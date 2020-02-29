 Окупанти РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, поранено бійця

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі здійснили обстріли поруч із Водяним із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського з мінометів калібру 82 мм противник випустив 18 мін;

- поруч із Новотроїцьким - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстрілиу наших позицій, а саме:

- неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;

- двічі в районі населеного пункту Оріхове із 120-мм мінометів ворог випустив 9 мін та 3 міни з міномета калібру 82 мм.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме:

- поруч із Невельським - із 120-мм міномета (6 мін);

- неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Красногорівка зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також вівся вогонь із великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат немає, додали в штабі ООС.