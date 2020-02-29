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 Політика України
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Все про:люстрація (198) суд (5942) прокурор (416)

 Люстрованого прокурора Києва Юлдашева поновлено на посаді з виплатою компенсації

Дніпропетровський окружний адмінсуд рішенням від 25 лютого поновив на посаді прокурора Києва, звільненого у 2015 році згідно із законом "Про очищення влади".

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що суд скасував наказ генерального прокурора від 3 березня 2015 року про звільнення Сергія Юлдашева з посади прокурора Києва. Рішенням суду Юлдашева поновлено на посаді.

Також Офіс генерального прокурора має виплатити Юлдашеву середню зарплату за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 березня 2015 року та до моменту фактичного відновлення на посаді.

Офіс генпрокурора має поінформувати Міністерство юстиції про відкликання відомостей про застосування до Юлдашева закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

У 2015 році Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Як відомо, Юлдашев працював одним із керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за обвинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою замгенпрокурора Баганця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178621
 
 
 Топ коментарі
 
В детстве был праздник, когда цирк приезжал.
Теперь ждешь праздника, когда этот гребанный цирк свалит.
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Клятый Порох что творит 😂
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Вони закон той прийняли, який ЄСПЛ торпедував? Чи суддів тих призначили?
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Петиньі судьи навсегда, коррупция вечна, слава отцу нацииПетру алексеевичу отдавшему Украи ну на откуп баригам панамским и лондонским пенсионерам! Ура, верните Петю, нге преследуйте его.Даже статью купили в Ню йорк таймс за пол ляма6). Идиоотьі!
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Почему зебилы такие тупые? При януковиче этих судей не было? Были все честные? Или просто не все успели сделать? тем более что они, по крайней мере тихо сидели сидели.
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Как ни странно именно порох это и сделал. Это как осенью засеять поле и точно знаешь, что весной - будут всходы. А "засеял" порох (разумеется не сам а и луценки и его партия) - ох не хило. Я Еще весной , да и летом писал, что чтобы все его "посевы" выкорчевать - не один год понадобится .

Кроме того, в больщенстве случаях, и даже при всем желании - хрен уже что поделаешь. Закон не имеет обратной силы

так что - ДА. спасибо мальдивскому патриоту.
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Хто всравсь - невістка. На Зебільному фронті без змін
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дядя, мы понимаем, что тебе нужно зарабатывать, дети голодные и т.п.
но передай куратору, что ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ТУТ ЗЕБИЛЫ, и как раз на Цензоре - большинство вменяемых.
Так вот, рассказываю:
- никто не имел такой власти, как ишак
- ишак контролирует ВСЕХ СИЛОВИКОВ, ВСЮ РАДУ, полицию, СБУ, прокуратуру;
- ишаку не нужно ни с кем договариваться - единственному из всех президентов, ибо у него МОНОБОЛЬШИНСТВО (такого не было ни у Янука, ни тем более у Порошенко или Юща).
Он может делать ВСЕ. У него нет ограничителей.
====
И вот, имея возможность делать все - он за год с блеском ВСЁ ПРОСРАЛ.
Промышленность, войну, реформы, коммуналку...
Он 1000 раз мог внести в Раду закон, который не позволяет обходить люстрацию.
И этот закон на следующий день был бы принят.
Ну и? - ишак сделал это?
Порошенко - не мог. Порошенко вынужден был лавировать и идти на уступки - ибо Порошенко нужна была поддержка таких законов, как о войне с РФ, о членстве в НАТО и т.п. - и за это он расплачивался уступками по люстрации и т.д.
Но ишаку не нужны союзники.
МОНОБОЛЬШИНСТВО. Впервые в истории Украины.
И имея все - ишак все просрал.

Передай это куратору.
И не изображай больше дурака - даже за деньги.
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Что именно сделал? Были честные судьи при януковиче - а он поменял на не честных?
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В детстве был праздник, когда цирк приезжал.
Теперь ждешь праздника, когда этот гребанный цирк свалит.
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А суд не смог бы принять иного решения. Те кто писали этот Закон про Люстрацию и те, кто его применял - все для этого сделали. Так что на суды - не стоит гнать, даже если бы суд принял иное решение Европейский суд по правам человека - 100% бы его признал не законным и принял бы именно такое решение : Восстановить и выплатить.

Другой вопрос - ПОЧЕМУ партия пороха принимала такие не судебоустойчивые законы и почему так их применяла, чтобы без проблем можно было оспорить ?
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да ничего это не значит. уже не одна сотня прокуроров судей и чиновников восстановилась .майдана не будет даже если азаров восстановится.
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Накопичувальний ефект ніхто не відміняв
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ага,3 марта 2015 уволен,а в 2020 восстановлен!
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Хороший хоккеист был в Соколе Юлдашев Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации - Цензор.НЕТ 1610 а прокурора конечно на нары ... Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации - Цензор.НЕТ 6352
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Тепер чекай, що він посадить таких, як ти.
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Не, он посадит таких как пэтя ,для этого он и нужен ...
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Ты думаешь, он один такой будет? Сейчас вся свора вернется, получит компенсации,и начнет зарабатывать с утроенной силой. Затем на бюджет повесят восстановление Донбасса(а это сотни миллиардов). Потом из Донбасса в Киев и Раду приедут всякие новые "моторолы", которые объяснят, что и к чему. Еще и за Крым извиняться заставят. Вот это и есть настоящий Зеленский, которого ты с большим энтузиазмом привел к власти. Наслаждайся представлением. А хоккеист действительно был неплохой.
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Мальчиков нет. Впрочем, кто знает этих пид@ов... А вот бюджет - совершенно однозначно будут распинать. И расплачиваться, причем очень дорого, придется тебе. И мне. Всем.
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Это только первые грачи. Вряд ли бюджет выдержит компенсационные выплаты, разве что переведут на "подножное кормление".
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"дрєсірований пьос"-фас, це корупція.
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Не втомились постити нафталін? Є ж свіженьке "Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанськака комісія"

П'ятниця, 6 грудня 2019
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В Санжарах средневековье, а в Киеве современные европейские нормы и правила ..кули
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Кажуть грошей в бюджеті немає. З чого б це?Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации - Цензор.НЕТ 5108 Не ви, а вони ЗДЕЛАЛИ вас разом ! Бо компенсацію, цій істоті, буде платити кожен українець
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Кристально чистый прокурор! **** и эта падла за 5 лет не сдохла от голода, нигде не работав по ходу, все судилось это говно, ух и вцепились во власть, клещями не оторвешь, падла грохнуть тебя и дело с концом!
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нехило он отгребет за пять летов из наших налогов ....курвота ненасытная !!
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скоро за порохом и яником будем жалеть а ющенка вспоминать как сладкий сон. к власти пришло какоето чтото, я имею в виду всех, которое не имеет ни чести ни совести и вообще ничего человеческого кроме личных, меркантильных амбиций и гнилого я...........
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под это определение как раз больше всех и подходят порох и янык...
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среднюю зарплату за 5 лет?...не хило отсудился и восстановился! даже не смешно...
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Уже, к сожалению, тысячи полицейских, судей, прокуроров и т.д. времен Страусиного восстановились и получили компенсацию, про этого написали только потуму, что он в свое время напукал в эфирном пространстве. К сожалению, ЕСПЧ признала люстрацию в Украине нарушением прав человека, хоть при этом, в той же Польше проводится каждые 5 лет, это тот момент, когда ЕС хочется послать нах.р, но то такое, личное. А так, такое происходит постоянно, из-за якобы нарушенной процедуре люстрации, что то вроде, ты работал при яныке, значит уволет. Нужно было через уголовную статью, за нарушения, если они были, если их небыло, нет основания к люстрации, как то так.
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Может компенсацию заплатить с кармана тех кто виноват в этом, а не с нашего кармана.
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судей надо было менять, а не порохоПЕСовских оставлять.
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Видно Зеленский не понимает? Значит нам нужно выводить мразь и линчевать
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ТО ЕСТЬ ВЛАСТЬ ОПЯТЬ РЕШИЛИ ЗАМЫЗГАТЬ !😀😀😀
Это лучше всего сумеют сделать зебобики
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ЕСПЧ признал люстрацию незаконной. И скоро все люстрированные будут требовать компенсацию. Слава Петру и Парубию.
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Повна неспроможність СБУ, МВС і прокуратури: шита білими нитками справа "вбивць П. Шеремета", обмін фігурантів злочинів проти Майдану, багаторазові виклики П. Порошенка, які закінчуються нічим, тепер "Кіберальянс". О, час від часу вдається підловити на хабарі якогось чиновника.
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Рябошапка для него место держал.

Лариса Сарган@SarganLarysa

Штош!
Люстрованим приготуватися... до роботи Перший вже пішов!
На посаді прокурора міста Києва рішенням суду поновлено люстрованого Юлдашева.
До речі, прокуратура міста Києва вже три місяці без керівника.





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Грошей на ********** нема, зате є гроші на таких як юлдашев! Та какая разніца на што гроші!
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Як журнашльондри нагадили нашій армії на мільярди
Я вообще не понимаю, как у кого-то рука поднимается осуждать тех, кто добывал контрабандой из России комплектующие и запчасти для нашей военной техники.
И я не вчера родилась, я прекрасно понимаю, что контрабанда, да ещё и такая опасная, обрастает огромными издержками за риск. Я не знаю, как формируется цена на черном рынке. И вы не знаете. И "аааа вдвое дороже" - на самом деле не "аааа", а может быть и втрое, и вчетверо. Потому что если вам критически нужен товар и речь идёт о вашем выживании, вы отдадите столько, сколько сможете.
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что на Евровидение едет кто-то неприкацапленный да ещё и с песней на украинском языке, как у Аласании резко исчезли деньги на поездку группы. Ах, ну да, их же арестовали. Внезапно. Совпадение. Угу.
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Если эти идиоты не заменят всех судей, то так и яныка в должности скоро восстановят...
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Ну вот тут как раз вина предыдущей власти. Они так и не переломали хребет системе. Хотя могли, в отличии он нынешних клоунов. Сопливая зелень в приципе ни на что не способна. Единственное что от них можно ждать это чтоб они до конца своего срока не налажали на столько чтоб эта страна с треском рухнула. Если будет по другому, то можно будет сказать что отделались довольно нормально. А вот порох и его команда МОГЛИ реально поменять систему... но не захотели. Они в нее органично встроились и сказали всем - по шконкам твари!. Твари и разбежались. Сейчас вылазят потихоньку. Вот и все. Сегоднящние клоуны ничего сделать не способны. Теперь ждать следующего мессию. Но это уже будет не в ближайшие пару десятилетий точно.
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Нахрена сто років здалась нам така люстрація.Це звичайне ОКОЗАМИЛЮВАННЯ. Люстрованого прокурора Києва Юлдашева поновлено на посаді з виплатою компенсації - Цензор.НЕТ 1714
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Помню как на засерании министров Поценюка в прямом эфире вывели руководство МЧС...громкая история была, потом Петин суд ещё 500 тыс ублюдку велел выплатить....
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Нет ребята, это не цирк, это позор. Зеленскому фсе, веры нет 👎. К сожалению.
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Ось чому і живе населення в Укораїні бідно... Через ось таких покидьків як цей прокурорчик...
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Задовбали чурки біля корита . Гоу хоум в чуркастан !
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