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 Політика України
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Все про:боєприпаси (979) Забродський (18) ЗСУ (454)

 "Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський

Сума в 76 млн грн на закупівлю артилерійських боєприпасів - це як насмішка над боєздатністю ЗС України.

Про це говорить генерал ЗСУ, народний депутат від ЄС Михайло Забродський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

Він зазначає, що в державне оборонне замовлення на 2020 рік закладено занадто занижені ціни. За його словами, Міністерство оборони планує закупити 100-мм постріли до МТ-12 у кількості 5000 штук на 9,9 млн грн, а також 152-мм постріли без уточнення номенклатури та гармати) в кількості 7000 штук на 66,4 млн грн.

"На перший погляд, нібито кількість досить значна, але… придивіться до ціни: планується закупити 100-мм постріли в середньому за… 1980 грн/постріл! Для порівняння: вже зараз 60-міліметрові мінометні постріли закуповують за ціною удвічі вищою! Закладання такої ціни може свідчити лише про бажання зірвати постачання гостродефіцитних снарядів.

Із 152-мм пострілами ситуація ще цікавіша: купуючи у 2019 році постріли до артсистеми Д-20 за 25 тисяч гривень, а корпуси (лише корпуси як частину пострілу!) до найдалекобійнішого "Гіацинту" за 32 тисячі гривень, якимось дивом планують у 2020 році придбати подібну продукцію за ціною 9 485 грн/постріл! Більш ніж втричі дешевше!"- зазначає Забродський.

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"На жаль, у загальному сприйнятті за такими ціновими підходами проглядається наразі лише незграбна спроба запуску механізму довготривалої військово-економічної диверсії із потенційно катастрофічними для артилерії наших Збройних сил наслідками", - переконаний нардеп, вважаючи, що загалом сума в 76 млн грн на закупівлю артилерійських боєприпасів - це насмішка над боєздатністю ЗС України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178619
 
   
 Топ коментарі
 
А Зеленые воевать не собираются, они сразу в плен.
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Нелох, как и обещал, планирует просто_перестать_стрелять.
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Точные слова очень умного человека.


18.01.2019 Шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своих президентских амбициях, сложно представить во главе украинской армии.
Об этом заявил первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин.
«Это и смешно, и трагично. Бжезинский как-то сказал: «Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия», - таким образом Владимир Горбулин ответил на вопрос, сможет ли Зеленский стать новым политическим лидером в Украине.
«Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя», - подчеркнул Горбулин в интервью «ФАКТАМ».
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это не насмешка. это генеральная линия
просто НАДО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ )))
а разве зеленкины всушники не за это голосовали )))))
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Фігня ! Зато Свінорчуковських побороли !
Ось вийде Найом і розкаже,що то цифри такі маленькі для сєкрєтності (як і його зарплата),а насправді все чікі-пікі і зашибісь !(щось типу засекречених статей бюджету РНБО).
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Большинство коментов напоминает бред пациентов психо-нарко диспансера...закрадывается мысль о местах дислокации ботоферм и применяемых там медикаментозных средствах, дозы убойные судя по всему "Насмешка над боеспособностью ВСУ - в Гособоронзаказе не выделены деньги на боеприпасы", - генерал Забродский - Цензор.НЕТ 2176
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то есть боевой генерал,Герой Украины врет! и у тебя "закрадывается мысль"?
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Амбулаторник ? "Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський - Цензор.НЕТ 5832 Я писал о коментариях, но ваше воспалённое сознание отказывается адекватно и объективно воспринимать смысл написанного ? Последствия послевыборной контузии ?
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а комментарии которые тебя так удивляют и у тебя "закрадывается мысль" по какой теме?я тебе обьясню-по теме "обороноспособности государства" тебя,все устривает я так понимаю и ты не "бредишь"
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С твоей оценкой высказываний и обещаний преЗЕдента я абсолютно согласен... "Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський - Цензор.НЕТ 3170
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Хотелось бы услышать мнение эксперда Бутусова по этому поводу, ведь он намедни так нахваливал Бубочку за оборонзаказ
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це все, що треба знати про патріотизм та професійність зедрисні
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Три миллиона долларов на год,во время войны.
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Діма, ти ж за Вовіка агітував і голосував.
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Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, ОБОРОНОЗДАТНОСТІ, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.

Родовий об'єкт цього злочину - злочини проти основ національної безпеки України.
Безпосередній об'єкт цього злочину - зовнішня безпека України, її суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, економічна чи інформаційна безпека.
Видовий об'єкт цього злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України
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Якщо раніше зелені називали оборонні заходи "торгівлею на крові", то у що це зараз у самих зелених? Тричі торгівля на крові?

Шановні, як каже Дроздов:
"РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ! РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ НА ТО, ЧИМ ПО НЬОМУ ГРАЮТЬ! РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ НА СВОГО ВІРТУОЗА!" (с)
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Один кретин сказал, что у него в голове война закончилась. А все остальные кретины ему поверили. Страна кретинов!
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\\ но ... присмотритесь к цене: планируется закупить 100 мм выстрелы в среднем за ... 1980 грн / выстрел! Для сравнения - уже сейчас 60 миллиметровые минометные выстрелы закупаются по цене в два раза выше! \\\
Присмотрелись , .... Все нормально .... Меньше воровать...... Меньше давать откаты
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Присмотрелись. Если человек идиот - то это надолго!
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Або приводь цифри та обгрунтування або не гавкай -пустобріх!
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Дык, раньше ж "барыги" были, оттого такие и цены!
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Без боеприпасов военная техника просто груда металлолома.

Если генерал прав, то эту ошибку в планировании нужно срочно исправлять.
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ЗАЧЕМ ВЫДЕЛЯТЬ НА СНАРЯДУ ЕСЛИ У МОСКОВИТОВ АТОМНОЕ ОРУЖИЕ.зачем весь этот цырк, если московиты нарушили все договора, все международные нормы и ни кто не вмешался в ситуацию и не высказал протест московитам. правильно что не выдиляются деньги на боеприпасы, так как они все распилятся и подялятся между имеющим к этому достып и возможности.
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Да, Зашквара!
ЗАЧЕМ выделять деньги на оборону, если можно купить каждому по пилюле цианистого кальция и быстро и безболезненно всем покончить с собой в случае расийской атаки!
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Зато выделены деньги Филатову на борьбу с коронавирусом - 90 млн гривен.
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Может теперь снаряды собственного производства, и оттого дешевле?
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АКТУАЛЬНо ..ще поза-ВЧОРА НЕ спати .. Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників.. ПЕРВИННО ....НЕДОПУСТИТИ голосування в другому читанні КРАДІіжку СвЗемлі Укаїни.....інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ
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краще б я це не читав... склади ті зірвані нагадав . безпомічність одним словом
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склады сожгли .а теперь зеленский виноват
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Угомонись фанат сцыкуна оманского. Мнение клоуна витьки никому не интересно))
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К сожалению, в общем восприятии, с такими ценовыми подходами просматривается пока только неуклюжая попытка запуска механизма долговременной военно-экономической диверсии с потенциально катастрофическими для артиллерии наших Вооруженных Сил последствиями", - убежден нардеп, считая, что в целом сумма в 76 млн грн на закупку артиллерийских боеприпасов выглядит насмешкой над боеспособностью ВС Украины.

Хорошо сказал. Действительно, что за сумма и сп****ть нечего. Верните Свинарчука, он научит Родину любить "Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський - Цензор.НЕТ 2219
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порохоботам все насмешка потому что кормушку отобрали!!!дутые вы генералы и патриоты!!вы првыкли только грабить туже армию!!!
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Тупой сцыкун малорос просто если хватит ума забей в гугл сравнение украинской армии 2014 года и армии 2019 года. И посмотри как настоящий президент *грабил* армиб. Все дуеш дерьмо из Г+Г и причмокиваеш?
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коли малороси дориваються до державних посад перше що вони роблять це розвалюють структуру держави підривають її обороноздатність
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Де ви, вiрi соколи Петра, Свинарчукииииии?
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