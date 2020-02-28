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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вакцина (186) Комаровський Євген (6) COVID-19 (396)

 "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський. ВIДЕО

Відомий педіатр Євген Комаровський заявив про те, що до появи першої вакцини проти коронавірусу пройде ще як мінімум півтора року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Комаровський заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" .

Комаровський заявив: "По науковому жодних шансів побачити вакцину раніше ніж через рік-півтора немає чого і сподіватися. Можете на це не розраховувати. Клінічні випробування, тобто на сьогодні можуть проводити, величезна кількість людей, які повідомили, що у них готові препарати з якими вони готові йти до людей. Поки буде три фази клінічних випробувань, поки вони дійдуть до третьої фази пройде рік, а третя фаза триватиме щонайменше півроку. Вакцин багато вже є. Але вакцини які дійдуть до людей - це не скоро".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178599
 
 
 Топ коментарі
 
Це неподобство вже вірусолог?
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А кто такой комаровский и откуда ему известны сроки появления вакцины? Он специалист по проветриванию комнат. Не больше. Надо ли верить тому, что сказано только потому, что это комаровский? Снова на экранах те же рожи, которые зарабатывает бабло на глупости и наивности.
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Это чмо уже завершило свои гастроли по паРаше??
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Отже на рік-півтора потрібно ввести Воєнний стан і перекрити кордони і зупинити евакуації з заражених країн українців які там перебувають! Оплатити українцям житло на 1,5 року в країнах де вони перебувають і хай там сидять!
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Оплатить? А с каких денег? У зебилов бюджет не выполнен на 25%
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Перше півріччя завжди таке, не потрібно панікувати!
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Мхаа. У них ноябрь и декабрь выполнен на 75% в среднем Или это тоже первое полугодие в зеленом мозгу?
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А кто такой комаровский и откуда ему известны сроки появления вакцины? Он специалист по проветриванию комнат. Не больше. Надо ли верить тому, что сказано только потому, что это комаровский? Снова на экранах те же рожи, которые зарабатывает бабло на глупости и наивности.
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...ему ***** на рыбалке рассказал! а в кремльбле ж не дураки сидят, вы в курсе "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 661
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А де міністерка МОЗ, чому не розповідає що потрібно робити? Сховалась.
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Туди їм партію контрацептивів привезли.
Мабуть тестують.

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Скалецька? Та вона, е-е-е, дала маху
(сексом трахаються так, що аж нову партію нацюцюрників привезли)
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Это чмо уже завершило свои гастроли по паРаше??
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наверное и вопрос он вирусолог "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 4491 Если нет то пусть не лезет туды куды не надо "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 592
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Комаровський не дарма тягнув мазу за дурака Зеленського на виборах, з однієї простої причини, він сам такий же дурак. як і Зеленський.
Дурак дурака бачить здалеку.
Щойно, сидячі в Скайпі, дає геніяльні поради, - уряд, держава нічого не повинні робити з вірусом, нікому не зобов'язані допомагати, Зеленський нікаму нічево не должен. Весь народ повинен припинити здоровкатися за рука, стати від інших людей на відстань метру, кашляти у серветку.
І взагалі, головна порада Комаровського, це, порятунок потопаючого, справа рук самого потопаючого. Самі, самі...
Вопчим, "Рятуйся хто може" /Комаровський/
p.s. Я тільки одного не можу зрозуміти, а коли ж він лікує людей, якщо весь час в тілівізорі стирчить.....
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просто чувак добрался до популярных в США книг по педиатрии для населения 80х годов издания "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 3048
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это их сетевое джыдайство, не обращайте внимания "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 9693
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вся зепліснява - парад невігласів
якщо ти не мікробіолог-інфекціоніст, то нєфіг лізти зі своєю "експертною" думкою
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Комаровский, це другий Кашпєровский....
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У Франції зафіксували 19 нових випадків коронавірусу, влада закликала відмовитися від рукостискань
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Недодоктор-всезнайка уже и на коронавирусе зарабатывает.
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Чому не сказано які поради він дає щоб мінімізувати можливість зараження?
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Було. Там в кінці вирізали.
Повертаючись на всі чотири сторони світу, голосно промовити: «Порошенко, ізиді окаянний!».
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Я дивився в прямому ефірі. Мити частіше руки, уникати місць скупчення людей, провітрювати класи в школах і т.п. Чому про це не сказано ні слова?
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_Ещё у... как её там? Которая "коронавирус - величайшая афёра". Ещё у неё совета спросил бы... Иди на сайт ВОЗ или CDC и читай.
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Этот недоделанный парашный поц даже не может объяснить людям, что любая вакцина в разгар эпидемии бесполезна, т.к. действует при её введении только за несколько месяцев до возможного заражения. Этот "пидиатр" такой же специалист в медицине, как и все зебилы во всём. "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 534
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Але виліплений з гівна умняк не перевершив шедеври якутського скульптора.
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Ну прям всевидящий ходячее недоразумение Ваш Комаровский Уровень шарлатана "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 9276
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Подзадрал этот маланский телевизионный лепила.
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Они Трампу под выборы что то готовят 100%. Если его выберут, то вся эта демо-руссо-еврогейская мафия может и не оклематься.
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шо воно мелить цей пройдисвіт камаровсбкий
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Блін, задрали панікери з цим короногрипом. Як колись зі свинячим. Не харчуйтеся у закладах, куди ходять (або де працюють) китайці, у транспорті користуйтеся одноразовими рукавичками і мийте нос з милом після відвідин людних місць. Невже інші проблеми зникли одномоментно з появою інфи про коронавірус?
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только для тех кому интересно! (остальные - не мучьтесь)))) буков много ))))
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Ответы на часто задаваемые вопросы :

Передача вируса. С высокой степенью вероятности предполагается, что вирус передается не только воздушно-капельным и контактным путем, но и фекально-оральным способом передачи. То есть при исследовании кала и мазков можно обнаружить вирус. Поэтому лишний раз напомню, что нужно часто мыть руки и мылить их не менее 20 секунд.

Существует высочайший риск заражения для медсестер, которые берут мазки. Да! Потому чтобы все понимали, что защитить медработников - это первоочередная морально-этическая задача любого государства. Если там, где работает медсестра, которая потенциально может встретиться с пациентом, или врач, который будет заглядывать в рот этому пациенту - нет правильного респиратора, защитной маски, спецодежды - это преступление. У нас не так много врачей и медсестер, чтобы не начинать беречь их прямо сейчас.

Эксперты утверждают, что имеется высокий риск повторного заражения. Правда! То есть у того, кто переболел, не формируется стойкого иммунитета. Это, кстати, наводит на мысль о дополнительных сложностях, которые могут возникнуть при разработке соответствующей вакцины.

Больной коронавирусом обречен на смерть или все же организм может сам справиться?
Вероятность выздороветь превышает 98%. Да, смертность 2,1%, но сейчас половина заболевших не выявляется. Огромное количество легких случаев не диагностируется. Когда человек чуть-чуть пошмыгивает носом и неплохо себя чувствует - он очень опасен и может распространять инфекцию. Сейчас огромное количество легких случаев находится без внимания, поэтому на самом деле смертность намного ниже, чем 2%.

Может ли от вируса защитить противогаз?
Может, конечно, потому что он закрывает все возможные пути попадания вируса в организм. Он закрывает глаза, рот, более того, вы не можете есть. Поэтому даже фекально-оральный путь распространения для вас не опасен. Противогаз - это хорошая штука, но рекомендовать его широко не могу.

Представляют ли опасность умершие от коронавируса?
Вирусы не живут в мертвых телах. Это глупые слухи, не имеющие к реалиям никакого отношения.

А боится ли коронавирус хлорки?
Коронавирус боится высоких концентраций хлора, спирта, перекиси водорода, основных дезинфицирующих средств, особенно специализированных для медицинских учреждений. При правильном использовании они вирус убивают

Можно ли назвать коронавирус чумой XXI века?
Нельзя, летальность чумы - выше 95%, а тут 2- 2,5%.

Почему, если от обычного гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса, ВОЗ забила тревогу?
Всегда пугает неизвестное. Когда мы не знаем откуда вирус взялся, когда мы даже до конца не понимаем пути передачи. Это болезнь, которая потенциально может убить людей, но мы имеем возможность локализовать это активными усилиями, поэтому ВОЗ забила тревогу. Здесь нужны именно организационные мероприятия, требующие координации огромного количества стран и людей.

Являются ли переносчиками летучие мыши?
У летучих мышей есть свой коронавирус, а ДНК нового уханьского коронавируса на 90% ему соответствует. Именно поэтому он смог заражать людей, но сама по себе летучая мышь не представляет опасности. Но я очень вас прошу, не надо жарить летучих мышей, ловить их. Оставьте их в покое. Биологи, кстати, говорят, что неправильно говорить «летучие мыши», правильно говорить «рукокрылые». Оставьте рукокрылых в покое, не надо их жрать!

Кварцевые лампы
Кварцевые лампы действительно могут убить вирусы в комнате, но как только в эту комнату зайдет больной человек, воздух мгновенно наполнится вирусом. Поэтому кварцевые лампы не имеют смысла там, где постоянно ходят люди. Они имеют смысл только в лечебных учреждениях, где по окончанию работы включается кварцевая лампа и выключается с началом рабочего дня.

Есть ли те, кто выздоровел?
Их сотни. И с каждым днем количество выздоровевших будет стремительно нарастать.

Помогают ли мази, вроде вьетнамского бальзама Звездочка?
Не нужно этим лечиться. Перестаньте думать о том, что намазав чем-то нос, вас минует чаша сия.

Меры профилактики остаются стандартными.
Мойте руки, гуляйте на свежем воздухе, не лезьте туда, где есть больные, если чихаете или кашляете - прикрывайтесь сгибом локтя. Перестаньте здороваться со всеми подряд за руку, если вы пожмете руку, на которую попали выделения во время кашля, а потом потрете ладонью лицо - это и есть главный способ инфицирования.

Обратите внимание на реальную статистику.
Шансы, что нас минует этот вирус - есть.
Усилия международного сообщества и Китая вызывают искреннее уважение. Если бы видели, какое количество публикаций на тему нового вируса публикуется на специализированных сайтах. После этого противно слушать истории «огромных спецов», которые запугивают народ, что в Ухани специально вывели этот вирус, чтобы уничтожить людей. Вы знаете, уже насобирали столько всего, чтобы уничтожить людей, что выводить специальные вирусы нет никакой необходимости.

Еще раз - сохраняйте оптимизм, гуляйте, требуйте от властей защиты прежде всего медработников и адекватной правдивой статистики

(простите что много буков!)
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А шо эта прорассейская мразь уже спец по вирусам??? Так и будет безнаказанно срать на Украину и сеять панику????
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Комаровский, всё ок- не парься. Твой дружбан Гордон успокоил, что "пирамидки" вполне уже спасают!
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СЕЙЧАС У ШУСТЕРА НА СЦЕНЕ ПРЫГАЕТ ЗЕЛЕНОСРАКАЯ ОБЕЗЬЯНА АРАХАМИЯ! ПЫТАЕТСЯ СНЯТЬ СВОИ ПОРТКИ И ПОКАЗАТЬ ВСЕМ СВОЮ ЗАДНИЦУ !
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Типовий зебіл, персонаж зі сторінок Ільфа й Петрова.
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это тот который втирал что чтобы заразиться коронавирусом надо целоваться взазос
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Ми в клоаці таваріщі. Інформаційній, економічній, культурній і тд. Коморовскій який не тямить нічого медицині говорить в Шустера програмі, чєлавєк який маніпулює і допускає до голосу відвертих ворогів України і ставить їх дискутувати на рівні з патріотами.
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