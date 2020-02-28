 Влада Києва отримає експрес-тести на коронавірус, які використовуватимуться в аеропортах, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" .
"Тільки лише вчора пройшли випробування препарати експрес-тестів, які впродовж 30, максимум 40 хвилин можуть вже дати підтвердження, людина хвора коронавірусом чи ні. Як тільки вчора пройшли випробування, ми замовили ці препарати, я дав завдання, що такі препарати експрес-тестів будуть встановлені в повітряних воротах міста Києва, в "Борисполі" і в "Жулянах" для того, щоб тих людей, які мають симптоми, виявити", - пояснив мер.
Кличко додав, що "проводяться превентивні заходи, обробляється громадський транспорт, дезінфекція кожен день".
Уф. Выговорил.
Видео из Италии показывает пустые полки супермаркетов,
К этому пан Кличко готов?
За інформацією Устінової, справжні бенефіціари з Росії вже з понеділка перебувають в Україні.
"Недаремно ж колишнього соратника Азарова Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням", - повідомила депутат.
За її словами, в лікарні і регіони вже відправили лист від компанії, в якому йдеться про готовність продавати тест-системи по 6000 гривень, плюс реагенти російського походження "Ріверте-Д" і "РІБО-преп" виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Олександра Устінова підкреслила, що тест-системи не були випробувані на інфікованих пацієнтах, оскільки їх в Україні немає, а іноземні партнери не надали зразків.
"Значить, нам під виглядом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі і не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи такого не робила і має російський слід. ****** нам усе це новий заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав".
http://argumentua.com/novosti/ukra-na-zbira-tsya-provoditi-testi-na-koronav-rus-sistemami-ros-iskogo-pokhodzhennya-rnbo-fa
Заява із дотриманням унікального Кличко-стайлу, що покращує настрій
(а не зебільне бе-ме, від якого лише фейспалм та ґешпанський встид)
Впрочем, он как всегда