EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  11547  116
Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2029) Сирія (1498) Туреччина (1024)

 Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії

Турецька армія внаслідок масованого удару по позиціях сирійських військових в Ідлібі знищила комплекси "Бук" і "Панцир", 23 танки, стільки ж польових і самохідних гармат, а також п'ять вертольотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулуси Акар, повідомляє Anadolu.

За його словами, удари були завдані артилерією і безпілотниками у відповідь на атаку ВПС Сирії на позиції турецьких військових в Ідлібі 27 лютого, під час якої загинуло 33 солдати і ще 32 зазнали поранень. Акар зазначив, що Росія, яка підтримує Дамаск, була проінформована про дислокацію сил Туреччини в Ідлібі.

Дивіться також: Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах. ВIДЕО

Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

27 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178601
 
   
 Топ коментарі
 
Да никогда же такого не было... И вот опять! Хай щасти туркам!
 показати весь коментар
 
Неважно, откуда видео. Важно, шо сведения от Турок. Так шо поехало жареное мясо на вонючую московию. Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцырь" в Сирии - Цензор.НЕТ 4813
 показати весь коментар
 
Круто. Один панцирь -минус 15 лямов зелени сразу. Росийские пенсионэры долго будут ждать свои пенсии
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Комментаторы пишут в связи с последними событиями:#Турки за 24 ч. уничтожили более 100 ед. военной техники #Асада и сотни его солдат. За это же время Асад не смог убить даже 1 турка.

И кто после этого поверит, что это асадиты убили 33 турецких солдата?
 показати весь коментар
 
Турецкие СМИ опубликовали список 17 русских, погибших в Идлибе (Сирия) за последние дни.
Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 4391
 показати весь коментар
 
 
Не одна вьіпь тревожно взвьіла глухой ночью на болоте близ дяревни...
 показати весь коментар
 
 
зря они турков зацепили, американцы для этого и ушли, что бы они могли всякие вагнеры гонять без проблем... предлог для турков есть, ждём развитие событий
 показати весь коментар
 
 
Молодці, Турки! Ефенді Мустафа Кемаль дивиться схвально і з вишукано жорстоким задоволенням.

Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 9672
 показати весь коментар
 
 
Турция тоже великая страна, почти как Украина.
 показати весь коментар
 
Да, турки как то не тщательно подходят к вопросу.
То целуются, то воюют, то опять целуются.
Закрыть Босфор и не выделываться.
 показати весь коментар
 
всем спокойно - война будет.
когда о мире говорят два диктатора ердоган и *****? - миру не быть...

вопрос толька в сроках...
мой прогноз? - когда у ***** почки откажут -оно пойдет вразнос, шо бы как можно больше кацапни та и всех с собой забрать....
 показати весь коментар
 
 
Зебилоиды! Где вы нашли эту падаль Янелоха? Посмотрите на турков - так "заглядывают в глаза" врагу.
 показати весь коментар
 
молодцы!на перегной кацапскую нечисть!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору