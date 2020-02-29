 Дискусія про децентралізацію в областях України триватиме ще упродовж двох тижнів, - віцепрем'єр Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль.

"Чому ми стали на шлях великого громадського обговорення? Ми почали його 25-го числа в Києві, експертним обговоренням із залученням великого кола іноземних експертів, наших партнерів з усього світу, народних депутатів, голів сформованих об'єднаних територіальних громад, місцевих голів, і, на насправді, потім поїхали до Луганської та Донецької областей. Це був початок обговорення в регіонах. Це обговорення триватиме практично наступні два тижні в областях. Ми запрошуємо всіх до висловлення своєї думки: якими мають бути зміни в Основний закон, як має закінчитися децентралізація, чим вона має закінчитися", - сказав він.

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Шмигаль зазначив, що ця громадська дискусія знаменує завершення першого етапу децентралізації в Україні.

"Насправді, це перший етап адміністративно-територіальної реформи, який завершиться виборами цієї осені. Ще один крок - це внесення змін до Основного закону (Конституції), щоб привести до ладу той адміністративно-територіальний устрій, який ми отримаємо після виборів до сформованих місцевих громад, відповідно до перспективних планів", - пояснив він.

За словами віцепрем'єр-міністра, адміністративно-територіальна реформа - одна з найуспішніших і одна з найзрозуміліших для українців. Також він повідомив, що, згідно з перспективними планами, в Україні має бути створено орієнтовно 1400 громад і майже 1000 вже створено.

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