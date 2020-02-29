 Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка

Про це йдеться в статті "Нью-Йорк Таймс" "Україна погрожує арештом колишньому президенту", передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що нинішня влада в Україні погрожує арештом колишньому президенту Порошенку, який очолює опозиційну фракцію у парламенті.
"Українські слідчі в п’ятницю допитали колишнього президента України Петра Порошенка, погрожуючи заарештувати його, якщо він не з’явиться. Але дедалі більший хор критиків, включно з Європейським Союзом, розцінюють це як політично мотивовану помсту", - пише видання.
У статті проводиться аналогія з політичними переслідуваннями, які влаштував Віктор Янукович після перемоги на президентських виборах, ув’язнивши свою опонентку та інших опозиціонерів.
"Нью-Йорк Таймс" зазначає, що Петро Порошенко - це не просто колишній президент, а й видатний політичний суперник президента Володимира Зеленського, який виграв вибори минулої весни, декларуючи антикорупційну програму, включно із зобов'язаннями припинити політично мотивовані переслідування.
Але з моменту, коли Зеленський став президентом, слідчі порушили проти Порошенка 16 різних кримінальних справ, у яких він має статус свідка.
Видання також нагадує про те, що у свідченнях під присягою заступник держсекретаря США Джордж Кент розповів про зустріч представників команди Зеленського, зокрема Андрія Єрмака, із американськими чиновниками, під час якої спецпредставник Курт Вокер застеріг їх від політичних переслідувань президента Порошенка, "які не є розумним шляхом для країни".
Однак після цієї розмови тиск на Порошенка став ще відвертішим, а Андрій Єрмак згодом очолив Офіс президента Зеленського, пише видання.
Одна із справ, яку інкримінують Порошенку, - це справа про Мінські угоди, зазначає видання. Вона стосується переговорів Порошенка за посередництва Німеччини і Франції щодо угоди про врегулювання з Росією у 2015 році. Незрозуміло, як будь-який український лідер міг би досягти вигіднішої угоди у той час, тоді як російські та сепаратистські сили оточили тисячі українських солдатів на сході України і різанина здавалася неминучою, резюмує автор статті.
"Хіба влада не розуміє, що такі дії шкодять не мені, бо мене підтримують люди, а дискредитують країну загалом та правову систему зокрема?" - зазначає Порошенко.
Видання також повідомило, що Офіс президента Зеленського у своєму коментарі заперечував будь-яку причетність до розслідування, яке зараз ведеться стосовно Порошенка. "Офіс президента не має жодного впливу на правоохоронні та судові системи", - йдеться у повідомленні.
Але навіть критики перебування на посаді президента Порошенка зазначають, що у цих справах очевидна чітка упередженість. Видання наводить думку адвоката родин Небесної Сотні, правозахисниці Марини Ліліченко: "Я не підтримую жодної із сторін у цій справі, але все свідчить про те, що вона політична".
Хорошие БПЛА у турков, надо брать.
За год точечно уже выбили бы всю русню с ОРДЛО, а тут затеили сдачу Украины с хлом своим миром. За неделю Луганск и Донецк после точных обстрелов опустел бы от руцких..
Тепер це все сприймається,як підігрування "лідеруопозиціі" ,агенту російських спецслужб Порошенко...
- Я бы не согласилась давать это интервью, если бы знала, что моя позиция будет трактоваться неправильно, а фразы вырываться из контекста, - возмущена Зеркаль.
как усерались рекламировали..
Вот бы так мертвечука таскали на допросы! Но нет, ведет спокойную и роскошную жизнь в Украине, иногда летает в Сочи с кумом, путиным, отдохнуть от дел по уничтожению Украины... Так было при Порошенко, дали мертвечуку скупить каналы и стать миллиардером через фиктивное российское финансирование. У Порошенко с Югиком к нему не было вопросов, у СБУ, так и при Зеленском к нему нет вопросов...
Країни-союзниці забезпечують серйозну фінансову і військову підтримку Україні в її боротьбі з російськими оккупантами.
Заслуга Президента України полягає в тому, що він не боїться говорити вголос про шалений сатанізм громадян Московії і закликає весь світ на боротьбу з російським православним фашизмом для збереження життя на землі.
Пан Президент, як досвідчена повитуха, методично відрізав вуглеводневі капіляри, что зв'язували Україну з «Газпромом» і денонсував Договори про дружбу з країною-терористів.
Сьомий Президент України Петро Порошенко - реальний кандидат на Нобелівську премію миру.
Директор нафтоколонки прекрасно розуміє, що на наступних 5 років протистояння з Україною і її союзників в Московиії немає вже ні сил, ні грошей, нi ресурсів.
Тому вся міць російської пропаганди Пригожина спрямована проти Петра Порошенка та його сина для його повалення. Щоб Петро Порошенко не сказав, і який би светр не одягнув - «кухарi Путiна» Соловьов и Кисельов i Масiйчуч будуть злословити Президента. В історії ще не зафіксовано такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.
новая народная забава- отпіzдь cлугу.
Так видио срач осла зе в своем ролике - это что ?
КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ВОРОВАЛ ПОРОШЕНКО? СВОЯ ПРОКУРАТУРА, СБУ И ЗА 1 ГОД ОНИ НИЧЕГО НЕ СМОГЛИ НАЙТИ? НО ПРОДОЛЖАЮТ ДРАКОНИТЬ С ВЫЗОВАМИ НА ДОПРОСЫ В КАЧЕСТВЕ СВЕДИТЕЛЯ! ВНИМАНИЕ ПО ЗАЯВАМ ПОРТНОГО! ХОРОШО, ПРЕДПОЛОЖИМ ОН СВОРОВАЛ ЧТО ТО, ПОТОМУ ЧТО ТАК СКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, НО НЕТ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ВОПРОС КАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ПОСАДИТЬ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ? С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ Я ЗАВТРА СКАЖУ ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ГОЛОСОВАВШИХ ЗА ЗЕБИЛА ПЕДОФИЛ! НО УМЕНЯ НЕТ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НО ВСЕ РАВНО ИХ ПОСАДИТЕ! ВО ТОЖЕ САМОЕ ПРЕДЛОГАЮТ ЗЕБИЛЫ, СЕГОДНЯ ПОСАДЯТ ЕГО БЕЗ ДОК-В А ЗАВТРА ВАС!
С вами все ясно - промокшанец. Только при чем тут 72%? В Украине от силы 20% прмокшанцев.
«Матро́сская тишина́» - неофициальное название следственного изолятора № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний, расположенного на улице Матросская тишина в Москве.
ибо упрямый осел зе остается старый и ИАкать будет он.
А переслідувати треба, причому політично, інакше сьомим президентом не буде.
Ну, може не президентом, а губернатором южного федерального округа.