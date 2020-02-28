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Все про:армія РФ (2029) Сирія (1498) Туреччина (1054)

 Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії. ВIДЕО

Турецька армія внаслідок масованого удару по позиціях сирійських військових в Ідлібі знищила комплекси "Бук" і "Панцир", 23 танки, стільки ж польових і самохідних гармат, а також п'ять вертольотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулуси Акар, повідомляє Anadolu.

За його словами, удари були завдані артилерією і безпілотниками у відповідь на атаку ВПС Сирії на позиції турецьких військових в Ідлібі 27 лютого, під час якої загинуло 33 солдати і ще 32 зазнали поранень. Акар зазначив, що Росія, яка підтримує Дамаск, була проінформована про дислокацію сил Туреччини в Ідлібі.

Дивіться також: Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах. ВIДЕО

Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

27 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.

Читайте також: Пристайко обговорив із Чавушоглу загибель турецьких військовослужбовців у Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178601
 
   
 Топ коментарі
 
Круто. Один панцирь -минус 15 лямов зелени сразу. Росийские пенсионэры долго будут ждать свои пенсии
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Да никогда же такого не было... И вот опять! Хай щасти туркам!
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Неважно, откуда видео. Важно, шо сведения от Турок. Так шо поехало жареное мясо на вонючую московию. Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцырь" в Сирии - Цензор.НЕТ 4813
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полюбому на пульте отпускник сидел, абизяна там бы не управилась))) так шо вчера было погашено много ипотек Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 4631
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Може хоч Редже Пердоган мікронам-макрелям мізки вправить. Пітуну вправляти немає сенсу.
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Нам би такі новини з Донбасу! Там такого добра ой як напхано.
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....экипаж станции спал , если прямо по КУМПОЛУ получили ))))
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У ватки поцреотический подъём и они пишут как Россия ударит по Турции "Калибрами" и уничтожит всё-всё у турчишек.
В представлении ватки флот Турции это такие деревянные парусники со скалящимися янычарами на борту, поэтому они будут бессильно наблюдать как могучая Россиюшка выпёрдывает "Калибры", а стрелы из лука в них не попадают. Тот вариант, что у турок есть ПВО и что у Турции есть своя ракетная ответка, ваткой категорически не принимается.
Залп, горящие караван-сараи в Турции, разбегающиеся в ужасе ишаки с янычарами с бесполезными против российских вундервафлей ятаганами, испуг в гареме султана - как-то так тупорылая вата видит себе происходящее.
Причём такое уже Рашка проходила в 1905 году с "япошками", смех, залихватские поцреотические плакаты, а вышло-то как...

Когда хромосома лишняя...(с)
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Рашка уже не успевает за технологиями.Которые ворует. Их ведь еще и воплощать кому-то надо. А некому уже. Отупели.
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Да и не на чем. Современное производственное оборудование кацапам по санкциям недоступно.
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Росіяни зімітували ракетний удар по есмінцю США в Чорному морі - розвідка 12:24, 24 грудня 2019 ЗБРОЯ 684 0 Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулись на аеродром базування. 4 грудня до Одеського морського порту прибув ракетний есмінець ВМС США DDG-71 / Думская Пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по ракетному есмінцю США «Ross», який прямував до порту Одеса.
https://www.unian.ua/weapons/10807865-rosiyani-zimituvali-raketniy-udar-po-esmincyu-ssha-v-chornomu-mori-rozvidka.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post

Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 6542
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В реале еще при пуске ракет , от этих кацапо самолетов не хрена не осталось бы . Если они в Сирии где у повстанцев вообще нет ПВО умудряются почти каждый месяц , а то и чаще, борты терять , то против нормального врага шансов у них зеро.
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Капітан есмінцю знав на 100%, що його кораблю та його підлеглим нічого не загрожує?
Я б надав наказ "Збити!"
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"Вате"
Мне нравится,
что путлер ваш -больной,

Он болен сам, он болен
вместе с вами,

Я вижу, как тяжелый шар земной

Уже плывет, под вашими
ногами.

Мне нравится, что Жирик ваш дурной

И конченый, в своей игре
словами,

Чубатый мир - сметёт его волной,

Слегка соприкоснувшись булавами.

Мне нравится, что вы не братья мне,

Среди ворья, вы беситесь
«не с жиру»…

Не Украина в
адовом огне,

А вы горите, в ненависти к
миру.

Дотроньтесь только к сыну иль к жене -

Я буду мстить вам днём,
и ночью - всуе...

Когда- нибудь в церковной тишине

Я пропою над
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"Вате" (продолжение)...

Я пропою над вами: аллилуйя!

Не трожьте окровавленной рукой…

Мою страну, мы разберёмся
сами! -

Не лезьте к нам! В наш
дом и в наш покой,

Рашистскими своими
сапогами!

От вас отгородиться бы
стеной,

Чтоб ни ракет, ни пуль над головами…

Сгори дурдом, где вы- «больны лишь мной»,
Мы будем жить и процветать не с вами !!!
по М. Цветаевой
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За каждого убитого касаба заплатят жизнями десятки турецких помидоров!
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Пока выходит , одын касаб = 33 турецких помидора .
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Ділема, блін. Тепер відпочинок в Туреччині для українців подешевшає. Це - добре. Але як Малого до чемпіонату України підготувати? Раніше він брав смартфон, йшов до басейну, ставив Ореста Лютого і чекав поки якесь одробало не в......ся. А далі двійочка, трійочка, залежно від ситуації. Йому 13, але важить 60. Удар - дай Боже! Як лапи тримаю, то руки сині. А тепер шо робити? Нормальних людей чіпати не можна, лише мішок у залі залишається. Але це не те. Москалі, коли їх б'єш, так кумедно хрюкають. Слава Україні!
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Пора Україні придбати такий безпілотник, в нас є де застосувати.
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Еееее, взагалі то ми закупили ті ж турецькі "Байрактари" ще в 2018му році
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Молодцы турки! Бейте свинособак чем поболее...
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Молодцы турки! Бейте свинособак чем поболее...
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В путінський рай уже черга! Жарь мокшу, Ердоган!
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Маленький беспилотник, управление автономное... Хрен увидишь!
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Маємо надію що Туреччина дасть просратися москалю. Щось бубочка не коментує цю подію іль іх там нєт?
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Российский тяжелый реактивный огнемет "Солнцепек" отважно обстрелял лесопосадку, а затем вступил в неравный бой с российским ПТРК "Корнет"
youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
Говорят, после этого случая ихтамнеты не подходят ближе 400 метров к этим установкам и складам их ракет. Проставляются сирийцам
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Походу солнцепек превратился в пекло.
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Кацапы от радости наверное в ладоши хлопают,опять сирийцам придется закупать у них партию дорогостоящего вооружения.
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Кацапы наверное в ладоши хлопают от радости,опять сирийцам придется закупать от них партию дорогостоящего вооружения.
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Сей час идеальный момент организовать базу НАТО или чисто США , или Турции на нашем берегу в ЧМ.
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Как раз пора, учитывая успехи зекоманды по поджатию хвоста перед оккупантом. Будет у нас НАТО, на территории где меньше всего сомневающихся, будет развиваться экономика и ***** отстанет от этих территорий как кизяк.
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Похоже у панциря голова закрутилась и тут его жах и ...эх.
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Меньше иплом надо крутить по сторонам, вот и зевнул)
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Ну вот, теперь их там точно нет!
Зачёт !
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В чем причина была?
1. Выключен (антена совершала последние обороты)
2. Отстрелял весь боекомплект
3. Экипаж вышел пописять
4. Ваш вариант.
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Очередная потужная победа русского оружия. Израиль эти панцыри (кстати это система ПВО) херачил с воздуха, теперь турки. Ехал бы панцырь через Новые Санжары, закидали бы камнями до полной детонации боекомплекта
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Такое впечатление, что его чайки могут просто засрать до смерти вместе с экипажем
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Причина в том, что беспилотник не был виден.
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Все что нужно знать про "новейший" кацапский ЗРК, который легко уничтожается беспилотником
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