 Запропонував керівництву ООН направити на Донбас оціночну місію для оцінки масштабу і витрат, - Пристайко про миротворців

Про це глава МЗС повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

Пристайко минулого тижня в Нью-Йорку зустрічався з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем і головою 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Тіджані Мухаммадом-Банді.

"Я зустрівся з керівництвом ООН, і на кожній зустрічі говорив, що я не хотів би цього, але, напевно, підійде питання до того, коли зайдемо в неможливість виконання мінських угод так, як вони прописані, і, напевно, нам доведеться до вас звертатися про заснування місії. Надішліть, будь ласка, оціночну місію, яка не вимагає рішення Ради безпеки ООН, не передбачає вето будь-кого, надішліть - нехай ці люди поїдуть і вам пояснять: можливо це чи не можливо", - розповів Пристайко.

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Міністр зазначив, що в ООН повинні зрозуміти, що лінія розмежування на сході України має довжину близько 400 км, а сама окупована територія Донбасу - це сотні кілометрів вглиб регіону.

Також він повідомив, що на діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі на рік витрачається понад 40% бюджету ОБСЄ. Міністр підкреслив, що потрібно з'ясувати, чи готові в ООН іти на великі витрати заради миротворців.