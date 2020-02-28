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 Політика України
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Все про:ВР (7132) Національна гвардія (674)

 У вихідні та святкові дні біля Верховної Ради з'явиться почесна варта Нацгвардії

З 1 березня у вихідні та святкові дні перед Верховною Радою проводитиметься церемоніал вшанування державних символів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу апарату Верховної Ради.

"У неділю, 1 березня 2020 р о 12:00 перед Верховною Радою буде розпочато традицію несення Почесної варти Національної гвардії України, яка супроводжуватиметься урочистим підняттям Державного прапора України", - сказано в повідомленні.

Несення почесної варти і підняття Державного прапора перед будівлею парламенту стане постійним церемоніалом у вихідні та святкові дні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178602
 
   
 Топ коментарі
 
Что "почетать" будет? Не встречал ещё возле цирка караул.
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А, точно !!!!!!!!!!!!!!!

1 марта 2014 года Совет Федерации удовлетворил просьбу президента России Владимира Путина об использовании Вооружённых Сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране[2].
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Что "почетать" будет? Не встречал ещё возле цирка караул.
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1-го марта не знаю. А 1-го апреля ДР Зеленского. Может датой ошиблись.
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А, точно !!!!!!!!!!!!!!!

1 марта 2014 года Совет Федерации удовлетворил просьбу президента России Владимира Путина об использовании Вооружённых Сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране[2].
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ДА НУ НА ..ЕР! эка клована тыркнуло...боится черного дембеля...
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якщо будівництво не найе..ся в цьому кварталі, то воно обов'язково найе..неться в наступному

(с) Степан Срака, Лесь.
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Щоб нагадувати ішакам, звідки вони є.
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Ну, і що народилось за 9 місяців зеленої вагітності, яка проходила без токсикозу і ускладнень в першому триместрі? А народилось маленьке смердюче НІЧІВО (малороською).А в України після цих пологів абсцес і зараження крові. Тримаємось і лікуємо неньку. Хто як може!
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На всяк випадок сотню автоматників перекинули до Верховної Ради - щось планують.
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Да ниче. Скоро там будут потчетные пулеметчики...
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