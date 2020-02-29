 Кількість загиблих турецьких військових збільшилась до 36. Знищено 2100 прихильників режиму Асада і 300 одиниць техніки, - Ердоган

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"У сирійському Ідлібі знищено понад 2100 прихильників режиму і близько 300 одиниць техніки", - зазначив він, водночас додавши, що кількість жертв атаки в Ідлібі збільшилася до 36.
Ердоган підкреслив, що "Туреччину не цікавить нафта чи земля в Сирії, ми просто хочемо убезпечити наші кордони".
"Туреччина перебуває в Сирії не на запрошення режиму Асада, а народу Сирії і не піде, поки сирійська нація не попросить про це", - зазначив він.
Раніше, 28 лютого, стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, унаслідок атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
Потому что единственный язык, который они понимают это язык силы.
А тех, кто ищет с ними компромисса - считают лохами и прессуют дальше.
Жаль в Украине нет политической элиты способной на противостояние с ******.
Вся эта так называя олигархическая элита, боится за себя, за свои семьи, за свои капиталы, хочет жить на расслабоне и грабить украинский народ.
Сегодня эти политэлиты выставили между собой и кремлем зеленую прокладку, которая должна выпросить у ***** мир.
Каждый день зеленая прокладка по требованию ***** реализует уступки.
Дело доходит уже практически до открытого реванша 5 колонны, а мир всё не наступает.
Советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике господин Месут Хакки заявил, что «Турция готова воевать с Московией, а месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе будет ужасной». По словам советника, в Залесье ныне проживает 25 миллионов мусульман и Россия, с их помощью, «будет расчленена изнутри».
Мусульмане, живущие в умирающей Империи зла, поддерживают турецких братьев и могут объявить православным джихад. Мстители будут встречать на лесных тропинках, ведущих к платформам электричек, «ихтамнетов» и членов их семей, и совершать отмщение за гибель своих родных и близких.
Неприятности ожидают и троллей Пригожина, которые используют нецензурную лексику и постоянно оскорбляют исламистов и их религиозные убеждения в соцсетях и на Фейсбуке.
Правоверный мумин рассказал, что мусульмане не простят верянам из РПЦ мп потерю тридцати четырёх турецких военнослужащих, погибших при бомбежках российскими военными пилотами в сирийской провинции Идлиб турецкого конвоя, вечером 27 февраля 2020 года, как не простил Виталий Калоев гибель своей семьи - жены Светланы, десятилетнего сына Кости и дочурки Дианы погибших в авиакатастрофе по вине авиадиспетчера швейцарской компании «Скайгайд».
У сынов Востока существует древняя традиция наказывать своих обидчиков СМЕРТЬЮ. Называется она «Кровная месть». Этот принцип дошел до наших дней из глубины веков, согласно которому, лицо совершившее убийство, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.
Офицера российской армии, командира 160-го гвардейского танкового полка, полковника-садиста Юрия Буданова, убийцу чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, чеченские мстители застрелили четырьмя выстрелами в центре Москвы.
Мусульмане составляют базу данных с фамилиями, адресами и фотографиями российских офицеров, пилотов истребителей, авиатехников, сержантов, солдат роты охраны, спецназовцев и всех «отпускников», кто был задействован в авианалетах и бомбёжках спальных районов Алеппо и госпиталей. Их адреса можно найти даже в соцсетях, и списки убийц будут переданы братьям-суннитам, проживающим в Российской Федерации. Мстители постепенно будут по одному находить убийц и исполнять в отношении их приговор.
Есть все основания полагать, что исламские местники не будут ожидать решения «Басманного правосудия» и скоро, возможно, в областных центрах РФ начнут взрывать метро, наземный транспорт и другие общественные места.
Из-за поддержки Башара Асада Кремль может испортить отношения с мусульманами-суннитами, после чего Россия станет мишенью для радикальных исламистов, - предупредил госсекретарь США Джон Керри.