 Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для України та інших країн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Пентагону.
"Компанія Raytheon/Lockheed Martin Javelin, місто Тусон, Аризона отримала 18 431 215 доларів відповідно до контракту W31P4Q-19-C-0059", - йдеться в повідомленні.
Крім України, вироблені за цим контрактом ПТРК отримають Австралія, Грузія, Індонезія, Йорданія, Ірландія, Катар, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Туреччина, Франція, Чехія та Естонія.
Протитанкові ракетні комплекси збиратимуть у Тусоні (штат Аризона).
Очікувана дата завершення виробництва ПТРК - 25 червня.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема Javelin.
2 березня 2018 року Держдепартамент США прийняв рішення про продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них приблизно на 47 млн доларів. А вже у квітні Javelin доставили в Україну.
У 2019 році Міноборони України уклало контракт на поставку 10 ПТРК Javelin і ракет до них.
если "Сатану" освоили неужели ж с аналогом Javelin не справятся?
а то сегодня совсем "голодает-попрошайничает" знаменитый космический концерн...
и думаю что такое госпредприятие можно было бы использовать с толком и по назначению
и вообще, деньги нужно вкладывать в Корыстылева и в КБ "Луч" со смежниками..
так что говорим спасибо,и принуждаем зелебубочку выделять деньги на стугну и другое ракетно-артеллерийское вооружение.
вместо этого, мы покупаем ненужные нам "Джавелины", использование которых, строго ограничено (т.е. на складе лежат, а пользоваться нельзя!)..
в 2019 году купили 10 пусковых установок Джавелин и 150 ракет к ним на 40 млн баксов..
вот нахрена они нам нужны?!..
а нащот луча-это наши проблемы,проблемы выбора мудрого нарита.и джавелины тут ни до чого.
если будет живое финансирование программ КБ "Луч", то наша отечественная головка появится в 2020-2021 годах..
поскольку, живого финансирования не будет, а будут госгарантии, которые на хлеб не намажешь, и комуналку ними не заплатишь, то отечественной головки наведения 3 поколения в 2020-2012 годах не будет..
Кроме того, к отличии от нАших, у джавелинов процент брака ГОРАЗДО НИЖЕ !!!
а в степи никто не даст разрешения на использование - ибо " миролюбивые глаза х.ла" некоторым моск выели...
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Шо, обидві Литви отримають?
Главне, шоб одну Литву не переплутали з іншою Литвою.