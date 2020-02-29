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 Політика України
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Все про:Порошенко (11582) вибіркове переслідування (26)

 Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка

Кримінальні провадження проти п'ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка - це політично мотивована помста Володимира Зеленського, який таким чином наслідує приклад Віктора Януковича.

Про це йдеться в статті "Нью-Йорк Таймс" "Україна погрожує арештом колишньому президенту", передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що нинішня влада в Україні погрожує арештом колишньому президенту Порошенку, який очолює опозиційну фракцію у парламенті.

"Українські слідчі в п’ятницю допитали колишнього президента України Петра Порошенка, погрожуючи заарештувати його, якщо він не з’явиться. Але дедалі більший хор критиків, включно з Європейським Союзом, розцінюють це як політично мотивовану помсту", - пише видання.

У статті проводиться аналогія з політичними переслідуваннями, які влаштував Віктор Янукович після перемоги на президентських виборах, ув’язнивши свою опонентку та інших опозиціонерів.

"Нью-Йорк Таймс" зазначає, що Петро Порошенко - це не просто колишній президент, а й видатний політичний суперник президента Володимира Зеленського, який виграв вибори минулої весни, декларуючи антикорупційну програму, включно із зобов'язаннями припинити політично мотивовані переслідування.

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Але з моменту, коли Зеленський став президентом, слідчі порушили проти Порошенка 16 різних кримінальних справ, у яких він має статус свідка.

Видання також нагадує про те, що у свідченнях під присягою заступник держсекретаря США Джордж Кент розповів про зустріч представників команди Зеленського, зокрема Андрія Єрмака, із американськими чиновниками, під час якої спецпредставник Курт Вокер застеріг їх від політичних переслідувань президента Порошенка, "які не є розумним шляхом для країни".

Однак після цієї розмови тиск на Порошенка став ще відвертішим, а Андрій Єрмак згодом очолив Офіс президента Зеленського, пише видання.

Одна із справ, яку інкримінують Порошенку, - це справа про Мінські угоди, зазначає видання. Вона стосується переговорів Порошенка за посередництва Німеччини і Франції щодо угоди про врегулювання з Росією у 2015 році. Незрозуміло, як будь-який український лідер міг би досягти вигіднішої угоди у той час, тоді як російські та сепаратистські сили оточили тисячі українських солдатів на сході України і різанина здавалася неминучою, резюмує автор статті.

"Хіба влада не розуміє, що такі дії шкодять не мені, бо мене підтримують люди, а дискредитують країну загалом та правову систему зокрема?" - зазначає Порошенко.

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Видання також повідомило, що Офіс президента Зеленського у своєму коментарі заперечував будь-яку причетність до розслідування, яке зараз ведеться стосовно Порошенка. "Офіс президента не має жодного впливу на правоохоронні та судові системи", - йдеться у повідомленні.

Але навіть критики перебування на посаді президента Порошенка зазначають, що у цих справах очевидна чітка упередженість. Видання наводить думку адвоката родин Небесної Сотні, правозахисниці Марини Ліліченко: "Я не підтримую жодної із сторін у цій справі, але все свідчить про те, що вона політична".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178623
 
   
 Топ коментарі
 
Що робив Порошенко:
1. Уклав угоду з турками про спільне виробництво БПЛА (тих, що так гарно покрошили русню). 2. Ракетна програма ("Грім", "Нептун", "Вільха" і т.і.)
3. Розробка і виготовлення засобів ППО.
ТАК МИСЛИТЬ СПРАВЖНІЙ ПРЕЗИДЕНТ!
А що робить Зеленський?

Оставил армию без боеприпасов.
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Вітаю, Патріарше!!
Аксіос!
Патріарх ХХІ століття, який надав Україні томос: Варфоломій І святкує 80-літтяПолитически мотивированная месть, - "Нью-Йорк Таймс" о делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 5710
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Где уголовные дела в адрес Портнова, Бойко, Коломойского и Ко? Почему уголовные дела завели именно на тех, кто спасал Украину от навала орков? Вопрос риторический. Не стоит надрываться мне писать ответ.
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SOHR: в Алеппо і Ідлібі турками вбиті 45 сирійських солдатів і бойовиків, а також 10 командирів і бойовиків "Хезболли"

Хорошие БПЛА у турков, надо брать.
За год точечно уже выбили бы всю русню с ОРДЛО, а тут затеили сдачу Украины с хлом своим миром. За неделю Луганск и Донецк после точных обстрелов опустел бы от руцких..
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Зюзя твій час на справедливе юридичне переслідування попередників минув.
Тепер це все сприймається,як підігрування "лідеруопозиціі" Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 6755,агенту російських спецслужб Порошенко...
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Елена Зеркаль сетует также, что журналист Эндрю Крамер, который брал у нее интервью, использовал в тексте и те ее цитаты, которые прямо оговаривались как "офф-рекордс", то есть - не для печати, нарушив, таким образом, этику. Кроме того, многие положения интервью не были согласованы с ней перед публикацией (согласование является общепринятой практикой, если этого требует интервьюируемый - прим.авт.).
- Я бы не согласилась давать это интервью, если бы знала, что моя позиция будет трактоваться неправильно, а фразы вырываться из контекста, - возмущена Зеркаль. Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2278
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Статті в "таймсах", як правило, складаються з переповідання примітивних пліток і виконання чийогось замовлення в стилі бульварної і жовтої преси. Ніякою інформативністю і аналітичністю вони не відзначаються і посилання на них, як на якісь авторитетні видання вказує на те, що виходять вони від осіб з сумнівною репутацією, якщо не від остаточно сформованих моральних перевертнів.
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Вот это клоун "прославился". "Нью-Йорк таймс" пишет что Зеленский это Янукович 2.0, который преследует и пытается незаконно арестовать своего главного политического конкурента Порошенко. Верной дорогой идет товарищ - на Ростов
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Правильно. Петя получити за михо, и за добровольцев, и за рошен.
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NYT пише,що українська влада намагається арештувати лідера політичної позиції Порошенка.Що такими ж політичними переслідуваннями займався Янукович. Думаю не потрібно соромитися і називати речі своїми іменами.Маємо режим Зе-Коломойського.Так, саме режим.
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Ничего Петя не получит. Слишком затянули Зе-прокуроры.) Прижимать нужно было пока клиент не одел тельняшку выдающегося оппозиционера. "Железного дела" видимо сшить не получается, а без серьёзной доказательной базы, взять за жабры такого скользкого и не бедного типа, просто не возможно. Стоит отдать должное Порошенко, защищается он великолепно. Я не о юриспруденции, а об изворотливости и таланту манипуляций.
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Все просто - нет преступления , а Вы так много написали не нужного.
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Зебил, а по делу? за какое преступление садить то? Что украл?
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Нью йорк таймс вже забула як Україну обсирала?
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И прессы не надо.Даже ежу очевидно,что дело политическое
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осел зе меняет свое правительство квартала 95 с программой до 2030 года,
как усерались рекламировали..
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кажется они догадываются, кто такие Зебилы
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Огнем и вилами. Когда под окнами Зеленского начнутся войны за землю.
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Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2832Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 8615Всім відомі факти, але вкупі вони таки дуже загрозливі !!!!
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На россия24 сейчас прозвучало: сирийская армия имеет полное право на СВОЕЙ земле уничтожать боевиков. Надо же! А вот украинская армия на СВОЕЙ земле обязана отойти?
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Порошенко знатный циничный олигарх, барыга и двуличный человек и политик, но это не отменяет того факта, что идет политическое преследование. Рискуют нарваться на конфронтацию со стороны Евросоюза.
Вот бы так мертвечука таскали на допросы! Но нет, ведет спокойную и роскошную жизнь в Украине, иногда летает в Сочи с кумом, путиным, отдохнуть от дел по уничтожению Украины... Так было при Порошенко, дали мертвечуку скупить каналы и стать миллиардером через фиктивное российское финансирование. У Порошенко с Югиком к нему не было вопросов, у СБУ, так и при Зеленском к нему нет вопросов...
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Вы просто рамсы попутали во времени и эти обвинения ослу зе уже..
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Петру Олексійовічу вдалося сформувати потужну світову проукраїнську коаліцію, в яку входять сорок країн, починаючи від Японії та Австралії і до США і Канади, члени якої стабільно «знижують градус» імператора Московії.
Країни-союзниці забезпечують серйозну фінансову і військову підтримку Україні в її боротьбі з російськими оккупантами.
Заслуга Президента України полягає в тому, що він не боїться говорити вголос про шалений сатанізм громадян Московії і закликає весь світ на боротьбу з російським православним фашизмом для збереження життя на землі.
Пан Президент, як досвідчена повитуха, методично відрізав вуглеводневі капіляри, что зв'язували Україну з «Газпромом» і денонсував Договори про дружбу з країною-терористів.
Сьомий Президент України Петро Порошенко - реальний кандидат на Нобелівську премію миру.
Директор нафтоколонки прекрасно розуміє, що на наступних 5 років протистояння з Україною і її союзників в Московиії немає вже ні сил, ні грошей, нi ресурсів.
Тому вся міць російської пропаганди Пригожина спрямована проти Петра Порошенка та його сина для його повалення. Щоб Петро Порошенко не сказав, і який би светр не одягнув - «кухарi Путiна» Соловьов и Кисельов i Масiйчуч будуть злословити Президента. В історії ще не зафіксовано такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.
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В Мелитополе вынесли зе слугу Крейденко. Дубинского охраняли, повезло.
новая народная забава- отпіzдь cлугу.
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Зечмо говорит, что офис преЗедента никак не влияет на правоохранительные органы. А плёнки Трубы говорят про то же самое или совсем другое? Зедебил считает людей дураками.
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А это наверно то, что на осла зе надели усмирительную рубашку Ахметов с коломойским.
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Так уж сложилось со времен совка. Новый "правитель" старался обгадить "попередника", что и наблюдаем сейчас.
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У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС К ЗЕБИЛАМ!

КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ВОРОВАЛ ПОРОШЕНКО? СВОЯ ПРОКУРАТУРА, СБУ И ЗА 1 ГОД ОНИ НИЧЕГО НЕ СМОГЛИ НАЙТИ? НО ПРОДОЛЖАЮТ ДРАКОНИТЬ С ВЫЗОВАМИ НА ДОПРОСЫ В КАЧЕСТВЕ СВЕДИТЕЛЯ! ВНИМАНИЕ ПО ЗАЯВАМ ПОРТНОГО! ХОРОШО, ПРЕДПОЛОЖИМ ОН СВОРОВАЛ ЧТО ТО, ПОТОМУ ЧТО ТАК СКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, НО НЕТ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ВОПРОС КАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ПОСАДИТЬ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ? С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ Я ЗАВТРА СКАЖУ ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ГОЛОСОВАВШИХ ЗА ЗЕБИЛА ПЕДОФИЛ! НО УМЕНЯ НЕТ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НО ВСЕ РАВНО ИХ ПОСАДИТЕ! ВО ТОЖЕ САМОЕ ПРЕДЛОГАЮТ ЗЕБИЛЫ, СЕГОДНЯ ПОСАДЯТ ЕГО БЕЗ ДОК-В А ЗАВТРА ВАС!
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Ну, солидняк, как же - NYT! А то, заказуха от московского корра - так это пустяк...правда ведь, соевые?
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Кто может ответить, кого называют "соевыми"???
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соевые конфеты по ГОСТ "Батончик" выпускают на паРаше хла и еще конфеты с горелым шоколадом..Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 5878
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Якщо ви не зебіл то в їхніх очах ви соєвий.
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72% голосовавших за зеленского- только потому и голосовали, чтобы шайка свинярчуков во главе с порошенко понесла ответственность
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за то, что народ обнищал, потеряли территории, сделали раздрай в стране и в это время мародерили и богатели
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Новости, влияющие на нашу жизнь - события в мире и в странах, образующих "Санитарный кордон" - границу между правом и бесправием, между честью и бесчестьем
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Ви можете написати українською?- я по собачому не розумію. Дякую.
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Ну ты редкостный длбб, пронес какую то бессвязную пургу- лозунг лахтинский бездоказательный и все справился, баран винторогий ! Выглядишь тупо ,очень тупо ,ты клиент диспансера желтого ,признавайся!
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А Овоща и ко вы за это садить не требуете?

С вами все ясно - промокшанец. Только при чем тут 72%? В Украине от силы 20% прмокшанцев.
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Першим президентом, якого посадять, буде не Порошенко і не Янукович. Першим посадять Зеленського. За зраду Батьківщині.
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Шлимазлу из Кривого Рога не по душе международный авторитет своего предшественника. «Слуге Коломойского» не нравится, что пятый Президент на английском языке защищает интересы Украины в Европе и он использует «свою» Прокуратуру, чтобы вызывать Петра Порошенко на допросы и препятствовать его визитам в Брюссель и Мюнхен. Главной задачей в Офисе шестого президента, является не повышение благосостояния народа и защита страны от православной орды, а искусственное гонение на Гетьмана Украины. Князь Темнейший требует от Верховного потерпевшего до 9 мая посадить пятого Президента Украины в буцегарню «Матросская тишина».
«Матро́сская тишина́» - неофициальное название следственного изолятора № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний, расположенного на улице Матросская тишина в Москве.
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"Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на **********"
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Серед затриманих ДБР у лютому - найбільше працівників поліції сАбакова.
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НОВИЙ УРЯД СКОРО ВИКЛИКАТИМЕ ТІ Ж САМІ ВІДЧУТТЯ, ЩО І КАБМІН ГОНЧАРУКА

ибо упрямый осел зе остается старый и ИАкать будет он.
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офис президента хочет сменить главы НАК Нафтогаз и не рассматривает кандидатуру Коболева потому что против россияне. Т е русские теперь имеют право вето на кандидатуру главы Нафтогаза и не пропускают тех, кто не согласен идти им навстречу за счет национальных интересов
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Ватный рашистский длбб,ты срочно возвращайся в диспансер под мегадозы нейролептиков,бо несешь пургу лахтинскую и бред ************!
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Воно пані Тетяна просто типічне зебілятко.
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О, троль лахтинський зайнявся самобічєванієм.
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Слуги одного і того самого пана розігрують антагонізм між собою. Скоро вже буде рік як ця комедія триває і в це вже ніхто не вірить.
А переслідувати треба, причому політично, інакше сьомим президентом не буде.
Ну, може не президентом, а губернатором южного федерального округа.
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порох похерел майдан. Поэтому сейчас такая срань в стране.
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