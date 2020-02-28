 Торік від призову на строкову військову службу ухилилося 245 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив начальник управління призову та комплектування - заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Упродовж минулого року до правоохоронних органів призовні комісії направили матеріали на 245 тис. осіб призовного віку, які ухиляються від призову на строкову військову службу", - зазначив офіцер.

Також він повідомив, що 700 призовників, які пройшли всі етапи призовної кампаній, не прибули до військових частин без поважних причин.

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За оперативною інформацією, що надійшла до Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, до кримінальної відповідальності притягнуто 423 особи призовного віку, до адміністративної - 17 220 осіб.