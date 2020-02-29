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Все про:Міноборони (3187) діджиталізація (57)

 Електронний військовий квиток замінить паперові документи та слугуватиме за перепустку, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони готує запровадження електронного військового квитка - пластикової картки розміром із банківську. Він замінить паперові документи, буде перепусткою та носієм цифрового підпису.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Електронний військовий квиток дозволить замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу); виконуватиме роль перепустки в системах контролю і управління доступом на територію режимних об'єктів.

Крім того, зазначають у Міноборони, він дозволить реалізовувати функцію токену (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем); бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.

Читайте також: У Міноборони готують впровадження електронного військового квитка

"У подальшій експлуатації функціонал ЕВК може змінюватися як у бік збільшення (додавання), так і в бік зменшення (відкидання) непотрібних функцій", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі також пояснили, що військовослужбовці у відпустці або відрядженні зможуть проставляти відмітки про перебування шляхом внесення відповідних електронних печаток в електронний військовий квиток.

Електронний військовий квиток замінить паперові документи та слугуватиме за перепустку, - Міноборони 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178627
 
 
 Топ коментарі
 
" Электронный военный билет"
во время войны нужно делать такие "рехформы" ?
это все равно что выдавать копию файла (дубликат пропуска) сразу в фсб или гру....
авторы этого проекта либо идиоты, либо враги Украины
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Любая статья о достижениях, написанная в будущем времени, не стоит выеденного яйца.
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Який же він електронний якщо він пластиковий і взагалі навіщо потрібен воєнний білет, якщо ми все оцифровуємо?
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Який же він електронний якщо він пластиковий і взагалі навіщо потрібен воєнний білет, якщо ми все оцифровуємо?
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Любая статья о достижениях, написанная в будущем времени, не стоит выеденного яйца.
 показати весь коментар
 
 
" Электронный военный билет"
во время войны нужно делать такие "рехформы" ?
это все равно что выдавать копию файла (дубликат пропуска) сразу в фсб или гру....
авторы этого проекта либо идиоты, либо враги Украины
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Був у військоматі, бачив, як бігають по кабінетах з флешкою не можуть її прочитати бо на ній віруси. Який контроль доступу вся ця радянська система потребує ліквідації та побудови нової інфраструктури. В головах керівників лише "токени" - практичної реалізації немає ніякої.
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Там технике около 15-20 лет. Это как с диджитализацией сельских бабушек. Бред несусветный.
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И враг будет знать где ты в любой момент!
🤣
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хуже...Не только знать, но и иметь доступ (по электронному пропуску) на режимные обьекты
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я так понимаю призывники приходят в военкомат, чтобы потом
в мусарне себе пенсию заработать по быстрому,
остальные те, кто не может откупиться,
так как им этот білэт будут выдавать, если они откажутся отпечатки пальцев
сдавать ? по сути если сдал, та и не только,
мусора могут их подделать и используя генетический , или как, биологический ?
материал создавать любые улики
ну и білэт этот будет неработать, ибо на нём заработают другие ...
и это не Зеленский или Порошенко, нет, просто бандиты у власти
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Дубилет там наколдует на белый билет для бубочки, в связи с умственной неполноценностью?
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Мальчики продолжают играться в "солатики". Как же далеки эти мальчики в розовых шортиках от реалий жизни? "Жижитализация" пенсионеров вместо предоставления лекарств и медобслуживания. Теперь очередь военных-вместо повышения зарплат отберут документы у каждого и выдадут пластик. С которого в Украине не смогут ничего считать -ввиду отсутствия оборудования,зато в ФСБ они есть. Игры со здравым смыслом продолжаются.
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призовут из Санжар, которые грабили белые, красные, тепнрь их детки грабят,
и начнут наплужать призывника, мол это токен, это цыхровая подпісь,
а это ассиметричный алгоритм шЫфрования или симметричнЫй алгоритм ассиметричного
,тьфу ты , голосования
а теперь генералу надо забор покрасить
и сразу нормас
а билеты всем, или как ?
если всем, то будет указано за скоко белый билет куплен ?
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а к этому билету бумажные приложения и ключи будут на принтере лазерном цветном ХЕРЯЧИТЬ
или как всегда ч/б, подешевше ?
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осталось электронное стрелковое оружие заколбасить))))
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Hellis



"Обозреватель" час назад дал вот такую инфу. На место министра обороны рассматривается Андрей Таран. Читайте о нем

Електронний військовий квиток замінить паперові документи та слугуватиме за перепустку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6814
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