 "Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим", - Арахамія про перестановки в уряді

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію підтвердив глава депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час трансляції передачі "Свобода слова Савіка Шустера" на ютуб-каналі.
"Справді, в Кабміні зараз є такі вимоги, що насувається економічна криза начебто, є ознаки, є можливість епідемії коронавірусу, і треба Кабмін перетворити, фактично, на штаб. Для того, щоб це став штаб, треба зробити кілька кадрових рішень, зокрема. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його оперативнішим, досвідченішим... Когось залучити і когось вилучити, зокрема", - сказав він.
Арахамія підтвердив, що знає, про кого йдеться, але відмовився називати імена цих посадовців.
Крім того, за його словами, на засіданні розглянуть законопроєкти про оборону, які вже три тижні перебувають на порядку денному парламенту, але не розглядалися через блокування Верховної Ради.
"І третя причина пов'язана з тим, що був проміжний звіт уряду, але вже шість місяців всі чекають, "весна настала – нікого не посадили". Нам треба заслухати звіти правоохоронних органів. Це теж ми запланували на це позачергове засідання", - зазначив Арахамія.
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Раніше пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не зазначалися.
Интересно, опыт как-то связан с работой ранее в правительстве не с новым лицом?..
для этого мы делали РЕВОЛЮЦИЮ ДОСТОИНСТВА?
для того, чтобы опять хлебать ИСПАНСКИЙ СТЫД ?
Известные ворюги.
Имеют большой опыт прихватизации госсобственности.
В других заслугах не замечены
мы уже давно Бенясуэлла
За это отдала свои жизни Небесная Сотня ?
Я не голосовал за Зеленского, я сделаю все от меня зависящее, чтобы убрать его.
но сейчас мне СТЫДНО !
https://youtu.be/XNhj0Y-DX3M
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Сообщают, что за последние 24 часа в результате атак ударных турецких дронов были ликвидированы 17 голов русской солдатни, детоубийц и садистов
17 трупов грузом "200" отправляются в Россию.. Их там закопают как собак, т.к. ихтамнет в Сирии
Именно по-этому Украина зачем-то должна начать поставлять воду оккупантам в Крым? Или кризис - это нынешнее состояние Мордора?
всем понимать как пиндец еще не полный - дали буде...
Например, убрать ваши ненавистные рожи.
Арахамия, ну зачем так усложнять и создавать целый штаб, если сам секретарь СНБО Данилюк сказал, что для борьбы с коронавирусом достаточно просто жрать лук, чеснок и сало? А "доктор" Комаровский уточнил, что после лука с чесноком нужно мыть руки и проветривать помещение. Все ж гениально просто!
Лізь назад, "політик" мля.
А щодо посадок - саджалка не виросла, тарантул волохатий.
Борислав Береза считает, что вице-премьер Денис Шмигаль, назначенный на должность в начале февраля, может при определенных условиях возглавить правительство.
"Если не смогут уговорить кого-нибудь из "взрослых и адекватных" возглавить правительство и стать премьером, то именно он, скорее всего, станет компромиссным вариантом, который и рейтинг Зеленского не обвалит, и голоса в зале [Верховной Рады] получит, и не будет пытаться оспорить лидерство Зеленского. Так что присмотритесь.
Но он точно не та няня которую ищет Зеленский - пишет Береза.
Ермак работает над пятью проектами "для восстановления торгово-экономических взаимоотношений с Россией".
"Нас ожидает восстановление авиасообщения между [Украиной и РФ], назначение послов, прямые торговые договора.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/ukraina-mozhet-vosstanovit-aviasoobshchenie-s-rf-shmigal-kompromissnyy-premer-glavnoe-iz-telegram-kanalov-1488845.html
В квартале 95 сейчас та же санжировка полная паника не понимания и не знания ситуации. А что? Да, а что там у осла зе в голове??????????. Страна , та по ку... страна...
"Порешили немедленно кончать Маркарову, менять ее на Игоря Уманского, а также отправлять на хе- министра обороны, министра энергетики Алексея Оржеля вместе с его мажорным хозяином Тынным, министра иностранных дел Пристайко поменяют на Кулебу-типа меньшее зло, но все равно хе-ово"
Вот только главного осла зе не меняет Беня, значит цирк с клоунами квартала 95 продолжается , сменили вывеску.
кінчати Маркарову,як і Смоліія з Рожковою з НБУ(за високу базову ставку) ДАВНО ПОРА..
Але МВФ тоді кредит не дасть..
"мы хотим" - а може какой видосик?
морду лица повеселее и как бы на за забудку весь етот кошмарный зеленый сон?
не получится - вынос будет, и не уверен, шо без жертв....
Такие, с позволения сказать, "министры" позорят не только Президента, но и всю Украину.
Тимошенко предлагала своих высокопрофессиональных менеджеров, но Зеля отказался а зря.
МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АФЕРИСТ Арахамія "на низькому старті" ЗЕМЕЛЬНОЇ АФЕРИ.
Чем, как, и что такое вообще - усилить мозг ??
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь...
вот и правильно)
наберите туда тигипок,арбузовых,клименкив и прочей московко-рыговской продажной шелупени(((
а,там,глядишь и янек с миколой азировым подтянутся
Чи при Ющенко Україну не грабували"любі друзі" ?