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Все про:Сирія (1498) Ердоган (333)

 Кількість загиблих турецьких військових збільшилась до 36. Знищено 2100 прихильників режиму Асада і 300 одиниць техніки, - Ердоган

Кількість турецьких військових, які загинули під час російсько-сирійської ракетної атаки в Ідлібі, зросла до 36.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"У сирійському Ідлібі знищено понад 2100 прихильників режиму і близько 300 одиниць техніки", - зазначив він, водночас додавши, що кількість жертв атаки в Ідлібі збільшилася до 36.

Ердоган підкреслив, що "Туреччину не цікавить нафта чи земля в Сирії, ми просто хочемо убезпечити наші кордони".

"Туреччина перебуває в Сирії не на запрошення режиму Асада, а народу Сирії і не піде, поки сирійська нація не попросить про це", - зазначив він.

Дивіться також: Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах. ВIДЕО

Раніше, 28 лютого, стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178625
 
   
 Топ коментарі
 
Эрдоган отомстит так как ему захочется,а уж потом может быть заговорит о мире,но на своих а не условиях кремля
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Мало вбитих кацапів, потрібно знищити ще 10-20 тис, щоб в росії почали розуміти що білет в Сирію це білет в один кінець!
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вот тебе и турки со своими помидорами.... оно надо было кацапам
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Вот так нужно разговаривать с козлобородыми.
Потому что единственный язык, который они понимают это язык силы.
А тех, кто ищет с ними компромисса - считают лохами и прессуют дальше.
Жаль в Украине нет политической элиты способной на противостояние с ******.
Вся эта так называя олигархическая элита, боится за себя, за свои семьи, за свои капиталы, хочет жить на расслабоне и грабить украинский народ.
Сегодня эти политэлиты выставили между собой и кремлем зеленую прокладку, которая должна выпросить у ***** мир.
Каждый день зеленая прокладка по требованию ***** реализует уступки.
Дело доходит уже практически до открытого реванша 5 колонны, а мир всё не наступает.
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Якби ми спілкувались з ****** мовою Ердогана,то війна закінчилась би у 2014р ще у Криму. Кількість загиблих турецьких військових збільшилась до 36. Знищено 2100 прихильників режиму Асада і 300 одиниць техніки, - Ердоган - Цензор.НЕТ 7286
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Вся эта техника, уничтоженная Турцией, была поднята из шахт ЛуганДона.
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Зараз по логике военной доктрины москалей, в Турции должна прокатиться волна терактов.Так,шо Эрдогану треба усилить внутренний контроль и быть готовым Кількість загиблих турецьких військових збільшилась до 36. Знищено 2100 прихильників режиму Асада і 300 одиниць техніки, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9540
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По доброму заздрю туркам ! У них є справжній лідер Нації ! Слава Туреччині !
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Турецкие хакеры взломали сайт Министерства обороны России и поделились гимном Турции (будущим гимном Москвы, если Москву раньше не спалят её соседи).
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Ну если они кучно в чистом поле стояли, а не в укреплениях, может. Армяне в начале 90-х в Карабахе расстреляли колонну беженцев, 600 человек убили за раз, земля была усеяна телами.
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Нюанс один є. Заставити сирійця (іранця і т.д.) викопати окоп, бліндаж- неможливо. Вони будуть ловити уламки снарядів і кулі головою, проте лопату до рук не візьмуть. Тому і втрати такі- 1 ракета, і взвода немає.
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Вони насипають вали з піску тракторами довкола техніки та вогневих точок, але то мало дає.
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Так то навколо техніки. Хоча капоніри не сильно допомагають проти Рокетсанів з Байрактара чи Анка-с.
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Пішли чутки що всі російські туристи в Турції постійно кажуть "вітаю" замість "привєт" та де треба і не треба кричать "Слава Україні" Тому, шановні жителі Турції, повідомляю - перевіряйте іх словом "паляниця". Це чудово працює вже декілька століть.
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Мы уже слушали "бравурные доклады " Ирана, как он "отутюжил" все базы США. А по факту большой "пук". Приблизительно тоже самое делает султан Эрдоган, да только кто ему поверит. ( так от скоро все вооруженные силы Ассада "уничтожит" на бумаге). Восток дело такое.. Речистое с массой преувеличений.
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В інтернеті є достатньо відео і кожен день появлються нові, як турецька арміє утилізує москалів разом їхньою небоєздатною технікою.Але москалі завжди бачать то що ім хочеться бачити.
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Teodor Darrizer, расейские имперцы столкнулись не с абстрактными турками, а с одной из мощнейших армий НАТО с современным оружием! Так что получат в морду маманегорюй! Что я приветствую стоя! Остатки российской империи под шильдиком Российская ********* должны развалиться!
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конечно поверят пи...дунам кацапам а не туркам за которыми брехни не замечено.
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Гівноїди, які обрали зеленського, тепер подивіться , який має бути лідер нації! І яка має бути нація.
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Россия будет расчленена изнутри!
Советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике господин Месут Хакки заявил, что «Турция готова воевать с Московией, а месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе будет ужасной». По словам советника, в Залесье ныне проживает 25 миллионов мусульман и Россия, с их помощью, «будет расчленена изнутри».
Мусульмане, живущие в умирающей Империи зла, поддерживают турецких братьев и могут объявить православным джихад. Мстители будут встречать на лесных тропинках, ведущих к платформам электричек, «ихтамнетов» и членов их семей, и совершать отмщение за гибель своих родных и близких.
Неприятности ожидают и троллей Пригожина, которые используют нецензурную лексику и постоянно оскорбляют исламистов и их религиозные убеждения в соцсетях и на Фейсбуке.
Правоверный мумин рассказал, что мусульмане не простят верянам из РПЦ мп потерю тридцати четырёх турецких военнослужащих, погибших при бомбежках российскими военными пилотами в сирийской провинции Идлиб турецкого конвоя, вечером 27 февраля 2020 года, как не простил Виталий Калоев гибель своей семьи - жены Светланы, десятилетнего сына Кости и дочурки Дианы погибших в авиакатастрофе по вине авиадиспетчера швейцарской компании «Скайгайд».
У сынов Востока существует древняя традиция наказывать своих обидчиков СМЕРТЬЮ. Называется она «Кровная месть». Этот принцип дошел до наших дней из глубины веков, согласно которому, лицо совершившее убийство, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.
Офицера российской армии, командира 160-го гвардейского танкового полка, полковника-садиста Юрия Буданова, убийцу чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, чеченские мстители застрелили четырьмя выстрелами в центре Москвы.
Мусульмане составляют базу данных с фамилиями, адресами и фотографиями российских офицеров, пилотов истребителей, авиатехников, сержантов, солдат роты охраны, спецназовцев и всех «отпускников», кто был задействован в авианалетах и бомбёжках спальных районов Алеппо и госпиталей. Их адреса можно найти даже в соцсетях, и списки убийц будут переданы братьям-суннитам, проживающим в Российской Федерации. Мстители постепенно будут по одному находить убийц и исполнять в отношении их приговор.
Есть все основания полагать, что исламские местники не будут ожидать решения «Басманного правосудия» и скоро, возможно, в областных центрах РФ начнут взрывать метро, наземный транспорт и другие общественные места.
Из-за поддержки Башара Асада Кремль может испортить отношения с мусульманами-суннитами, после чего Россия станет мишенью для радикальных исламистов, - предупредил госсекретарь США Джон Керри.
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Эрдогашка трусливая собака,весь мир знает что туркам на головы сбросили бомбы путинские самолеты под управлением путинских козликов,но Рэджеб делает вид будто не знает про это.
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Ердоган на власному досвіді пересвідчився, як росіяни роблять "Іловайські коридори"
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Отвечали бы у нас на кацапские атаки так же
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Еще раз убеждаюсь, что найти оправданию вторжению на чужуж территорию можно элементарно просто - всегдв найдутся те, кого это устроит.
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висновок один: 70 до 1. так потрібно навчитись воювати Україні!!! Справа в тому що в нас вже 6 років армією керують барани, а турки показали хто в них керує. Втрати : турки до сирійців 1:70 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! причому крім того турки зробили виними москалів!!!!
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