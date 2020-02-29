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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Франція (868) COVID-19 (425)

 МОЗ Франції закликало відмовитися від рукостискань: "Зараз вірус циркулює на нашій території"

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран порадив громадянам не тиснути один одному руки, поки новий коронавірус присутній у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Олів'є Верана.

Міністр зазначив: "Вірус зараз циркулює на нашій території. Раджу громадянам на деякий час утриматися від рукостискань".

Також він закликав французів дотримуватися правил безпеки, яких рекомендують дотримуватися представники влади.

Тим часом у Франції зареєстровано ще 19 нових випадків захворювання Covid-19. Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 57.

У Міністерстві оборони повідомили про три підтверджені випадки зараження коронавірусом на військовій базі в місті Крей на північ від Парижа.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178605
 
 
 Топ коментарі
 
То она хотела крикнуть "Шапокляксис!" но Альцгеймер внес свои коррективы...
Минздрав Франции призвал отказаться от рукопожатий: сейчас вирус "циркулирует на нашей территории" - Цензор.НЕТ 6399
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Хай тоді скажуть, шо без ризику можна жмакать...
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з Нью йорк таймс МОЗ Франції закликало відмовитися від рукостискань: "Зараз вірус циркулює на нашій території" - Цензор.НЕТ 9055 Країни,куди вже не варто їздити -червоним..
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чим пізніше в країні епідемія -тим більше шансів у багтьох(на знаходження ефективного лікування)

Україні,з її вбитою медициною і бездарним МОЗ,звичайно,все одно..
поодинці не врятуєшся...
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ЗАПИТУЮ .


ЧОМУ ТЕРМІНОВО НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ПИТАНЯ ПРО ЗАБОРОНУ ВСІХ МАСОВИХ БОГОСЛУЖІНЬ ВСІХ КОНФЕСІЙ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ?
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Вимірювання на кордоні температури у сотень бусиків з приїзжими з півночі Італії українським МОЗ -це надовго.. (
Сумні реалії нашої бідності і тупості МОЗ.
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Это верно. При встрече большие любители целоваться. Не в губы конечно, а так, щеками касаться(2 раза причем). Всё, за руку ни с кем. Но могу сказать что истерия возрастает. Во Франции конкретная паника. Уже говорят об удалённой работе (télétravail), для тех кто конечно может.
Как было в сериале про доктора Рихтера, старуха в шляпе бегала по больнице и орала- Апокалипсис! Апокалипсис! Чёрт его знает, может и так?🤐
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То она хотела крикнуть "Шапокляксис!" но Альцгеймер внес свои коррективы...
Минздрав Франции призвал отказаться от рукопожатий: сейчас вирус "циркулирует на нашей территории" - Цензор.НЕТ 6399
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Рукопожатия можно заменить вежливыми плевками.
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Будут обниматься и целоваться по-французски.
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ну еще одна ооновская озабоченность и вы лучше меня знаете, шо Турция еще немного кацапни замочит, а потом ердоган с ****** взасос цемы....
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франчуки как всегда - и вроде в НАТО и кацапню не перестают лизать...
а на выхлопе опять будут британцы, американцы, канадцы и высадка в Нормандии, шо б врачуков спасать... а надо ли?
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Так а реверанси звідки пішли?))) З чумного середньовіччя.
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Жінки гівно з подолу струшували, а чоловіки нечистоти з капелюхів. Це були темні віки і вони боролися за санітарію як могли.
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шаровичня франчуковская вечно на своем вине думает выезжать....
воевать - у них такой мысли нет - даже за самих себя.....
дета буба мелькнул, но в Украине даже вина нет..... - скоты прикацапленые есть - надо кому?
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франчуки до сих пор обвиняют американцев,
за то шо американцы когда их освобождали от немчуков,
то вроде не туда бамбили - а може с самого начала послать бы всю ету слившуюся под нацистов франчючню на зуй и нехай гаварят па немецки?
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( по данным на утро )
27.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 3667
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930

летальный исход (deaths) 28.02 deaths =70 ; 29.02 deaths =85 ( +15 )

выздоровели (recovered) : 28.02 ( 384 / 4562 ) ; 29.02 ( 445 / 5930 ) +61 вызд / +1368 инфц

смертность 27.02 : ~17 -:-18%% (57 / 335) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших

.
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САДИСТИЧНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ від такої цифри смертності? МОЗ Франції закликало відмовитися від рукостискань: "Зараз вірус циркулює на нашій території" - Цензор.НЕТ 7748
'розчарую'
2. відсотки
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отказаться от рукопожатий
Минздрав Франции призвал отказаться от рукопожатий: сейчас вирус "циркулирует на нашей территории" - Цензор.НЕТ 5032
Только поцелуи или секс!
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Feb. 29, 2020, 1:55 a.m. ET33 minutes ago33 minutes ago
Coronavirus Live Updates: New Unexplained Cases Reported in the U.S.
The cases, which were not linked to recent travel or to other confirmed cases, raised the specter of the virus spreading locally from person to person.
RIGHT NOW *ЗАРАЗ.
The new cases were reported in California, Oregon and Washington State.
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виключивши Китай,нарешті маємо"математично правильний ' графік епідемії ((
МОЗ Франції закликало відмовитися від рукостискань: "Зараз вірус циркулює на нашій території" - Цензор.НЕТ 1161
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А як МОЗ Франції відреагує на незахищені анальні контакти ************* Макрона з кремлівським недофюрером?
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закриє їх разом на 14-денний карантин )))
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