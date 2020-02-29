EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  8589  90
Все про:Кабмін (3737) Тігіпко (184) Арахамія (243)

 "Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради

На найближчій позачерговій сесії парламенту не розглядатимуть питання можливого призначення бізнесмена і колишнього віцепрем'єра Сергія Тігіпка на пост в уряді.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію підтвердив глава депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час ютуб-трансляції передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

На уточнююче запитання щодо можливого призначення Тігіпка Арахамія заявив: "Ні, цього не буде".

Водночас він анонсував кадрові перестановки в уряді, щоб "посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим".

Читайте також: "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку

Нагадаємо, пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не вказувалися.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178616
 
 
 Топ коментарі
 
У вшивых слуг может быть всё!
У вас премьер/министры/депутаты могут в рабочее время:
- кататься на самокате
- сидеть на и под столом
- выбирать шлюх
- прыгать по трибуне
- премировать сами себя
 показати весь коментар
 
АГА, СООБРАЖАЕТ КАК ВОРОВАТЬ БЮДЖЕТ 😀😀😀
И пенсионеров гробить
 показати весь коментар
 
Лучше 200 Ганчаруков, чем одна ватная сволочь Тигибко Забыли, как эта мерзота рассказывала, что на Донбассе нет ни каких заложников
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
а зря бибипка хоть в экономике что то как бы соображает это не то что в на самокате ездить
 показати весь коментар
 
 
Професіонал -реформатор від зелених? Мєдвєдєв, открой лічіко.
 показати весь коментар
 
 
АГА, СООБРАЖАЕТ КАК ВОРОВАТЬ БЮДЖЕТ 😀😀😀
И пенсионеров гробить
 показати весь коментар
 
 
Он та соображает, но слишком жесткий управленец - гайки с налогами и т.д. зажмет и наверно чтото кардинально в экономике будет менять (если кризис позволит), вот только толку большого от этого не будет если Тигипко не будет это делать 5-10 лет и не по лекалу западных советчиков. А этого не будет. Вообще у Украины путь один это сырьевая страна - дешевая аграрная продукция, вывоз полезных ископаемых, вывоз капиталов и людей.
 показати весь коментар
 
Вообще у Украины путь один это сырьевая страна - дешевая аграрная продукция, вывоз полезных ископаемых, вывоз капиталов и людей.

...
Навіщо розганяти зраду та песимізм? Буквально днями бро Ілон файно прорекламував українські ракети. Машинобудівний та технологічний потенціал теж є. А також IT сектор (сам працюю у цій сфері, тому в курсі).
Тому не треба підспівувати кацапам про "еврогабон" та "селюкскую хахляндию".
 показати весь коментар
 
 
P.S.: а щодо дешевої аграрної продукції та сировини... Якщо по-вумному, то в цьому нема нічого поганого чи ганебного. Значна частина прибутків Ізраїля - від експорту екологічно чистої агропродукції (хоча не лише, гебреї також можуть в хайтек). Норвегія - експортер нафти. Мовчу про арабські нафтові країни Перської затоки, наприклад ОАЕ - нафта (плюс туризм та торгівельна зона). Машини, літаки та смартфони вони не виробляють. Дивимось на добробут Еміратів.
Або Ісландія. Кам'яний вулканічний острів з єдиним ресурсом - дохріна оселедця, тріски та інших морепродуктів. При цьому заможна країна.
 показати весь коментар
 
 
А шо там в экономике соображать, это как в рыбалке - наливай да пей.
 показати весь коментар
 
 
Як красти він "соображает" добре судячи по його статках в найбіднішій країні Європи!!!
 показати весь коментар
 
 
К - крепкий хозяйственик

Проходили вже. Особливо запам'яталася зима 2013-14.
Може, ще Чівокуню та Бімбу "пригласить на княжение"?
 показати весь коментар
 
 
У вшивых слуг может быть всё!
У вас премьер/министры/депутаты могут в рабочее время:
- кататься на самокате
- сидеть на и под столом
- выбирать шлюх
- прыгать по трибуне
- премировать сами себя
 показати весь коментар
 
 
Не полный список "талантов"! Жрать,дремать, сиськи-на показ(если есть)и портить воздух!
 показати весь коментар
 
 
Портить воздух - перегиб. Там же может быть газовая атака!
 показати весь коментар
 
 
Лучше 200 Ганчаруков, чем одна ватная сволочь Тигибко Забыли, как эта мерзота рассказывала, что на Донбассе нет ни каких заложников
 показати весь коментар
 
 
Я не фанат Про российского Тегибко но счетаю что даже он будет лучше Гончарука
 показати весь коментар
 
 
ФУУ
На фоне тигипко наша бубочка будет смотреться клоуном, а Сивоха в тот клуб просто фейсконтроль не пройдёт 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Параграфи взаємовиключні коменті у вашому бачу я.
Абсолютною "політик проросійський" підставою є, до влади його не допускати разі в жодному щоб.
 показати весь коментар
 
 
Ця тигипка- така повзуча гидота, що, й не помiтиш, як у владне крiсло вскоче!
 показати весь коментар
 
 
перевели все внимание на Тигипка))). дядя вася сопли-бульбы пускает. и тут вауля премьер Аваков . жри-те!
 показати весь коментар
 
Арахамия турецкий знает?

кремль терпит фиаско от турков
Так шо Арахамия ДУМАЙТЕ ПОД КОГО ЛОЖИТЬСЯ 😀😀😀

"Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады - Цензор.НЕТ 1601"Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады - Цензор.НЕТ 1601https://youtu.be/uDVka9jN_N0
 Забыли поздравить Эрдогана с днём рождения- Ермак занят нетрадиционно с рашей?
 показати весь коментар
 
 
Арамис сам не знает что будет. Изменения будут и скоро мы их увидим...
 показати весь коментар
 
Арахамия уже зав. отделом кадров украинского правительства ?!
А Тигипко, конечно, беспринципная ватная сволочь.
 показати весь коментар
 
 
ара-хамия не знает кто первым начинает стрелять... по нашим....
что он может знать???? Пьеро взъерошенный
 показати весь коментар
 
 
Про Тигипко....
Помню участие Тигипко в президентской компании и его ролики:
Видео №1.
Сырёжа на танке в шлеме - ну, типа мужык-герой....
И где этот "герой" был в 2014 году? Сдулся!
Видео №2.
Сырёжа шагает по Кременчуцкому НПЗ и несёт пургу про энергетическую независимость....
А Сырёжа не в курсе, что этот завод его бывший партнер Беня отжал у государства и татар РФ, за что Украине уже впаяли больше 100 млн.у.е выплат?
П.С. Липовый герой, пиарящийся на ворованном заводе!!!
 показати весь коментар
 
 
І чому у нас до влади спливають найогидніші пики?
 показати весь коментар
 
 
Потому, что украинцы любят зраду больше, чем разумные доводы.
Есть смысл внимательно прочитать статью:
https://censor.net.ua/resonance/3178379/zelenskiyi_podpisal_proryvnoyi_ukaz_o_gosoboronzakaze

и обратить там также внимание на узаконивание нелегальных поставок ("свинарчуки")
 показати весь коментар
 
 
Щоправда, якби Тігіпко був на стороні українських національних інтересів -- то йому і ціни б не було.
 показати весь коментар
 
если б знал когда голосовал шо арашимия будет указывать кто у нас премер астановитесь хотя володе уже ничего не подконтрольно так жаль не рескнул трухануть краину..тигипко хоть на вид приятный создать тогда приват который избавил от бартэра средств движения опыт мощный арахамия нами чудит..представляете или это ..не ну это просто арахамиии как нами украми такое в уши чешет
 показати весь коментар
 
В Приваті як було жульйо при бібібкі так залишилось і досі. В банківських пачках грошей не вистачало по 1-2 купюр. Тому і не мав більше справ з Приватом.
 показати весь коментар
 
 
Да во всём согласен..но когда в девяносто шестом не было как платеж провести по гривневой зоне приват построить это семитам удалось но и жопу они от дивана отрывали и создали рабочю систему..хорошая работа я это уважаю
 показати весь коментар
 
 
5 копійок, ти до десяти рахувати не вмієш.
 показати весь коментар
 
До відома, в банківській пачці 100 купюр.
 показати весь коментар
 
как гласит старинная итальянская пословица, - "пусти сивуху в пиццерию". тоже и тигопником в кабмине.
 показати весь коментар
 
Дык, есть еще его подельник Хорошковский.
Сейчас просто нет времени описать простую схему, каким образом этот тандем, при помощи виртуальных банковских операций, приватизировал для Кучмы самые лакомые куски госимущества.
 показати весь коментар
 
Річ не в тому, що приватизував, а в тому як розпорядився приватизованим.
 показати весь коментар
 
не гоните сам факт арахамия кто он такой на должности высокой на Киеве Древней Столице..
 показати весь коментар
 
 
верьте арахамии!потом он скажет,что его не так поняли!кому вы верите?этой говорящей голове,кукле коломойского?он уже давно на срок наговорил
 показати весь коментар
 
сказал арахамия да верните мороза и кучму на это слышать от чюдилки какой у нас будет премьер ..да мы ** нулись совсем .факт и куда грести
 показати весь коментар
 
 
Кучму можна повернути спокійно. Тільки не Мороза, бо він і залишився "упоротий совєтік"
 показати весь коментар
 
В вот дядя Беня говорит что будет... Чертило Арахамия или дядя Беня??? дурачку веры нет...
 показати весь коментар
 
 
такое чюдненькое ой володя володя собрал бы вокруг мужиков не кентофф а ты ж обещял ..
 показати весь коментар
 
абхазский отброс наторговался водой , теперь назначает премьеров,
слуги народа - подонки
 показати весь коментар
 
 
это какой то сюреализм а плачу шоб содержать арахамии..укры мы докатились
 показати весь коментар
 
 
власть в панике!денег нет,обещаного нет,везде ж"па с большой буквы,видимость борьбы с кронавирусом,теперь кровати в борделе решили переставлять,недоумки!
 показати весь коментар
 
 
Дурилка,думает,что его во все кулуарные договоренности посвящают.Вначале будет кто-то исполняющим обязанности пока Закон о люстрации отменят или внесут коррективы под тигипко,а потом ближе к лету назначат
 показати весь коментар
 
 
По большому счету,какая разница,кто будет наживаться на этой стране,этнический украинец,который потом все равно уедет,чтоб своим детям дать европейское образование и достойную жизнь,или какой-то Ара Хамия,в результате оба вытащат сколько смогут и свалят.
 показати весь коментар
 
Ну хорошо,давайте будем болеть за своих.Пускай свои украдут больше,чем чужие.
 показати весь коментар
 
 
Але коли в вас в трамваї вкрадуть гаманець,саме меньше,що вас буде хвилювати,то якої національності був злодій.
 показати весь коментар
 
Альо коли вас гвалтуватимуть, вам немає разніци, якої національності буде бастард?
 показати весь коментар
 
ну и дура (((. т.е. сам факт изнасилования вас совсем не смущает. ту в попу дай и бастарда не будет. делов то.
 показати весь коментар
 
ТА МЫ НАЛОГИ ПЛАТИМ ШОБ арахамия нам назначал...мы приехали.. УКРЫ ать утро високосное
 показати весь коментар
 
Це - велика зрада, шо не призначать Тигипку.. Стікі шоколядних методичок намарно.. А такі були пляни "Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради - Цензор.НЕТ 4807
 показати весь коментар
 
Зеидиотик, а ты заметил как все меньше и меньше поддерживают тут сцыкуна клоуна? Ну ты то особо упоротый, но наверно и сам понимаеш что Оманский уклонист капитулянт заметно проигрывает настоящему Президенту. За кого скакать будешь когда Монику с компание посадят?? И еще вопрос, ты кого больше любиш Сивоху сепара или Яременко анала?
 показати весь коментар
 
Из 40 миллионов населения, клован не смог никого больше найти, кроме хитрого молдавана.
 показати весь коментар
 
 
ну надо же как то разбавить эту татаро-еврейскую банду. Украинцы в основном тупые, раз сами не могут править в своем государстве и готовы работать или на ляха или на пана в Украине.даже власти сплошь АРАхамии и рабиновичи. жри ТЕ!
 показати весь коментар
 
Україні -- українська влада, мова і віра. Російським колаборантам вітер в спину
 показати весь коментар
 
 
В конце концов ему кто-нибудь селёдки даст?! Затмил уже всех "информзвёзд" и Мендель оставил без работы.
 показати весь коментар
 
 
А где самокритичный Дебил Милованов - министр финансов, он хоть знает как защитить себя от короновируса, это подходящая кандидатура на совмещение должностей министра финансов и министра здравоохранения для избирателей Зедебила
 показати весь коментар
 
 
Взагалі-то міністр фінансів - пані Маркарова "Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради - Цензор.НЕТ 8641
 показати весь коментар
 
 
Вибирали людину без програми,без плану дій на всю каденцію,повірили в обіцянки на краще життя....Це насмішка над нам, коли зебєня формує уряд із невігласів,просто з телевізійних масовок....це і є программа по знищенню і приниженню України...уже майже всі риги повернулись,вони вже на всіх каналах....і на фоні блюзнірства і повного розладу візмуть реваншем владу-владу кремлівської мафії (хоча вона нікуди й не дівалась)...все була імітація вільної,соборниої...мафія вже захватила пів світу.
 показати весь коментар
 
 
кто удалил?что правда глаза режет?
новость про наших бойцов пох,а очередной выс"р ара хамии в тренде!?
 показати весь коментар
 
 
просмотров 600

29.02.20 08:15 Оккупанты РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: ранен боец "Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради - Цензор.НЕТ 244328 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 3 нарушения имели место в ночь с пятницы на субботу. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого была отмечена работа снайперской пары.
Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.просмотров 5800
29.02.20 08:32 "Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады
 показати весь коментар
 
 
Плачте, плачте, дурні очі (щоб повилізали)
Бачили ж ви, препогані, що ви купували! (плагіат).
 показати весь коментар
 
Следующий Азиров в кабмин на место Гончарука. Нові обличчя
 показати весь коментар
 
После высеров Ахарамии "непонятно,кто открыл огонь в Золотом и вода в Крым",чурку надо послать на историческую родину
 показати весь коментар
 
 
Очень плохо....ТИГИПКО лучшая кандидатура на премьера в Украине
 показати весь коментар
 
не помню дословно чтото вроде - если блондинка перестроилась в левый ряд и включила пра-
вый поворот это ещё не значит что она поедет прямо.....
 показати весь коментар
 
 







солома

Источники продолжают сообщать
Беня хочет Бибипку, а Ринат хочет Дениса Шмыгаля,
а Зе, ****, никого вобче не хочет, включая Гончарука и стоящего за ним Пинчука.
Вот такой себе пазл.


 показати весь коментар
 


солома

"Порешили немедленно кончать Маркарову,менять ее на Игоря Уманского,а также отправлять на хер министра обороны,министра энергетики Алексея Оржеля вместе с его мажорным хозяином Тынным, министра иностранных дел Пристайко поменяют на Кулебу-типа меньшее зло, но все равно херово"
 показати весь коментар
 


солома

"Министра образования,министров экономики, здравоохранения и социальной политике тоже на хер. В общем,из детского сада,засравшего экономику, остается только старший пионервожатый,он же надзиратель-Арсен Борисович Аваков.И приколист, Дубилет. Чтобы было кому развлекать народ"
 показати весь коментар
 
 
Это был тест на то как отреагирует общество. Поставят менее именитого вора.
 показати весь коментар
 
 
ну чего растявкались порохоПЕСики? Как порох законы менял что бы кума в прокуроры пристроить, то нормально, а тут кто-то, что-то пернул про тигипка и уже обмороки... как буд-то он уже премьер.
 показати весь коментар
 
 
Зедебил продер зыркалы после ночи и приполз писать херню как обычно, да, илиот?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору