 "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Комаровський заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" .

Комаровський заявив: "По науковому жодних шансів побачити вакцину раніше ніж через рік-півтора немає чого і сподіватися. Можете на це не розраховувати. Клінічні випробування, тобто на сьогодні можуть проводити, величезна кількість людей, які повідомили, що у них готові препарати з якими вони готові йти до людей. Поки буде три фази клінічних випробувань, поки вони дійдуть до третьої фази пройде рік, а третя фаза триватиме щонайменше півроку. Вакцин багато вже є. Але вакцини які дійдуть до людей - це не скоро".