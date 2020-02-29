 Кличко: "Швидке ухвалення парламентом законопроєкту про столицю - це некомпетентність"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

У Конституції України йдеться про європейський напрямок розвитку нашої держави. Чому тоді комітет парламенту схвалює цей законопроєкт, щоб внести його на розгляд Верховної Ради без пропозицій і зауважень, які буде озвучено 13 березня в Страсбурзі? Так не роблять. Це - некомпетентність", - сказав Кличко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він зазначив, що 13 березня відбудеться зустріч у Раді Європи в Страсбурзі, присвячена питанням місцевого самоврядування, де, зокрема, буде і питання України. Після отриманих думок і висновків європейських експертів потрібно приймати документ у Верховній Раді.

"Сьогодні намагаються якнайшвидше прийняти законопроєкт про столицю. Але всі ми хочемо жити за європейськими законами, за європейськими стандартами життя. А на останньому засіданні парламентського комітету із самоврядування минулого тижня приймали до другого читання законопроєкт про столицю без рекомендацій та зауважень Ради Європи та Венеціанської комісії", - сказав Кличко.

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