 Люстрованого прокурора Києва Юлдашева поновлено на посаді з виплатою компенсації

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що суд скасував наказ генерального прокурора від 3 березня 2015 року про звільнення Сергія Юлдашева з посади прокурора Києва. Рішенням суду Юлдашева поновлено на посаді.

Також Офіс генерального прокурора має виплатити Юлдашеву середню зарплату за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 березня 2015 року та до моменту фактичного відновлення на посаді.

Офіс генпрокурора має поінформувати Міністерство юстиції про відкликання відомостей про застосування до Юлдашева закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

У 2015 році Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Як відомо, Юлдашев працював одним із керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за обвинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою замгенпрокурора Баганця.