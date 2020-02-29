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Все про:вірус (340) Київ (7360) Кличко (954)

 Кличко: "Швидке ухвалення парламентом законопроєкту про столицю - це некомпетентність"

Мер Києва Віталій Кличко назвав некомпетентним рішення парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування виносити законопроєкт про столицю на друге читання до сесійної зали без врахування зауважень і пропозицій європейських партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

У Конституції України йдеться про європейський напрямок розвитку нашої держави. Чому тоді комітет парламенту схвалює цей законопроєкт, щоб внести його на розгляд Верховної Ради без пропозицій і зауважень, які буде озвучено 13 березня в Страсбурзі? Так не роблять. Це - некомпетентність", - сказав Кличко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він зазначив, що 13 березня відбудеться зустріч у Раді Європи в Страсбурзі, присвячена питанням місцевого самоврядування, де, зокрема, буде і питання України. Після отриманих думок і висновків європейських експертів потрібно приймати документ у Верховній Раді.

"Сьогодні намагаються якнайшвидше прийняти законопроєкт про столицю. Але всі ми хочемо жити за європейськими законами, за європейськими стандартами життя. А на останньому засіданні парламентського комітету із самоврядування минулого тижня приймали до другого читання законопроєкт про столицю без рекомендацій та зауважень Ради Європи та Венеціанської комісії", - сказав Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178608
 
 
 Топ коментарі
 
ну криворогатого в Киев запустите,
они там и так везде - тока потом не стонать!
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Чомусь слово "кличко" асоціюється із словом "вогнегасник". Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность - Цензор.НЕТ 619
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ну криворогатого в Киев запустите,
они там и так везде - тока потом не стонать!
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а вообще кому я отвечаю - ты же махровый кац?
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Конечно неплохой. Всю Пущу под застройку продал
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Тебя давно нах выгнать надо,особенно за ГД.
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Необхідно знати що саме побачили європейські партнери, бо можливо це не відсутність компетенції, а значно гірше!
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Виталя - мер Киева!
а хоть зеленый криворогатый быдляк поусирайтесь!
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а теперь киевлянам...
когда зеленое чмо сделает мером Киева какого очередного своего клована из 95го кармана - ето уже будет точка и стране и Киеву.
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давайте никогда не путать...
моника - ето клован на подтацовке у *****...
Виталя - Мер Киева.
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пока вся ета зеленая уклонистская ссыковня по партам скочет и водой обливается? - будующего нет.
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Боксёр политик это тоже некомпетентность. Как и политик комик, певец, фотограф, актёр, бандит, и так д.
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Виталя кик -боксер вообще-то. Бьет с обеих рук и обеих ног! Этого мало?
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а ведь Бил,который Клинтон неплохо дул на саксафоне,,,
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"все мы хотим жить по европейским законам, по европейским стандартам жизни" и пилить столичную землю тоже, как они?
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зато приняли в турбо-режиме где мозгов не надо.
Зеленая Плесень распростерла свои Зеленые крылья над страной и страна погрезилась в Зеленый мрак.
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Тоже мне новость! Вся зелёная власть - сплошная некомпетентность!
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У зелени так...
Следователь ДБР некто Сергеева требовала сегодняшнего допроса Петра Порошенко под предлогом "иначе сорвется ход следственных действий". ... и,
ВНИМАНИЕ,
с сегодняшнего дня УШЛА В ОТПУСК - фактически самоотстранилась от СОБСТВЕННО ИНИЦИИРОВАНОГО допроса.
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Чомусь слово "кличко" асоціюється із словом "вогнегасник". Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность - Цензор.НЕТ 619
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згадай про "********** палочкі" і все стане на свої місця
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Шо так, попку намулял? Хоть предохраняешься, а то короновирус)))
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Просто кайф,как вы боитесь Зеленского. Они оба тупы одинаково успокойтесь и не показывайте на сколько вы тупы. Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность - Цензор.НЕТ 9537
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каво бояцца? хахахахахахахах
шмарклів не боятися треба, а підтирати Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность - Цензор.НЕТ 2508
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виталька не все же тугодумы как ты. многие люди думают быстрее.
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До речі, про турборежим:
Турборежим не допоміг. За півроку нова Рада ухвалила менше законів, ніж попередня

Комітет виборців України порівняв кількісні показники роботи Верховної Ради IX і VIII скликань за перші півроку роботи, зокрема, кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроектів і проведених пленарних засідань.

За даними КВУ, кількість прийнятих законів в Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші півроку депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання - 155 законів.

Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тисячі проти 1,3 тисячі.
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Ну по сравнению с Ослом Оманским , кто угодно выглядит как офигенный политик . На счет Виталика плохого сказать не могу , многое в Киеве делается , да и Богдана с Ослом смог переиграть и его с КГГА не сняли, но вот когда делаются дороги и мосты , то у меня лично складывается такое впечатление , что делается так специально , что бы как можно больше и дольше народу в пробках стояло. Что бы стоя в пробках народ понимал , что что то делают в городе. Я на это внимание еще прошлым летом обратил , когда на Южном мосту 300 м асфальта месяц меняли , а сколько раз там деформационные швы меняли , где максимум двое работяг еле ползали , так вообще лучше не считать.
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Оставили дуралея на потеху...Кстати за потеху нам платить. А вы как думали. И это при том какой он вред приносит и за тупые шутки. Не смешные уже.
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Шо такоє, Вєталька? Не дають ще один скляний міст збудувати? Чи філіал готелю "Салют" біля Андріївської церкви хочеш вимахати?
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