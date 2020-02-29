 Кличко: "Швидке ухвалення парламентом законопроєкту про столицю - це некомпетентність"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
У Конституції України йдеться про європейський напрямок розвитку нашої держави. Чому тоді комітет парламенту схвалює цей законопроєкт, щоб внести його на розгляд Верховної Ради без пропозицій і зауважень, які буде озвучено 13 березня в Страсбурзі? Так не роблять. Це - некомпетентність", - сказав Кличко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
Він зазначив, що 13 березня відбудеться зустріч у Раді Європи в Страсбурзі, присвячена питанням місцевого самоврядування, де, зокрема, буде і питання України. Після отриманих думок і висновків європейських експертів потрібно приймати документ у Верховній Раді.
"Сьогодні намагаються якнайшвидше прийняти законопроєкт про столицю. Але всі ми хочемо жити за європейськими законами, за європейськими стандартами життя. А на останньому засіданні парламентського комітету із самоврядування минулого тижня приймали до другого читання законопроєкт про столицю без рекомендацій та зауважень Ради Європи та Венеціанської комісії", - сказав Кличко.
они там и так везде - тока потом не стонать!
а хоть зеленый криворогатый быдляк поусирайтесь!
когда зеленое чмо сделает мером Киева какого очередного своего клована из 95го кармана - ето уже будет точка и стране и Киеву.
моника - ето клован на подтацовке у *****...
Виталя - Мер Киева.
Зеленая Плесень распростерла свои Зеленые крылья над страной и страна погрезилась в Зеленый мрак.
Следователь ДБР некто Сергеева требовала сегодняшнего допроса Петра Порошенко под предлогом "иначе сорвется ход следственных действий". ... и,
ВНИМАНИЕ,
с сегодняшнего дня УШЛА В ОТПУСК - фактически самоотстранилась от СОБСТВЕННО ИНИЦИИРОВАНОГО допроса.
шмарклів не боятися треба, а підтирати
Турборежим не допоміг. За півроку нова Рада ухвалила менше законів, ніж попередня
Комітет виборців України порівняв кількісні показники роботи Верховної Ради IX і VIII скликань за перші півроку роботи, зокрема, кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроектів і проведених пленарних засідань.
За даними КВУ, кількість прийнятих законів в Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші півроку депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання - 155 законів.
Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тисячі проти 1,3 тисячі.