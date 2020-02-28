 Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулуси Акар, повідомляє Anadolu.
За його словами, удари були завдані артилерією і безпілотниками у відповідь на атаку ВПС Сирії на позиції турецьких військових в Ідлібі 27 лютого, під час якої загинуло 33 солдати і ще 32 зазнали поранень. Акар зазначив, що Росія, яка підтримує Дамаск, була проінформована про дислокацію сил Туреччини в Ідлібі.
Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
27 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.
В представлении ватки флот Турции это такие деревянные парусники со скалящимися янычарами на борту, поэтому они будут бессильно наблюдать как могучая Россиюшка выпёрдывает "Калибры", а стрелы из лука в них не попадают. Тот вариант, что у турок есть ПВО и что у Турции есть своя ракетная ответка, ваткой категорически не принимается.
Залп, горящие караван-сараи в Турции, разбегающиеся в ужасе ишаки с янычарами с бесполезными против российских вундервафлей ятаганами, испуг в гареме султана - как-то так тупорылая вата видит себе происходящее.
Причём такое уже Рашка проходила в 1905 году с "япошками", смех, залихватские поцреотические плакаты, а вышло-то как...
Когда хромосома лишняя...(с)
https://www.unian.ua/weapons/10807865-rosiyani-zimituvali-raketniy-udar-po-esmincyu-ssha-v-chornomu-mori-rozvidka.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post
Я б надав наказ "Збити!"
Мне нравится,
что путлер ваш -больной,
Он болен сам, он болен
вместе с вами,
Я вижу, как тяжелый шар земной
Уже плывет, под вашими
ногами.
Мне нравится, что Жирик ваш дурной
И конченый, в своей игре
словами,
Чубатый мир - сметёт его волной,
Слегка соприкоснувшись булавами.
Мне нравится, что вы не братья мне,
Среди ворья, вы беситесь
«не с жиру»…
Не Украина в
адовом огне,
А вы горите, в ненависти к
миру.
Дотроньтесь только к сыну иль к жене -
Я буду мстить вам днём,
и ночью - всуе...
Когда- нибудь в церковной тишине
Я пропою над
Я пропою над вами: аллилуйя!
Не трожьте окровавленной рукой…
Мою страну, мы разберёмся
сами! -
Не лезьте к нам! В наш
дом и в наш покой,
Рашистскими своими
сапогами!
От вас отгородиться бы
стеной,
Чтоб ни ракет, ни пуль над головами…
Сгори дурдом, где вы- «больны лишь мной»,
Мы будем жить и процветать не с вами !!!
по М. Цветаевой
youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
Говорят, после этого случая ихтамнеты не подходят ближе 400 метров к этим установкам и складам их ракет. Проставляются сирийцам
Зачёт !
1. Выключен (антена совершала последние обороты)
2. Отстрелял весь боекомплект
3. Экипаж вышел пописять
4. Ваш вариант.