EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  837  18
Матеріали за темою:
Все про:війна (2076) обстріл (6023) Донбас (15441) операція Об'єднаних сил (2111)

 Окупанти РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, поранено бійця

28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, ще 3 порушення зафіксовано в ніч із п'ятниці на суботу. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім цього, було зафіксовано роботу снайперської пари.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі здійснили обстріли поруч із Водяним із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського з мінометів калібру 82 мм противник випустив 18 мін;
- поруч із Новотроїцьким - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстрілиу наших позицій, а саме:

- неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове із 120-мм мінометів ворог випустив 9 мін та 3 міни з міномета калібру 82 мм.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Дивіться також: Воїн 93-й ОМБр Володимир Федченко загинув 27 лютого в зоні ООС від кулі ворожого снайпера. ФОТО

Від початку цієї доби російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме:

- поруч із Невельським - із 120-мм міномета (6 мін);
- неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Красногорівка зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також вівся вогонь із великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат немає, додали в штабі ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178613
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим українським бійцям
 показати весь коментар
 
доброго ранку!... а пораненому нашому Герою невеличку "ранку" і повне відновлення...
Окупанти РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, поранено бійця - Цензор.НЕТ 2932
 показати весь коментар
 
Одужання пораненим воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одужання всім пораненим українським бійцям
 показати весь коментар
 
 
Путін поніс в Сирії розгромну поразку, тепер буде активізовуватись на українському фронті. Потрібно вводити Воєнний стан і збільшувати чисельність ЗСУ до 400 тис. солдат та офіцерів! Воєнний стан потрібен і через коронавірус, бо немає правових підстав для ізоляції хворих. А збільшення чисельності ЗСУ вже давно назріло, бо протистояти двомільйонній армії путіна маючи всього 204 тис. солдата та офіцерів - неможливо!
 показати весь коментар
 
 
оно ще старий пердун у медальках якісь хрестиків нацепляло, немов папуга якась...)) дохлий кацап-гарний кацап!!!!))
 показати весь коментар
 
 
На каждый вражеский выстрел, обязан быть адекватный ответ.
 показати весь коментар
 
 
В минских договорённостях речь идёт об отведении тяжёлого вооружения и намёка нет о "разведении" (отступлении) войск! Подскажите, кому впервые пришла в голову эта дебильная затея?
 показати весь коментар
 
 
доброго ранку!... а пораненому нашому Герою невеличку "ранку" і повне відновлення...
Окупанти РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, поранено бійця - Цензор.НЕТ 2932
 показати весь коментар
 
 
Зеля, пиши письмо турецкому султану - "Что делать ?".
Там, у них, правильный ход мысли.
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненим воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
 показати весь коментар
 
 
Запитайте хто має змогу, будь-ласка, у Зєлупи, чи йому ще "проглядається мир в очах у Путлєра"?
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 3397-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору