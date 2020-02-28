 Запропонував керівництву ООН направити на Донбас оціночну місію для оцінки масштабу і витрат, - Пристайко про миротворців

Про це глава МЗС повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
Пристайко минулого тижня в Нью-Йорку зустрічався з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем і головою 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Тіджані Мухаммадом-Банді.
"Я зустрівся з керівництвом ООН, і на кожній зустрічі говорив, що я не хотів би цього, але, напевно, підійде питання до того, коли зайдемо в неможливість виконання мінських угод так, як вони прописані, і, напевно, нам доведеться до вас звертатися про заснування місії. Надішліть, будь ласка, оціночну місію, яка не вимагає рішення Ради безпеки ООН, не передбачає вето будь-кого, надішліть - нехай ці люди поїдуть і вам пояснять: можливо це чи не можливо", - розповів Пристайко.
Міністр зазначив, що в ООН повинні зрозуміти, що лінія розмежування на сході України має довжину близько 400 км, а сама окупована територія Донбасу - це сотні кілометрів вглиб регіону.
Також він повідомив, що на діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі на рік витрачається понад 40% бюджету ОБСЄ. Міністр підкреслив, що потрібно з'ясувати, чи готові в ООН іти на великі витрати заради миротворців.
всьо возьму, сказал булат
Проф. Преображенский@prof_preobr 10 ч
В 2019-м Россия экспортировала золота на 5,7 млрд. долларов.
Это в 8 раз (!) больше, чем в 2018-м.
При этом добыча выросла всего на несколько процентов.
Похоже, пошёл активный вывоз золотого запаса из страны.
И они побежали вприпрыжку, обделываясь от страха в depends))))
ООН- никчемная богадельня, где главную дудку играют макаки из из абсолютно разрушеных никчемных стран - на наши деньги в основном. Лживые, бездарные, некомпетентные, вороватые и продажные экземпляры.
UN-out of the US!
US- out of the UN!!
https://youtu.be/JA89kaqVIgw
В ответ на обстрелы и захват наших позиций росийскими войсками ЗЕлупа в очередной раз позвонил ***** и стал на колени.
Два президента почти одинаковых стран, а какая разница колосальная между ними - один мужик а второй гнилое Говно.
Поетому ***** позвонил Ердогану и извинился. А у нас наоборот ЗЕлупа позвонил ***** и получил в ответ требования выполнить домашнее задание и поднять белый флаг
може их в комиссию оон как-нибудь воткнуть?
они же ж практически зеленые....
Сегодня вечером турецкий ударный беспилотник уничтожил хваленный русский #Панцирь_S1
"Панцирь" не смог защитить сам себя . Хахаха
Видео на кавказцентре
Що за дебілізм? Якщо не хочеш, то нічого піднімати цю розмову. А якщо почав, то кажи чітко що треба і для чого.
Общество 28-фев, 17:229 1 972 0
Как намедни стало известно, Кремль разослал приглашения на участие в параде победы на Красной площади 9 мая президенту США Дональду Трампу и премьер-министрам Великобритании и Германии Борису Джонсону и Ангеле Меркель.
При этом, как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон раньше остальных лидеров вышеупомянутых стран получил приглашение и принял его, тем самым поставив своих союзников в крайне неловкое положение.
Неловкость ситуации заключается в том, что присутствие Макрона на параде победы 9 мая в Москве и отсутствие прочих лидеров стран-членов НАТО, продемонстрирует разобщенность в альянсе.
Кроме того, Макрон будет присутствовать на мероприятии, где перед его носом прошагают ровными шеренгами представители незаконных вооружённых формирований, по сути, террористические группировки непризнанных республик.
Собственно, Макрон, грубо говоря, всех подставил своим решением.
С другой стороны, а не получится ли так, что и сам Макрон, проявив подобное безрассудное своенравие или, не исключено, продемонстрировав глубину аффилиации, окажется в положении первого, европейского изгоя?
Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, озвучил то, что и так всем давно было известно - Россия и Башар Асад несут полную ответственность за военные преступления в Сирии.
В частности, он отметил: "Нападения на мирное население - это военные преступления. И ответственные должны нести ответственность. Пока мы сидим здесь, 3 миллиона гражданских в Идлибе боятся за свою жизнь, 80% из них - женщины и дети."
Накал страстей в провинции Идлиб и вовсе подводит НАТО к решительной поддержке Турции на пути нивелирования, засевшего в Дамаске диктатора.
Вот и получается, что после военных преступлений Кремля в Украине, Сирии, Ливии, терактов в Европе и вмешательства в выборы по всему миру, мировые лидеры и члены НАТО приедут 9 мая уважить "триумф" лично Путина и легализовать его агрессивную геополитику?
Тем более в режиме легализации бандформирований "ЛДНР", Южной Осетии, Абхазии и фактически Башара Асада и Николаса Мадуро?
Разумеется, это лишь убедит Путина в своей неприкасаемости и подтолкнёт его к новым, более дерзким и амбициозным, масштабным и кровавым преступлениям.
А потому, в данном случае, международные лидеры вместо траты времени на обдумывание ответа на приглашение, лучше бы выработали общую стратегию давления на Эмманюэля Макрона, который как паршивая овца, портит общий вид.
Время на обдумывание у обитателя Елисейского дворца есть и куда проще отступить, чем вляпаться.
Злой одессит