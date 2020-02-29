 Електронний військовий квиток замінить паперові документи та слугуватиме за перепустку, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Електронний військовий квиток дозволить замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу); виконуватиме роль перепустки в системах контролю і управління доступом на територію режимних об'єктів.
Крім того, зазначають у Міноборони, він дозволить реалізовувати функцію токену (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем); бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.
"У подальшій експлуатації функціонал ЕВК може змінюватися як у бік збільшення (додавання), так і в бік зменшення (відкидання) непотрібних функцій", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі також пояснили, що військовослужбовці у відпустці або відрядженні зможуть проставляти відмітки про перебування шляхом внесення відповідних електронних печаток в електронний військовий квиток.
во время войны нужно делать такие "рехформы" ?
это все равно что выдавать копию файла (дубликат пропуска) сразу в фсб или гру....
авторы этого проекта либо идиоты, либо враги Украины
🤣
в мусарне себе пенсию заработать по быстрому,
остальные те, кто не может откупиться,
так как им этот білэт будут выдавать, если они откажутся отпечатки пальцев
сдавать ? по сути если сдал, та и не только,
мусора могут их подделать и используя генетический , или как, биологический ?
материал создавать любые улики
ну и білэт этот будет неработать, ибо на нём заработают другие ...
и это не Зеленский или Порошенко, нет, просто бандиты у власти
и начнут наплужать призывника, мол это токен, это цыхровая подпісь,
а это ассиметричный алгоритм шЫфрования или симметричнЫй алгоритм ассиметричного
,тьфу ты , голосования
а теперь генералу надо забор покрасить
и сразу нормас
а билеты всем, или как ?
если всем, то будет указано за скоко белый билет куплен ?
или как всегда ч/б, подешевше ?
Hellis
"Обозреватель" час назад дал вот такую инфу. На место министра обороны рассматривается Андрей Таран. Читайте о нем