 МОЗ Франції закликало відмовитися від рукостискань: "Зараз вірус циркулює на нашій території"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Олів'є Верана.
Міністр зазначив: "Вірус зараз циркулює на нашій території. Раджу громадянам на деякий час утриматися від рукостискань".
Також він закликав французів дотримуватися правил безпеки, яких рекомендують дотримуватися представники влади.
Тим часом у Франції зареєстровано ще 19 нових випадків захворювання Covid-19. Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 57.
У Міністерстві оборони повідомили про три підтверджені випадки зараження коронавірусом на військовій базі в місті Крей на північ від Парижа.
Україні,з її вбитою медициною і бездарним МОЗ,звичайно,все одно..
поодинці не врятуєшся...
ЧОМУ ТЕРМІНОВО НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ПИТАНЯ ПРО ЗАБОРОНУ ВСІХ МАСОВИХ БОГОСЛУЖІНЬ ВСІХ КОНФЕСІЙ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ ?
Сумні реалії нашої бідності і тупості МОЗ.
Как было в сериале про доктора Рихтера, старуха в шляпе бегала по больнице и орала- Апокалипсис! Апокалипсис! Чёрт его знает, может и так?🤐
а на выхлопе опять будут британцы, американцы, канадцы и высадка в Нормандии, шо б врачуков спасать... а надо ли?
воевать - у них такой мысли нет - даже за самих себя.....
дета буба мелькнул, но в Украине даже вина нет..... - скоты прикацапленые есть - надо кому?
за то шо американцы когда их освобождали от немчуков,
то вроде не туда бамбили - а може с самого начала послать бы всю ету слившуюся под нацистов франчючню на зуй и нехай гаварят па немецки?
27.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 3667
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
летальный исход (deaths) 28.02 deaths =70 ; 29.02 deaths =85 ( +15 )
выздоровели (recovered) : 28.02 ( 384 / 4562 ) ; 29.02 ( 445 / 5930 ) +61 вызд / +1368 инфц
смертность 27.02 : ~17 -:-18%% (57 / 335) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
.
'розчарую'
2. відсотки
Только поцелуи или секс!
Coronavirus Live Updates: New Unexplained Cases Reported in the U.S.
The cases, which were not linked to recent travel or to other confirmed cases, raised the specter of the virus spreading locally from person to person.
RIGHT NOW *ЗАРАЗ.
The new cases were reported in California, Oregon and Washington State.