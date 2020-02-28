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Все про:армія (2692) Генштаб ЗС (451) призов (188)

 Торік від призову на строкову військову службу ухилилося 245 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ

У 2019 від призову на строкову військову службу в Україні ухилилося 245 тис. осіб.

Про це повідомив начальник управління призову та комплектування - заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Упродовж минулого року до правоохоронних органів призовні комісії направили матеріали на 245 тис. осіб призовного віку, які ухиляються від призову на строкову військову службу", - зазначив офіцер.

Також він повідомив, що 700 призовників, які пройшли всі етапи призовної кампаній, не прибули до військових частин без поважних причин.

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За оперативною інформацією, що надійшла до Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, до кримінальної відповідальності притягнуто 423 особи призовного віку, до адміністративної - 17 220 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178598
 
 
 Топ коментарі
 
а в 2014 - м ?

я одного знаю
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))) а одно говно даже 4 раза уклонилось... И мы все знаем как его зовут)))))))))))))
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Зебилы, а почему пока порохоботы воюют вы убегаете от призыва? В прошлом году от призыва на срочную военную службу уклонилось 245 тыс. человек, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4281
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Строкова служба має бути ліквідована, армія має бути контрактною, нам не потрібно 30 тис. строковиків яких не можна кинути в бій! Нам потрібно 30-тис додаткових професіональних військових - контрактників, які в будь яку мить можуть дати збройний опір агресору! Немає ані грошей ані ресурсів гратись в солдатики!
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Извините, но дурних нема. Никто не пойдет добровольно в армию которой управляет малорос завербованный ФСБ В прошлом году от призыва на срочную военную службу уклонилось 245 тыс. человек, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1155
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Бажаючих йти в армію багато, але в армії не має бути строковиків, армія це не виправна колонія і не школа для дітей! Армія це смертельна зброя проти ворога!
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А в разі повномасштабного нападу скільки часу ти, як головнокомандувач, готовий би був дати на масову підготовку сотень тисяч людей, які ні дня не були в армії ?

Чувак, у нас не Люксембург і поряд не Нідерланди
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У разі повномасштабного наступу мобілізація буде відбуватись без підготовки, будуть в першу чергу мобілізовуватись резервісти та ветерани, яких сотні тисяч і вони мають необхідну підготовку і досвід бойових дій! А населення буде мобілізовуватись без військової підготовки і буде набувати досвіду в таборах прискореної підготовки. За 1-1,5 роки солдата-професіонала не підготуєш!
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лейтмотив этого спича - пусть другие воюют за меня, но не я
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Так информация за прошлый год, т.е. период Параши тоже охватывает.
Выходит, что и в армию управляемую Порохатым лже-поцреотом армиявирамова тоже не особо-то шли.
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а в твою лугандонскую косяками валили призівники из чечни и бурятии ?
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А про "мою" обоснуешь, пороходрочер? Или как всегда?
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та ты комментом выше сам всё обосновал )))
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Исключительно в воображении кодлы свиночолого гетьмана.
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...эй, шимпанЗЕ, ты в курсе, что у тебя кацапская болезнь?
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А поцреот Моника сколько раз от призыва уклонился?
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А поцреоты на Монику оглядывались? Почему не на Лолиту?
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Т.е., Моника огладывался на какую-то Лолиту?
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Т.е. поцреоту обязательно оглядываться на какую-то Монику?
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...что, вася, до сих пор штаны отстирать не можешь?
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Прото укр. А ты служил? Я думаю ,что нет... я дмб 89. И срочная необходима... чтоб знали как автомат в руках держать,и не сцатся и не сратся... кацап прийдет ты ему скажеш пол шестого?
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досить радянського ідіотизму! СА була армією рабів!
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СА была АРМИЯ... в армии есть принцип единоначалия ... или это не армия а бардак.а раб это тот кто себя рабом чувствует. а служить Родине это почетный долг каждого мужика, если яйца есть...
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досить роками займатися політикою - зі сцени зразу в президенти

досить вчити фізику - з сільської діскатєкі зразу за пульт управління ядерним реактором

досить медінститутів і 6 років навчання - виклав 4 фоточки в інстаграм і іди робити операцію
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А турки показывают запчасти от ихтамнета!
Торік від призову на строкову військову службу ухилилося 245 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 9916
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ну если страна в аифоне, так и служить могут в аифоне.
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Первый этап отбора в Верховные главнокомандующие прошли...
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а что, разве президентов тоже призывает, ведь они и так главнокомандичи.
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За 4 года от дезертира-уклониста до Главнокомандующего. Нехилый карьерный рост Торік від призову на строкову військову службу ухилилося 245 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 2383
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Они за то и промечтали.. проголосовали, что прекратится война, а армия будет профессиональной...
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Яка ж тоді у нас армія, коли чверть мільйона уклонились, може 25,4 тисячи?
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Це при тому що на строкову службу набирають десь 15000 - 17000...
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все логично ,как страна к жителям ,так и жители к стране
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100%. Никто не хочет защищать заводы и зеленые тарифы принца Рината. Да и свои семьи кормить нужно и родителям помогать которые получают пенсии меньше прожиточного минимума, поетому большинство выехало на зароботки в Польшу
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Так **** идти в такую армию где солдат держат в окопах как пушечное мясо и заставляют терпеть и не поддаваться на правакации. Мало того, в ответ на убийства наших солдат ЗЕ-гавнокомандующий поздравляет врага с новым годом и днем влюбленных. Посмотрите как Ердоган ответил врагу за своих солдат. Думаю в турецкую армию желающих отбоя не будет
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На передовую отправляют контрактников...
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))) а одно говно даже 4 раза уклонилось... И мы все знаем как его зовут)))))))))))))
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Зебилы, а почему пока порохоботы воюют вы убегаете от призыва?
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Здесь многие утверждают что украинцы тупые и беспредельники и дай им оружие они перестреляют друг друга. Какая к черту армия, если людям не дают право защитить себя, свой дом и свою семью.
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почти четверть милиона - вот теперь честному, вы сами хотели бы такова союзника иметь в клубе друзей?
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А НАШ ЗЕЛЁНЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ СЛУЖИЛ В АРМИИ? А ГЛАВА СБУ ? А МИНИСТР МВД ?
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И все они ЗЕБилы. Они устали от войны. Вот и прячутся. Они же думали, что воинствующее меньшенство их будет защищать, кормить, одевать. А они сватов смотреть будут. Это очень важное занятие, которое приносит пользу......
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Гибридная война гибридная страна гибридное население А как родину защищать так мы огородами (Затэ мы писни гарно спиваемо)
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Ми і пісні співаємо і 3.14здюлєй добре роздаєм ! Кацапи не раз на своїй смердючій шкурі це відчули ! Шість років вже тримаємся а «хвальоная расейская армія» всралася !
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Да нужны такие призывники- "армия, мова, вира...."Торік від призову на строкову військову службу ухилилося 245 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6696
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у него и папа малорос . манкурт , аферист . Дивизия -мажор - отсиделась с генералами в тылах .
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Как говорили на нашей улице девки-- " Если Ты не служил, то у тебя --одно яйцо "
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Призывная армия, постороенная по совковым лекалам, это голимое очковтирательство и школа рабства. Она абсолютно небоеспособна и предназначена только для двух вещей - оправдать существование целой кучи военных чинуш и дать им возможность попилить бюджеты.
Давно пора разогнать эту шарагу а взамен создать тероборону из мотивированных добровольцев. Вот только политота ссыт пойти на этот шаг, потому что не доверяет народу. Такие формирования сегодня воюют с сепарней, а завтра могут повернуть оружие против родных коррупционеров.
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А на какие средства будет содержаться терроборона? Кто будет закупать танки, вертолёты, самолёты, ракеты? Кто будет обеспечивать взаимодействие, слаженность действий?
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1000% згоден. Добровольці це доказали з перших днів війни.
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чуть прикинул по цыфрам (теоретически от числа людей в Украине), ведь это больше половины от всех призовников, даже больше чем 2/3 Торік від призову на строкову військову службу ухилилося 245 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 483

или цыфра 245 000 не верная.
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Поки не створять нормальний резерв (як на Заході), продовжуватиметься цирк зі строковиками.
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При таком отношении власти и при такой мотивации, не пройдет и пару лет - армия скатится к довоенному уровню. Проект "контрактная армия" накрылась медным тазиком, укомплектованность личным составом 40-50%, подметание листьев и покраска заборов, заробитчанство, ворох бумаг, пьянство, совковый тупизм и т. д.
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Правителям надо создавать такую жизнь для народа , которую хотелось бы защищать . К Г Маннергейм .
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Парни, не берите пример с этого зеленого дерьма. Украина у нас одна. И кроме вас некому ее защитить.
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