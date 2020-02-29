 Дискусія про децентралізацію в областях України триватиме ще упродовж двох тижнів, - віцепрем'єр Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль.
"Чому ми стали на шлях великого громадського обговорення? Ми почали його 25-го числа в Києві, експертним обговоренням із залученням великого кола іноземних експертів, наших партнерів з усього світу, народних депутатів, голів сформованих об'єднаних територіальних громад, місцевих голів, і, на насправді, потім поїхали до Луганської та Донецької областей. Це був початок обговорення в регіонах. Це обговорення триватиме практично наступні два тижні в областях. Ми запрошуємо всіх до висловлення своєї думки: якими мають бути зміни в Основний закон, як має закінчитися децентралізація, чим вона має закінчитися", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що ця громадська дискусія знаменує завершення першого етапу децентралізації в Україні.
"Насправді, це перший етап адміністративно-територіальної реформи, який завершиться виборами цієї осені. Ще один крок - це внесення змін до Основного закону (Конституції), щоб привести до ладу той адміністративно-територіальний устрій, який ми отримаємо після виборів до сформованих місцевих громад, відповідно до перспективних планів", - пояснив він.
За словами віцепрем'єр-міністра, адміністративно-територіальна реформа - одна з найуспішніших і одна з найзрозуміліших для українців. Також він повідомив, що, згідно з перспективними планами, в Україні має бути створено орієнтовно 1400 громад і майже 1000 вже створено.
Есть минск соглашения, есть две стороны. Украина и РФ.
Сначала прекращают огонь, обе стороны
Дальше разводят военную технику.
Вроде все, МИР, тишина.
С какого перепугу дальше Украина должна выполнять какие то условия?
Статус, амнистия боевикам РФ?
А ОРДЛО это 7% и под контролем РФ
так ответь, кто должен спрашивать у простых людей, кому ты доверяешь?..
а мы послушаем)))
Основні функції деяких так званих «радикальних націоналістів»:
- Роздрочувати російськомовних, залякувати, спрямовувати проти української влади, держави, всього українського. Доводити російськомовних до стану істерії та ненависті, робити з нейтральних обивателів союзників і активних посібників агресії РФ в Україні (як це було на Донбасі, де обивателі, залякані Правим Сектором, бігли на референдуми та лягали під танки);
- Бити українську державницьку владу за «недостатній» патріотизм та націоналізм. Ми спостерігали це протягом 2014-19 років. Державницькій владі висуваються нереалістичні псевдопатріотичні вимоги, які в реальній політиці на даний момент просто не можуть бути виконані. Оголошувати війну РФ (в 2014-му без армії та зброї), примусово насаджувати українську мову (відколовши Схід та Південь), вводити етнічні квоти, саджати без порушення КК та доказів лише за те, що регіонал/прихильник регіоналів (відколоти Схід та Південь, викликати звинувачення Заходу в політичних переслідуваннях та тиранії), примусово закривати церкви МП і кидати за грати попів (релігійна війна), закривати очі на кримінал та агентуру, яка прикривається «націоналізмом», «саджати олігархів» (обвал при цьому ключових секторів економіки). Виконання цих «ультра патріотичних» вимог очевидно розірвало б Україну на шматки. Це було б саме те, що потрібно кремлю. Це підірвало б схід і південь і відірвало їх від України. Це дозволило б кремлю відкрито "защіщать рускоязичних" і цілком аргументовано звинувачувати владу України в політичних, етнічних та релігійних репресіях в ПАРЄ, ООН і інших інститутах. Це позбавило б Україну будь-якої міжнародної підтримки. Невиконання ж утопічних вимог приводить до звинувачень з боку націоналістів у зраді, продажності, олігархічності і т.п., поширенню цих звинувачень в суспільстві;
- Таким чином українську державницьку владу у 2014-19 р.р. руками кремля валили з двох боків: звинуваченнями в «потаканню нацизму», з одного боку, і звинуваченнями в «недостатній патріотичності» та «зраді», з іншого. Причому протиріччя цих обвинувачень абсолютно не турбує кремль. Кожен споживач «ковтає» те, що підготовлено для нього, ігноруючи протилежні звинувачення;
- Вносити розкол між Україною та західними союзниками (головно, Польщею через історичні зачіпки), давати привід агентам впливу кремля на заході звинувачувати українську владу в «потаканні нацизму»;
- Створювати аналогічну картинку для споживача в РФ та для російськомовних в Україні;
- Дискредитувати протести. «Приєднання» до протестів з активним використанням своєї символіки. Провокувати сутички, переводити цивілізований протест в криваву бійню. Тим самим зменшуючи рівень підтримки протестів з боку широких мас громадян, створювати картинку, що проти «примирення з Донбасом» на умовах кремля виступають виключно агресивні «нацисти»;
- В разі масових заворушень - захоплювати адмінустанови та силові структури, тим самим паралізувати органи державного управління;
- Завдяки вождистській системі цих об'єднань та накачуванню антисемітизмом та ксенофобією зручно спрямовуються проти невгодних кремлю політиків. Для цього вождям достатньо оголосити того чи іншого політика умовним «Вальцманом», що приймається послідовниками без будь-яких сумнівів та доказів (використано було наприклад проти Яценюка, Порошенка);
- Українська держава та українські державні інститути оголошені їх лідерами «наскрізь прогнилими», «олігархічними», «захопленими жидами» і т.п. Таким чином рядові члени спрямовуються на знищення українських державних інститутів в принципі, на перманентну боротьбу та «революцію». Ворог не в кремлі, повертаємо батальйони на Київ - чисто кремлівській сценарій;
- Організації використовуються для легалізації в Україні кремлівської агентури. Протидія таким агентам під «націоналістичним» прикриттям оголошується «переслідуванням патріотів» (справа Лісника, Пашинін і т.п.);
- Використовувати для замовних злочинів та політичних убивств. При цьому створюється напруга в суспільстві, ми «вбиваємо самі себе», державницька влада, з одного боку, звинувачується в нерозкритті злочинів, покритті злочинців, а в разі кримінального переслідування «націоналістів» влада та правоохоронні органи, з іншого боку, звинувачуються в «переслідуванні патріотів», зраді (справа Бузини, Гандзюк). Кремль залишається «ніпрічьом» і лише управляє процесом взаємного стравлювання.
Склад цих організацій досить неоднорідний. Є люди, дотичні до криміналу, молодики "спортивно-бійцівського" типу. Найгірше те, що в рядові прихильники подібних організацій залучаються і щирі патріоти, часто активні пасіонарії. Справді ******* Україну, її культуру та історію. Воюють і гинуть на фронті, створюючи ціною свого життя та здоров'я додатковий піар своїм «вождям», які активно піаряться в ЗМІ тих самих олігархів, з якими вони «борються», мають прайм-тайми на 112-му чи ньюзвані.
Козломордии надо остановить сближение Украины с НАТО и вхождение в ЕС ( бо плакал их таежный союз) и переписать об этом Конституцию ШО , зебилы, доголосовались за демократию ? А поработать на лесоповалах в раше не ХО? 😀😀😀
- НЕТ!
Уже не смогла!
Очередной поток млн. беженцев уже хлынул и это только начало...
1, сначала под контроль Кабмин( вернуть все как было при Янека, рассорить с НАТО, угробить украинскую церковь)
2, подготовить к выборам президента свою кандидатуру и убрать ЗЕ
ЗЕБОБИКИ проголосовали за капитуляцию перед немытыми кацапами
«поехали дальше в Луганскую и Донецкую области, это было начало обсуждения в регионах. Это обсуждение будет продолжаться практически следующие две недели вИсточник: https://censor.net.ua/n3178606»
ПОЕХАЛ ОБСУЖДАТЬ СУДЬБУ УКРАИНЫ В САМЫЕ ПРОРОССИЙСКИЕ РАЙОНЫ
Ну: и ? Шо эти амёбы , не бывавшие и не жившие в Европе, могут насоветовать европейской части Украины?
Но идиотизм и жлобство остальных семидесяти пяти процентов одержало верх.
Вон умные крымчане уже служат в козломордии
И наверно уже их утюжат турки 😀😀😀
ВЫ ТОЖЕ ЭТОГО ЗАХОТЕЛИ?
https://youtu.be/bMZQkNXtmZo
https://youtu.be/6-Nbz-R_Afw
Вся децентрализация заключается в передаче обязанностей местным общинам, а денег в Киев! И маскируют уплату налогов от заводов в офшоры.
Налоги ВСЕ должны платиться в местный бюджет, в месте потребления (например США", а из него перечислять в государственный %.
Иначе, центр высасывает последние "соки" из областей. И местным общинам нет смысла интенсивно развиваться.
...Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів .....знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...