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Все про:МВФ (669) Люнгман Йоста (16)

 Команда МВФ досягла прогресу в переговорах, дискусія триває, - Люнгман

Команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив і продовжить дискусію найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть найближчими днями", - сказав він.

Як повідомлялося, група експертів МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня.

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Нагадаємо, 17 лютого 2020 року завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі - SDR2,8 млрд або близько $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати за нею лише перший транш SDR1 млрд (близько $1,4 млрд). У 2019 році фінансування відсутнє.

Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019-го домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів.

Національний банк України очікує затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду нової програми для країни в першому кварталі 2020 року, повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178618
 
 
 Топ коментарі
 
Проценты землёй согласились брать?
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Прогрес у перемовинах не означає надання грошової позики.
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Дипломатично,отже туманно. А Каламойшу Зє не обідить. Записи не горять. А траншу не буде.
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Зеленский и его зекоМАНДА тоже не теряются,
«Минздрав забрал закупку части лекарств у международных организаций»
похоже арахамия сможет не торгуя водой, пока, подкапуститься
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в смартфоне было написано и правнукам хватит Команда МВФ досягла прогресу в переговорах, дискусія триває, - Люнгман - Цензор.НЕТ 4652
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точно , землі на цей рік віддати відсотки повинно вистачити ...а решту домовленостей "телемелицина" та "коронагрип" виконає ...по утилізації індіанців
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Кина про галабородька пересмотрелся что ли??
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я дермобородька ніколи не дивився "вечірні квартали" також ...мені вистачило кілька його виступів переглянути щоб зрозуміти що то за воно ... якій країні в світі мвф допомогла піднятися ...жодній ...зато на території де похазяйнували мвф ...соросята та інші подлеци дуже добре починали себе почувати монсанти сунгенти та інша наволоч ...але не народи пограбованих територій
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Польша...Венгрия...Южная Корея...Турцич...Грузия...Словакия.....вот не полный список стран которым сотрудеичество с МВФ пошло в прок и дало пользу...
Так что увы и ах...дело не в самом МВФ...а в том как та или иная страна распорядится деньгами МВФ....
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У Туреччині турки працюють по 14 годин, тому і заробляють гроші.
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ти у Польші скоро поляка не зустрінеш ...про Корею та "помощь" мвф ти знайдеш що почитати у "мережі" коли знайдеш час ...про решту економік теж ...перестань дурити людей
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Прогрес у перемовинах не означає надання грошової позики.
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кому , позики ...бо "терпил" тут записують "гарантами" боргів ...а "гроші навіть зі "швейцарій" нікуди не переїзджають ...тільки кілька номерів рахунків змінюють
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Торгуються, через "приват". Він бені потрібен, щоб відкликати позови проти нього. Та й гроші - найбільше кохання його життя
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А вже є стаття, яку видалили, де бубочка відстоює бєніни інтереси.
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https://www.youtube.com/watch?v=mdbqA-y4Fbw&t=306s Як слуги розводять українців на гроші для Коломойського! Все по поличках!
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ім прихват в йух не впирався ...ЗЕМЛЯ от їх справжня ціль ...за землю вони багато що "простят" ...
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Американське видання Daily Beast оприлюднило фотографії снайперів, які розстрілювали людей 20 лютого в Києві.

http://m.tyzhden.ua/News/127022?fbclid=IwAR2hPWkgO9Rlys8BgYPjkJ4RZjWA20uMfMNWr4urtwTfJd8rPOsde7P-xqk
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а що толку ...ці фото здається з"явилися за кілька днів після розстрілів ...за шість років мали знати про їх ВСЕ ...це звичайне лицемірство ...про МН17 знають навіть якого кольору труселя були у "оператора" який нажав "кнопку" а цих ублюдків навіть назвати по іменах не можуть
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Українцям треба вивчити досвід Ісландії. Країна опинилась під непід'ємними зовнішніми боргами, люди скликали референдум і проголосували за відмову платити по рахунках. Світові потуги пригрозили Ісландії економічною ізоляцією і санкціями. Ісландія запросила російських військових на перемовини для створення на острові російської бази. Борги Ісландії були пробачені.
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так так ...Богдан теж колись "пригрозив" ...до цього часу ніяк від "асфабадителей" позбутися не можемо ...
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Дарма люди так демонізують Переяславські угоди. Тоді такі угоди укладали по декілька разів на рік з різними сусідами у різних конфігураціях. Хмель був отруєний, орігінал цих угод "втрачений", а копія сфальшована росіянами у власних інтересах. Росіяни тоді виграли своїм традиційним методом - пересварили українські еліти, змусили битись одні з одними і цим довели Україну до Руїни. Справа поглинання була зроблена.
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Ще сказав би, що не треба плутати Сороса з колективним заходом і Штатами зокрема. Штати зробили Сороса нев'їздним. Як і декілька європейських країн. Сорос сам себе називає меценатом, але заробляє на вбивстві економік країн, куди він вкладається на гранди. Фактично Сорос є стервою. Має право. Але українці мусять мати власні інтереси. І ці інтереси не обов'язково мають бути на російському напрямку. Українські інтереси мають бути українськими.
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А шо такоє? Власне це і запропонував Бєня, коли запропонував змінити напрямок руху за 100млрд. Команда МВФ досягла прогресу в переговорах, дискусія триває, - Люнгман - Цензор.НЕТ 1681
Звісно шантаж - крок відчаю. Але його не треба відкидати
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арахания нам украм сказал он против ..Вот Это Ддно
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Йоста Люнгман... так это ему бегемот голову в "ну погоди" давил, как арбуз.... 5 серия
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Украинцы! Не вздумайте просить кредиты у России! Очень прошу, пожалуйста. Вот я и песню подходящую вспомнил: Pet Shop Boys - Go West (Official Video).

Ukraine, go west!
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Ролик круто снят. 90-е и прямо про современную Украину!
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Заходу треба припинити вважати Україну за тварину, яку не жалко принести в жертву. Що зробила Яресько? Яку угоду по реструктурізації вона уклала? Це по людські взагалі?
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Яресько сделала гениальную в своей наглости вещь. Если экономика Украины будет расти выше некоторого процента в год -- то нужно за это отчислять заданный процент от роста. Но очевидно же было, что экономика расти не будет. Это развод, но инвесторы повелись, потому что им сказали: или соглашаетесь, или будет как с Рашей, т.е. даже в мечтах ничего не получите. И это круто.
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Тобто фактор прямої агресії з боку Раші заходом взагалі не враховувавсь? Раша вхопила Україну за один бік, а захід вхопив за іншій? Бо Україна опинилась безсила і не може відповісти? Зможе відповісти, зможе... Від безвиході.
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Почему Запад схватил за бок Украину? Запад как раз развели на бабки отсрочиванием выплаты кредитов... просто так. Ну и Запад дал Безвиз!
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Кредити? Які кредити???!!! Якщо пан Антон опинеться посередині фронту під обстрілами, то що він відповість, коли у проміжках від вибухів до нього прийде кредитор і буде вимагати сплатити борг?
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Україні треба свій "план Маршала". Або щось інше. Не можна підходити до України з звичайними бізнесовими штампами
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Только так (ссылка) Кстати сейчас в московском метро ходят "инвесторы" и просят милостыню. Аргумент? Паспорт, я с Украины, там жить невозможно. Подают.
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Вовік! Меньше думай! Головне, щоб абинеюлька! Гарно ти її протролив в свойому Кварталі Команда МВФ досягла прогресу в переговорах, дискусія триває, - Люнгман - Цензор.НЕТ 6693
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значит слуги народа пенсионеров дожимать будут
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наконец-то остановились на обсуждениях и дискуссиях!
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