европейских стран играют по их правилам мне непонятно. Мазохисты наверное. Никакого инстинкта самосохранения...
Проституткам путіна Німеччині і Франції приготуватись до прийому 3 мільнонів біженців серед яких будуть терористи ІДІЛ :D
Жріть, піжстилки пуйла - макроно - меркелі! 😂
Походу Европу ждёт "Короновирус".. похлеще
пруф
Смущает, что большинство.. мужики
https://twitter.com/Ruptly/status/1233383918738575361
Меркель, Макрон, за пацифизм и политику невмешательства в военые конфликты нужно тоже платить.