 На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, посадові особи налагодили механізм вимагання грошей із підлеглих. За різні суми хабарів фігуранти не створювали працівникам штучних перешкод у службовій діяльності, і не притягували їх до відповідальності за нібито виявлення дисциплінарного порушення.

Сума хабаря залежала від розміру щомісячних премій, які офіційно нараховували підлеглим.

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Під час слідчих дій за місцем проживання і роботи хабарників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

В рамках кримінального провадження обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.