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Все про:борг (183) статистика (235) тарифи (437) комунальні послуги (159) Держстат (87)

 Українці заборгували за комунальні послуги 67 млрд ​​гривень, - Держстат

У січні жителі України заплатили за "комуналку" 19,5 млрд гривень, це 83% від нарахованої за місяць суми. Найкраще платять у Києві, найгірше - в Донецькій області.

Про це свідчать дані Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

"На кінець січня 2020 р заборгованість населення по оплаті за постачання і розподіл природного газу становила 29,5 млрд, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,0 млрд, за поставки і розподіл електричної енергії - 5,5 млрд, за централізоване водопостачання і водовідведення - 4,6 млрд, за управління багатоквартирним будинком - 4,5 млрд, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 0,9 млрд грн", - сказано в повідомленні.

При цьому українці уклали 4,9 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги на загальну суму 38,6 млн гривень, додали в Держстаті.

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Найвищий рівень оплати "комуналки" в січні зафіксовано в Київській (101,9% від суми нарахувань), Тернопільській (94,6%) та Сумській (92,5%) областях. Найменше платили в Донецькій (73,2%), Одеській (76,7%), Черкаській (77,7%) і Луганській областях (77,8%).

Українці заборгували за комунальні послуги 67 млрд ​​гривень, - Держстат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178597
 
 
 Топ коментарі
 
или платите, или не пользуйтесь. жлобы и нахлебники.
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Всё равно мы все умрём от коронавируса ( так по всем телеканалам говорят) Так что не платите за коммуналку Лучше пробухайте эти бабки или снимите на них проституток Один хрен они пойдут на миллионные бонусы и премиальные менеджерам нафтогаза Один из которых сынок наташи витренко Помните эту прокацапскую сцуку (Как говорится -Кто при немцах жил тот и сейчас живёт )
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у любых журналистов с цифрами - сплошные проблемы. Они вроде даже до третьего класса не доучились
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А кормильцам можно вообще не платить . Они типо тоже люди ...
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а задолженность по зарплате 3 миллиарда...вот блин и возьмите там, *****, проценты - как раз и хватит.
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вірно, так це й працює, але гроші вже вкрали. Просто нікому не сказали. Тому з іншого боку вийшов дисбаланс.
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или платите, или не пользуйтесь. жлобы и нахлебники.
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у... все не так просто. Я хоть и плачу, но с удовольствием отказался бы от некоторых "услуг", только это не возможно...
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Всё равно мы все умрём от коронавируса ( так по всем телеканалам говорят) Так что не платите за коммуналку Лучше пробухайте эти бабки или снимите на них проституток Один хрен они пойдут на миллионные бонусы и премиальные менеджерам нафтогаза Один из которых сынок наташи витренко Помните эту прокацапскую сцуку (Как говорится -Кто при немцах жил тот и сейчас живёт )
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На поднятии тарифов олигархи и их зарубежные крыши заработали наверное 670 млрд. гривен. А учесть, что гривна одна из самым недооценённых валют мира, то трудно даже прредствить сколько это в сотнях миллиардов долларов если учитывать, что тариф по газу для населения вырос в 18-20 раз и какой низкой калоритности он поставляется в дома.
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Это не боржники, а те бедолаги, которым задолжала их держава.
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