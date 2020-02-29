 МОЗ Франції закликало відмовитися від рукостискань: "Зараз вірус циркулює на нашій території"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Олів'є Верана.

Міністр зазначив: "Вірус зараз циркулює на нашій території. Раджу громадянам на деякий час утриматися від рукостискань".

Також він закликав французів дотримуватися правил безпеки, яких рекомендують дотримуватися представники влади.

Тим часом у Франції зареєстровано ще 19 нових випадків захворювання Covid-19. Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 57.

У Міністерстві оборони повідомили про три підтверджені випадки зараження коронавірусом на військовій базі в місті Крей на північ від Парижа.

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