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 Політика України
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Все про:Кабмін (3737) відставка (620) Арахамія (243)

 "Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим", - Арахамія про перестановки в уряді

Верховна Рада на позачерговому засіданні в середу, 4 березня, розгляне, зокрема, кадрові питання.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію підтвердив глава депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час трансляції передачі "Свобода слова Савіка Шустера" на ютуб-каналі.

"Справді, в Кабміні зараз є такі вимоги, що насувається економічна криза начебто, є ознаки, є можливість епідемії коронавірусу, і треба Кабмін перетворити, фактично, на штаб. Для того, щоб це став штаб, треба зробити кілька кадрових рішень, зокрема. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим... Когось залучити і когось вилучити, зокрема", - сказав він.

Арахамія підтвердив, що знає, про кого йдеться, але відмовився називати імена цих посадовців.

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Крім того, за його словами, на засіданні розглянуть законопроєкти про оборону, які вже три тижні перебувають на порядку денному парламенту, але не розглядалися через блокування Верховної Ради.

"І третя причина пов'язана з тим, що був проміжний звіт уряду, але вже шість місяців всі чекають, "весна настала – нікого не посадили". Нам треба заслухати звіти правоохоронних органів. Це теж ми запланували на це позачергове засідання", - зазначив Арахамія.

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Раніше пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не зазначалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178604
 
 
 Топ коментарі
 
По приколу управлять экономикой не получилось. Это вам не членом по пианине стучать.
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эта зеленая ЧИППАЛИНА уже задрала ! Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 1086
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Короновирус потребовал смены правительства на новые, но... опытные лица...
Интересно, опыт как-то связан с работой ранее в правительстве не с новым лицом?..
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придут "новые лица" потрепанные десятилетиями в политике - Тигипко и Хорошковский.

для этого мы делали РЕВОЛЮЦИЮ ДОСТОИНСТВА?
для того, чтобы опять хлебать ИСПАНСКИЙ СТЫД ?
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Тигипко, Хорошковский.
Известные ворюги.
Имеют большой опыт прихватизации госсобственности.
В других заслугах не замечены
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Саакашвили давай и Сакварелидзе иначе ненька роет себе могилу и уже готова туда прыгнуть
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арахамия предлагает себя в качестве пастуха с электродрелью в пятой точке...
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По приколу управлять экономикой не получилось. Это вам не членом по пианине стучать.
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Член не железный, Зебил устал стучать, но совершить вход в историю не получилось. Скорее каминг-аут Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 6588
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Одно из двух - или члены правительства выработались, или клавиши повылетали Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 6418
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Значить їм потрібно в дупу вставити "********* палички" щоб енергійніше працювали "Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим", - Арахамія про перестановки в уряді - Цензор.НЕТ 9786
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где вы видите Украину?

мы уже давно Бенясуэлла
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Кажется кризис начинается Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 2328 А вообще "...Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки..." нужно рефреном в заголовок выносить Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 2328 Цитаты великих
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Кто бы эту Арахамию убрал, надоел как горькая редька .
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Кого вместо него?Медведчук,Кива,Бойко,Тимошенко,Дубинский,кого мудрый народ Украины хочет видеть?
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А ту шлю...у с красным лифаном не хотите? Она бы хорошо фракцией науправляла. Там вон Кива даже про дрочку на гей-порно забыл
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Ну что вы, именно такие как он и показывают уровень избирателей зебюлов. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 1637
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У Ирокеза такая должность - всем надо е дать
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Когда говорит эта гнида, значит ничего хорошего не жди.
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И только старый попугай громко крикнул из ветвей: " Жираф большой, ему видней!". Ожидаем очередных заявлений самобытного депутата.
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За это люди сражались на Майдане?
За это отдала свои жизни Небесная Сотня ?

Я не голосовал за Зеленского, я сделаю все от меня зависящее, чтобы убрать его.

но сейчас мне СТЫДНО !
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Не в тему,но приятней даже.
===============
Сообщают, что за последние 24 часа в результате атак ударных турецких дронов были ликвидированы 17 голов русской солдатни, детоубийц и садистов
17 трупов грузом "200" отправляются в Россию.. Их там закопают как собак, т.к. ихтамнет в Сирии
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арахамию самого нужно так "усилить", чтобы оно "оперативно зникло назавжды"...
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"надвигается экономический кризис вроде бы..."
Именно по-этому Украина зачем-то должна начать поставлять воду оккупантам в Крым? Или кризис - это нынешнее состояние Мордора?
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слово таке загадкове -сделать кабмин. одне на одного стрілки переводять. шо не видно під кого ви всі танцюєте
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когда об "усилить кабмин" говорит арахимия?
всем понимать как пиндец еще не полный - дали буде...
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самокаты на гироскутеры поменяют или на чопперы???)
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А зелені кросовки треба змінити на турецькі мешти з загнутими носками.
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арахамия, если вы одних длббов поменяете на других длббов, вы все равно останетесь длббами.
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АРАХАМИЯ! СРОЧНО УСИЛЬ СОБОЙ РЯДЫ ПРОДАВЦОВ ГНИЛЫМИ *********** НА СВОЁМ РОДНОМ СОЧИНСКОМ БАЗАРЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! НА БОЛЬШЕЕ ТЫ НЕ СПОСОБЕН, УШЛЁПОК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Арахноид хочет. Мы тоже много чего хотим.
Например, убрать ваши ненавистные рожи.
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"Арахамия подтвердил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников." - я от одного не пойму они страной для себя управляют или для народа? Людям типа знать не обязательно?
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"нарiд" проголосовал - и в стойло. такое вот оно зе-"народовладдя".
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Таких бездарей у власти еще никогда не было.Даже янукович на ихнем фоне кажется профессором.
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Арахамия - усилитель Кабмина! Как говорила Надя - сюрреализм.
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Уберут милованова, его как послушаешь дурак-дураком.
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...есть возможность эпидемии коронавируса, и надо Кабмин превратить, фактически, в штаб. Для того, чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решенийИсточник: https://censor.net.ua/n3178604

Арахамия, ну зачем так усложнять и создавать целый штаб, если сам секретарь СНБО Данилюк сказал, что для борьбы с коронавирусом достаточно просто жрать лук, чеснок и сало? А "доктор" Комаровский уточнил, что после лука с чесноком нужно мыть руки и проветривать помещение. Все ж гениально просто!
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Самокатчик всё . А скаленкину оставят в карантине навечно.
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Что делает это кацапское, сочинское, фсбшное дерьмо в Украине?
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Извиваются , как черви . Не знают , как притормозить падающий рейтинг.
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О! Арахноморф виповз.
Лізь назад, "політик" мля.
А щодо посадок - саджалка не виросла, тарантул волохатий.
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Человек Ахметова -- Денис Шмигаль может стать премьером уже 4 марта.
Борислав Береза считает, что вице-премьер Денис Шмигаль, назначенный на должность в начале февраля, может при определенных условиях возглавить правительство.

"Если не смогут уговорить кого-нибудь из "взрослых и адекватных" возглавить правительство и стать премьером, то именно он, скорее всего, станет компромиссным вариантом, который и рейтинг Зеленского не обвалит, и голоса в зале [Верховной Рады] получит, и не будет пытаться оспорить лидерство Зеленского. Так что присмотритесь.
Но он точно не та няня которую ищет Зеленский - пишет Береза.

Ермак работает над пятью проектами "для восстановления торгово-экономических взаимоотношений с Россией".

"Нас ожидает восстановление авиасообщения между [Украиной и РФ], назначение послов, прямые торговые договора.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/ukraina-mozhet-vosstanovit-aviasoobshchenie-s-rf-shmigal-kompromissnyy-premer-glavnoe-iz-telegram-kanalov-1488845.html
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Просто брешет дурень арахамия по звонку и сам не знает что.
В квартале 95 сейчас та же санжировка полная паника не понимания и не знания ситуации. А что? Да, а что там у осла зе в голове??????????. Страна , та по ку... страна...
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"Министра образования,министров экономики, здравоохранения и социальной политике тоже на ху-. В общем,из детского сада, засравшего экономику, остается только старший пионервожатый, он же надзиратель-Арсен Борисович сАбаков. И приколист, Дубилет. Чтобы было кому развлекать народ"

"Порешили немедленно кончать Маркарову, менять ее на Игоря Уманского, а также отправлять на хе- министра обороны, министра энергетики Алексея Оржеля вместе с его мажорным хозяином Тынным, министра иностранных дел Пристайко поменяют на Кулебу-типа меньшее зло, но все равно хе-ово"
Вот только главного осла зе не меняет Беня, значит цирк с клоунами квартала 95 продолжается , сменили вывеску.


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Порешили немедленно кончать Маркарову, менять ее на Игоря Уманского,

кінчати Маркарову,як і Смоліія з Рожковою з НБУ(за високу базову ставку) ДАВНО ПОРА..
Але МВФ тоді кредит не дасть..
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А що в них означає висолоплений язик?
Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 9843
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архітепічний жест - аналог середнього пальця (фака) - виражає зневагу до традицій, правил, законів
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напевне показник здорової дитини.. ))
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Нужно менять половину министров. Иначе пропадем. Милованов, Скалецкая, Новосад, Дубилет в первую очередь.
Такие, с позволения сказать, "министры" позорят не только Президента, но и всю Украину.

Тимошенко предлагала своих высокопрофессиональных менеджеров, но Зеля отказался а зря.
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Арахимия пиξδуй обратно в свой обезьянник под Сухуми, тебе гражданство Украины дали по ошибке.
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пока ніззя..
МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АФЕРИСТ Арахамія "на низькому старті" ЗЕМЕЛЬНОЇ АФЕРИ.

"Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим", - Арахамія про перестановки в уряді - Цензор.НЕТ 4605
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Это все-равно что "усиливать" мозг, которого нет.
Чем, как, и что такое вообще - усилить мозг ??
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Басня Крылова:
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь...
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Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве
вот и правильно)
наберите туда тигипок,арбузовых,клименкив и прочей московко-рыговской продажной шелупени(((
а,там,глядишь и янек с миколой азировым подтянутся
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фу бл гидота,всплыло после "меня не так поняли" тебя арахамия прекрасно поняли,сажать будем!
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а як же "новиє ліца", нєзапятнаниє???
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Нужно ещё клоунов из Луганского цирка назначить в Кабмин. Для оперативности. А для опытности можно Галкина из РФ выписать. И Галустяна.
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Пака Україною керують неукраїнці---ніякого прогресу не буде. де гідність українців,що вибирають в своїх керманичів заробітчан, для яких Україна ,це просто територія для пограбування. Подівіться на націанальний склад ,що в ВР ,що в уряді.? Так не буває. що 80% --це не корінний народ. Тому і здаються національні інтереси,тому нас і грабують,тому ми і дідні.
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"Українець" Порошенко не грабував Україну..?
Чи при Ющенко Україну не грабували"любі друзі" ?
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Хотів би конкретикі по Порошенко. ДЕ ,КОЛИ, В КОГО .СКІЛЬКИ він вкрав? Тільки не загальними словами і з рашівсько-жидівської пропаганди. НЕ наведеш конкретики--то ти Брехун і платний троль.
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Малюську призначать заміть Скалецької,Нєфьодова "рокірнуть" з Дубілетом,а Арахамію призначать Прем"Єром ? "Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим", - Арахамія про перестановки в уряді - Цензор.НЕТ 3164
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