 Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулуси Акар, повідомляє Anadolu.

За його словами, удари були завдані артилерією і безпілотниками у відповідь на атаку ВПС Сирії на позиції турецьких військових в Ідлібі 27 лютого, під час якої загинуло 33 солдати і ще 32 зазнали поранень. Акар зазначив, що Росія, яка підтримує Дамаск, була проінформована про дислокацію сил Туреччини в Ідлібі.

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Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

27 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.