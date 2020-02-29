 Люстрованого прокурора Києва Юлдашева поновлено на посаді з виплатою компенсації

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що суд скасував наказ генерального прокурора від 3 березня 2015 року про звільнення Сергія Юлдашева з посади прокурора Києва. Рішенням суду Юлдашева поновлено на посаді.
Також Офіс генерального прокурора має виплатити Юлдашеву середню зарплату за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 березня 2015 року та до моменту фактичного відновлення на посаді.
Офіс генпрокурора має поінформувати Міністерство юстиції про відкликання відомостей про застосування до Юлдашева закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
У 2015 році Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
Як відомо, Юлдашев працював одним із керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за обвинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою замгенпрокурора Баганця.
Кроме того, в больщенстве случаях, и даже при всем желании - хрен уже что поделаешь. Закон не имеет обратной силы
так что - ДА. спасибо мальдивскому патриоту.
но передай куратору, что ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ТУТ ЗЕБИЛЫ, и как раз на Цензоре - большинство вменяемых.
Так вот, рассказываю:
- никто не имел такой власти, как ишак
- ишак контролирует ВСЕХ СИЛОВИКОВ, ВСЮ РАДУ, полицию, СБУ, прокуратуру;
- ишаку не нужно ни с кем договариваться - единственному из всех президентов, ибо у него МОНОБОЛЬШИНСТВО (такого не было ни у Янука, ни тем более у Порошенко или Юща).
Он может делать ВСЕ. У него нет ограничителей.
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И вот, имея возможность делать все - он за год с блеском ВСЁ ПРОСРАЛ.
Промышленность, войну, реформы, коммуналку...
Он 1000 раз мог внести в Раду закон, который не позволяет обходить люстрацию.
И этот закон на следующий день был бы принят.
Ну и? - ишак сделал это?
Порошенко - не мог. Порошенко вынужден был лавировать и идти на уступки - ибо Порошенко нужна была поддержка таких законов, как о войне с РФ, о членстве в НАТО и т.п. - и за это он расплачивался уступками по люстрации и т.д.
Но ишаку не нужны союзники.
МОНОБОЛЬШИНСТВО. Впервые в истории Украины.
И имея все - ишак все просрал.
Передай это куратору.
И не изображай больше дурака - даже за деньги.
Теперь ждешь праздника, когда этот гребанный цирк свалит.
Другой вопрос - ПОЧЕМУ партия пороха принимала такие не судебоустойчивые законы и почему так их применяла, чтобы без проблем можно было оспорить ?
П'ятниця, 6 грудня 2019
Это лучше всего сумеют сделать зебобики
Звісно , що так
Лариса Сарган@SarganLarysa
Штош!
Люстрованим приготуватися... до роботи Перший вже пішов!
На посаді прокурора міста Києва рішенням суду поновлено люстрованого Юлдашева.
До речі, прокуратура міста Києва вже три місяці без керівника.
Я вообще не понимаю, как у кого-то рука поднимается осуждать тех, кто добывал контрабандой из России комплектующие и запчасти для нашей военной техники.
И я не вчера родилась, я прекрасно понимаю, что контрабанда, да ещё и такая опасная, обрастает огромными издержками за риск. Я не знаю, как формируется цена на черном рынке. И вы не знаете. И "аааа вдвое дороже" - на самом деле не "аааа", а может быть и втрое, и вчетверо. Потому что если вам критически нужен товар и речь идёт о вашем выживании, вы отдадите столько, сколько сможете.