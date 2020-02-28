Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу апарату Верховної Ради.
"У неділю, 1 березня 2020 р о 12:00 перед Верховною Радою буде розпочато традицію несення Почесної варти Національної гвардії України, яка супроводжуватиметься урочистим підняттям Державного прапора України", - сказано в повідомленні.
Несення почесної варти і підняття Державного прапора перед будівлею парламенту стане постійним церемоніалом у вихідні та святкові дні.
1 марта 2014 года Совет Федерации удовлетворил просьбу президента России Владимира Путина об использовании Вооружённых Сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране[2].
(с) Степан Срака, Лесь.