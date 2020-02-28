 "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Комаровський заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" .
Комаровський заявив: "По науковому жодних шансів побачити вакцину раніше ніж через рік-півтора немає чого і сподіватися. Можете на це не розраховувати. Клінічні випробування, тобто на сьогодні можуть проводити, величезна кількість людей, які повідомили, що у них готові препарати з якими вони готові йти до людей. Поки буде три фази клінічних випробувань, поки вони дійдуть до третьої фази пройде рік, а третя фаза триватиме щонайменше півроку. Вакцин багато вже є. Але вакцини які дійдуть до людей - це не скоро".
Мабуть тестують.
(сексом трахаються так, що аж нову партію нацюцюрників привезли)
Дурак дурака бачить здалеку.
Щойно, сидячі в Скайпі, дає геніяльні поради, - уряд, держава нічого не повинні робити з вірусом, нікому не зобов'язані допомагати, Зеленський нікаму нічево не должен. Весь народ повинен припинити здоровкатися за рука, стати від інших людей на відстань метру, кашляти у серветку.
І взагалі, головна порада Комаровського, це, порятунок потопаючого, справа рук самого потопаючого. Самі, самі...
Вопчим, "Рятуйся хто може" /Комаровський/
p.s. Я тільки одного не можу зрозуміти, а коли ж він лікує людей, якщо весь час в тілівізорі стирчить.....
якщо ти не мікробіолог-інфекціоніст, то нєфіг лізти зі своєю "експертною" думкою
Повертаючись на всі чотири сторони світу, голосно промовити: «Порошенко, ізиді окаянний!».
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Ответы на часто задаваемые вопросы :
Передача вируса. С высокой степенью вероятности предполагается, что вирус передается не только воздушно-капельным и контактным путем, но и фекально-оральным способом передачи. То есть при исследовании кала и мазков можно обнаружить вирус. Поэтому лишний раз напомню, что нужно часто мыть руки и мылить их не менее 20 секунд.
Существует высочайший риск заражения для медсестер, которые берут мазки. Да! Потому чтобы все понимали, что защитить медработников - это первоочередная морально-этическая задача любого государства. Если там, где работает медсестра, которая потенциально может встретиться с пациентом, или врач, который будет заглядывать в рот этому пациенту - нет правильного респиратора, защитной маски, спецодежды - это преступление. У нас не так много врачей и медсестер, чтобы не начинать беречь их прямо сейчас.
Эксперты утверждают, что имеется высокий риск повторного заражения. Правда! То есть у того, кто переболел, не формируется стойкого иммунитета. Это, кстати, наводит на мысль о дополнительных сложностях, которые могут возникнуть при разработке соответствующей вакцины.
Больной коронавирусом обречен на смерть или все же организм может сам справиться?
Вероятность выздороветь превышает 98%. Да, смертность 2,1%, но сейчас половина заболевших не выявляется. Огромное количество легких случаев не диагностируется. Когда человек чуть-чуть пошмыгивает носом и неплохо себя чувствует - он очень опасен и может распространять инфекцию. Сейчас огромное количество легких случаев находится без внимания, поэтому на самом деле смертность намного ниже, чем 2%.
Может ли от вируса защитить противогаз?
Может, конечно, потому что он закрывает все возможные пути попадания вируса в организм. Он закрывает глаза, рот, более того, вы не можете есть. Поэтому даже фекально-оральный путь распространения для вас не опасен. Противогаз - это хорошая штука, но рекомендовать его широко не могу.
Представляют ли опасность умершие от коронавируса?
Вирусы не живут в мертвых телах. Это глупые слухи, не имеющие к реалиям никакого отношения.
А боится ли коронавирус хлорки?
Коронавирус боится высоких концентраций хлора, спирта, перекиси водорода, основных дезинфицирующих средств, особенно специализированных для медицинских учреждений. При правильном использовании они вирус убивают
Можно ли назвать коронавирус чумой XXI века?
Нельзя, летальность чумы - выше 95%, а тут 2- 2,5%.
Почему, если от обычного гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса, ВОЗ забила тревогу?
Всегда пугает неизвестное. Когда мы не знаем откуда вирус взялся, когда мы даже до конца не понимаем пути передачи. Это болезнь, которая потенциально может убить людей, но мы имеем возможность локализовать это активными усилиями, поэтому ВОЗ забила тревогу. Здесь нужны именно организационные мероприятия, требующие координации огромного количества стран и людей.
Являются ли переносчиками летучие мыши?
У летучих мышей есть свой коронавирус, а ДНК нового уханьского коронавируса на 90% ему соответствует. Именно поэтому он смог заражать людей, но сама по себе летучая мышь не представляет опасности. Но я очень вас прошу, не надо жарить летучих мышей, ловить их. Оставьте их в покое. Биологи, кстати, говорят, что неправильно говорить «летучие мыши», правильно говорить «рукокрылые». Оставьте рукокрылых в покое, не надо их жрать!
Кварцевые лампы
Кварцевые лампы действительно могут убить вирусы в комнате, но как только в эту комнату зайдет больной человек, воздух мгновенно наполнится вирусом. Поэтому кварцевые лампы не имеют смысла там, где постоянно ходят люди. Они имеют смысл только в лечебных учреждениях, где по окончанию работы включается кварцевая лампа и выключается с началом рабочего дня.
Есть ли те, кто выздоровел?
Их сотни. И с каждым днем количество выздоровевших будет стремительно нарастать.
Помогают ли мази, вроде вьетнамского бальзама Звездочка?
Не нужно этим лечиться. Перестаньте думать о том, что намазав чем-то нос, вас минует чаша сия.
Меры профилактики остаются стандартными.
Мойте руки, гуляйте на свежем воздухе, не лезьте туда, где есть больные, если чихаете или кашляете - прикрывайтесь сгибом локтя. Перестаньте здороваться со всеми подряд за руку, если вы пожмете руку, на которую попали выделения во время кашля, а потом потрете ладонью лицо - это и есть главный способ инфицирования.
Обратите внимание на реальную статистику.
Шансы, что нас минует этот вирус - есть.
Усилия международного сообщества и Китая вызывают искреннее уважение. Если бы видели, какое количество публикаций на тему нового вируса публикуется на специализированных сайтах. После этого противно слушать истории «огромных спецов», которые запугивают народ, что в Ухани специально вывели этот вирус, чтобы уничтожить людей. Вы знаете, уже насобирали столько всего, чтобы уничтожить людей, что выводить специальные вирусы нет никакой необходимости.
Еще раз - сохраняйте оптимизм, гуляйте, требуйте от властей защиты прежде всего медработников и адекватной правдивой статистики
(простите что много буков!)