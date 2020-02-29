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 Політика України
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Все про:Бойко (277) Кабмін (3737) відставка (620) Милованов Тимофій (169)

 "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку

Глава фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заявив про те, що в середу, 4 березня, уряд буде відправлено у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бойко заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

Ставлячи запитання міністру економічного розвитку і торгівлі Тимофію Милованову, Бойко заявив: "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще. Що ви зробите за ці три дні?"

На уточнююче запитання ведучого, звідки у нього така інформація, Бойко заявив: "У нас у середу буде позачергове засідання. Я сподіваюся, що їх відправлять у відставку. У будь-якому разі ми за це проголосуємо. З доброю душею".

Читайте також: Опубліковано документ із порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178603
 
 
 Топ коментарі
 
оппобыдло чувствует поддержку кремлевского холуя владимира александровича.
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Малороса Милованова малорос Зеля сменит на малороса Бойко
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2010 году Украина в Стокгольме судилась с фирташем из-за газа. Министр энергетики Бойко лично летал на этот суд , шобы проиграть его своему партнеру Фирташу,
На про вышки Бойко , чудом оказавшиеся в раше, помнят все
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Ну вот значит их обоих в топку, а Бойко - президент.
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Вздрочни на фотку "шоколадного" перед сном
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Бойко, в Дирляндию президентом?.. Да хоть в Ростов!
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Бойко идеально подходит не президента.. Умеет и врать и воровать.. У нас других президентов не бывает "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку - Цензор.НЕТ 2577
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Скалецкая прям из карантина пойдет наХ. Теперь блд даже беременность не спасёт
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вона так скоро не піде, в Сагджарах великі запаси зе-гандонів
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Бойко найадекватніша людина у парламенті. От кого потрбно у прем"єри
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Кацап, можешь это у "адекватному" свои булки подставить, я не возражаю)))
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Щоб він на вишках знову мільйони натирив?)))
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Ну іпровидців тут. Ванга Вангою поганяє аж клави горять.
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Тебе напомнить что бывает в Украине с президентами рыгоАналами ? "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку - Цензор.НЕТ 3662 .
"Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку - Цензор.НЕТ 11 .
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Это будущий ваш Президент. Представляю ваши зашкварки тут потом
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Тю, вони думають, шо турнуть Зелю і занесуть на руках великого гетьмана.
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А на какие деньги бойко накупил недвижимости на Жилянской, интересно? Снова прибарахлиться решил ? 🤔🤔🤔
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Милованов не пропадет после отставки, будет больных коронавирусом лечить часныком и салом
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Милованов вообще то специалист по ЗЕлёным косякам..
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Хто там в далині? Невже Бойко з Юлькою? "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку - Цензор.НЕТ 8020
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Мне вообще кажется что Милованова возле генделя на Троещине нашли судя по внешнему виду)
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Это результаты долгих научных исследований в области хз чего под влиянием канабиса
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Та ну! Типичный продукт мнгократных инцестов - дегенерат.
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Через що дЕвОчкІ сваряться? Мета у них одна. Покласти Україну під кацапів
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Шо таке, прям не терпиться лягти під них? можеш в рашу поїхать, чого чекать.
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Ой, сьо таке? Хто це у нас заОбіжався на правду? Зебенька чи мертвечуківець?
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Ніколи не сиділа. І ваш досвід сидіння, та відчуття, мене не цікавлять
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При нормальному прем'єрі, який би проводив проукраїнську політику, Мілованов міг би бути непоганим міністром. А так... Цьому урядові потрібен Пинзеник. Віктор Пинзеник.
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шоб гепнувся твій піззєнік по сходах.. Крім того як викручувати кишені бюджетникам та пенсам ця гидота нічого не вміє
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Пинзеник - это Комаровский от экономики:позвиздеть большой спец
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Это тот рыгоанал Бойко который нагрел народ Украины на миллионы долларов только на буровых вышках, которые достались Россиии с помощью которых Россия на черноморском шельфе уже добыла 10,5 миллиардов кубов газа!!! "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку - Цензор.НЕТ 4741Какого спрашивается *** он еще не в тюрьме??? "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку - Цензор.НЕТ 5570
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вши эт дело такое, а как приятно щикочут "Днів три вам залишилося, поки вас не порозгонив ще", - Бойко в розмові з міністром Миловановим анонсував його швидку відставку - Цензор.НЕТ 9554
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Пэтро вернись окаянный, та шож ты творишь? а? шапито 95 пакует чумаданы, анусблок потирает руки, ***** радуется, вернись!!!!
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регионалы должны быть вообще под запретом с 2014 года как коммуняки.
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Комуняки совершенно свободно проводят в Киеве слеты и съезды. И нормально себя чувствуют.
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я знову ж, в 3397-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!
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Зеленые, вы действительно зеленые, или под личиной зеленых скрываются голубые и красные цвета?
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