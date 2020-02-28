EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  756  3
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2937) Правоохоронні органи (867) СБУ (5348) Донецька область (2373)

 На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України встановила одного з керівників і головного бухгалтера виправної установи Державної кримінально-виконавчої служби в Донецькій області, причетних до отримання хабарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ 01

За даними слідства, посадові особи налагодили механізм вимагання грошей із підлеглих. За різні суми хабарів фігуранти не створювали працівникам штучних перешкод у службовій діяльності, і не притягували їх до відповідальності за нібито виявлення дисциплінарного порушення.

Сума хабаря залежала від розміру щомісячних премій, які офіційно нараховували підлеглим.

На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ 02

Читайте також: ДБР затримало радника начальника і керівника одного із секторів Нацполіції у двох областях за вимагання хабаря. ФОТО

Під час слідчих дій за місцем проживання і роботи хабарників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

В рамках кримінального провадження обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178600
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О придурки ,им зэков мало и они решили на своих руки погреть На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ - Цензор.НЕТ 6114как говорится ,жадность фраера сгубила ...
 показати весь коментар
 
должностные лица любого исправительного учреждения всегда и у всех вымогают взятки,
не только у подчиненных...
у сидельцев тоже вымогают - не дают? - пытают-бьют...
хлебная такая должностюха, когда совести нет....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору