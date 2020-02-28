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 Події, Київські новини
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 Влада Києва отримає експрес-тести на коронавірус, які використовуватимуться в аеропортах, - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що київська влада вже замовила препарати експрес-тестів на коронавірус, які планується використовувати для виявлення інфікованих в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" .

"Тільки лише вчора пройшли випробування препарати експрес-тестів, які впродовж 30, максимум 40 хвилин можуть вже дати підтвердження, людина хвора коронавірусом чи ні. Як тільки вчора пройшли випробування, ми замовили ці препарати, я дав завдання, що такі препарати експрес-тестів будуть встановлені в повітряних воротах міста Києва, в "Борисполі" і в "Жулянах" для того, щоб тих людей, які мають симптоми, виявити", - пояснив мер.

Кличко додав, що "проводяться превентивні заходи, обробляється громадський транспорт, дезінфекція кожен день".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178596
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть один чиновник шото сказал. А то ПОНЯТИЯ БРИФФИНГ У СЛУГ НАРОДА НЕТ
Видео из Италии показывает пустые полки супермаркетов,
К этому пан Кличко готов?
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"Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30, максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен коронавирусом или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и в "Жулянах" в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", - объяснил мэр.

Заява із дотриманням унікального Кличко-стайлу, що покращує настрій Власти Киева получили экспресс-тестов на коронавирус, которые будут использоваться в аэропортах, - Кличко - Цензор.НЕТ 5690
(а не зебільне бе-ме, від якого лише фейспалм та ґешпанський встид)
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..но и те, что конечно, если они не очень.
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Яке відношення влада Києва має до аеропортів за межами Києва?
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"Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и в "Жулянах" в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", - объяснил мэр.

Уф. Выговорил.
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Хоть один чиновник шото сказал. А то ПОНЯТИЯ БРИФФИНГ У СЛУГ НАРОДА НЕТ
Видео из Италии показывает пустые полки супермаркетов,
К этому пан Кличко готов?
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Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що в Україні для тестів на коронавірус збираються застосовувати тест-системи російського походження.

За інформацією Устінової, справжні бенефіціари з Росії вже з понеділка перебувають в Україні.
"Недаремно ж колишнього соратника Азарова Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням", - повідомила депутат.
За її словами, в лікарні і регіони вже відправили лист від компанії, в якому йдеться про готовність продавати тест-системи по 6000 гривень, плюс реагенти російського походження "Ріверте-Д" і "РІБО-преп" виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Олександра Устінова підкреслила, що тест-системи не були випробувані на інфікованих пацієнтах, оскільки їх в Україні немає, а іноземні партнери не надали зразків.
"Значить, нам під виглядом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі і не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи такого не робила і має російський слід. ****** нам усе це новий заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав".

http://argumentua.com/novosti/ukra-na-zbira-tsya-provoditi-testi-na-koronav-rus-sistemami-ros-iskogo-pokhodzhennya-rnbo-fa
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підоРосія випустила вірус, який зазделегідь навчились визначати..... ? чи це лише співпадіння,
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"Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30, максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен коронавирусом или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и в "Жулянах" в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", - объяснил мэр.

Заява із дотриманням унікального Кличко-стайлу, що покращує настрій Власти Киева получили экспресс-тестов на коронавирус, которые будут использоваться в аэропортах, - Кличко - Цензор.НЕТ 5690
(а не зебільне бе-ме, від якого лише фейспалм та ґешпанський встид)
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А ведь когда то Украина, со своими выдающимися эпидемиологами и микробиологами, играла ключнвую роль в борьбе с чумой и пр. дрянью. Один Богомолец чншл стоил, Все просрали....
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прохання визначитись, чи то "уже заказали препараты экспресс-тестов" чи то "Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов" або "только вчера прошли испытания" (у Київі є заражений, на якому перевірили тест на спрацювання)?
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3 раза перечитал)) слабо понял, что кличко хотел сказать
Впрочем, он как всегда
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