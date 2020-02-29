 "Насмішка над боєздатністю ЗСУ: в державному оборонному замовленні не виділено гроші на боєприпаси", - генерал Забродський

Про це говорить генерал ЗСУ, народний депутат від ЄС Михайло Забродський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.
Він зазначає, що в державне оборонне замовлення на 2020 рік закладено занадто занижені ціни. За його словами, Міністерство оборони планує закупити 100-мм постріли до МТ-12 у кількості 5000 штук на 9,9 млн грн, а також 152-мм постріли без уточнення номенклатури та гармати) в кількості 7000 штук на 66,4 млн грн.
"На перший погляд, нібито кількість досить значна, але… придивіться до ціни: планується закупити 100-мм постріли в середньому за… 1980 грн/постріл! Для порівняння: вже зараз 60-міліметрові мінометні постріли закуповують за ціною удвічі вищою! Закладання такої ціни може свідчити лише про бажання зірвати постачання гостродефіцитних снарядів.
Із 152-мм пострілами ситуація ще цікавіша: купуючи у 2019 році постріли до артсистеми Д-20 за 25 тисяч гривень, а корпуси (лише корпуси як частину пострілу!) до найдалекобійнішого "Гіацинту" за 32 тисячі гривень, якимось дивом планують у 2020 році придбати подібну продукцію за ціною 9 485 грн/постріл! Більш ніж втричі дешевше!"- зазначає Забродський.
"На жаль, у загальному сприйнятті за такими ціновими підходами проглядається наразі лише незграбна спроба запуску механізму довготривалої військово-економічної диверсії із потенційно катастрофічними для артилерії наших Збройних сил наслідками", - переконаний нардеп, вважаючи, що загалом сума в 76 млн грн на закупівлю артилерійських боєприпасів - це насмішка над боєздатністю ЗС України.
просто НАДО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ )))
а разве зеленкины всушники не за это голосовали )))))
Ось вийде Найом і розкаже,що то цифри такі маленькі для сєкрєтності (як і його зарплата),а насправді все чікі-пікі і зашибісь !(щось типу засекречених статей бюджету РНБО).
Родовий об'єкт цього злочину - злочини проти основ національної безпеки України.
Безпосередній об'єкт цього злочину - зовнішня безпека України, її суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, економічна чи інформаційна безпека.
Видовий об'єкт цього злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України
Шановні, як каже Дроздов:
"РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ! РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ НА ТО, ЧИМ ПО НЬОМУ ГРАЮТЬ! РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ НА СВОГО ВІРТУОЗА!" (с)
Присмотрелись , .... Все нормально .... Меньше воровать...... Меньше давать откаты
Если генерал прав, то эту ошибку в планировании нужно срочно исправлять.
ЗАЧЕМ выделять деньги на оборону, если можно купить каждому по пилюле цианистого кальция и быстро и безболезненно всем покончить с собой в случае расийской атаки!
До БОЮ
Хорошо сказал. Действительно, что за сумма и сп****ть нечего. Верните Свинарчука, он научит Родину любить