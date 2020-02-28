 Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулуси Акар, повідомляє Anadolu.
За його словами, удари були завдані артилерією і безпілотниками у відповідь на атаку ВПС Сирії на позиції турецьких військових в Ідлібі 27 лютого, під час якої загинуло 33 солдати і ще 32 зазнали поранень. Акар зазначив, що Росія, яка підтримує Дамаск, була проінформована про дислокацію сил Туреччини в Ідлібі.
Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
27 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинуло 33 турецькі військовослужбовці.
И кто после этого поверит, что это асадиты убили 33 турецких солдата?
То целуются, то воюют, то опять целуются.
Закрыть Босфор и не выделываться.
когда о мире говорят два диктатора ердоган и *****? - миру не быть...
вопрос толька в сроках...
мой прогноз? - когда у ***** почки откажут -оно пойдет вразнос, шо бы как можно больше кацапни та и всех с собой забрать....